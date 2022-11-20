РосСМИ установили поименно более 9 тысяч российских оккупантов, ликвидированных в Украине, 259 из них - мобилизованные

Число поименно известных ликвидированных российских оккупантов продолжает расти. В настоящее время их количество превысило 9 тысяч, среди которых 259 – мобилизованные.

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным СМИ, подтверждена ликвидация 9001 российского оккупанта. Также неизвестно, сколько оккупантов пропали без вести или получили тяжелые ранения.

Только за последние две недели список обновился еще 707 россиянами.

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"В 259 сообщениях прямо говорилось, что погибший был мобилизован. За две недели количество погибших мобилизованных выросло более чем вдвое — к прошлой сводке 4 ноября было известно о гибели 115 человек", - пишет издание.

В 71 случае указано место ликвидации мобилизованных - Херсон, Херсонская область или Херсонское направление. Согласно указанным датам, эти оккупанты были ликвидированы в течение октября - до побега россиян из Херсона. Также мобилизованных ликвидировали под Сватовым в Луганской области. Родственники ликвидированных оккупантов рассказывали о тяжелых боях и больших потерях на этом направлении. Как утверждают российские оккупанты, потери там можно считать десятками и сотнями.

"Другое направление, на котором шли тяжелые бои, - село Павловка на Донетчине, недавно перешедшее под контроль самопровозглашенной "ДНР". В начале ноября военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, участвовавшие в штурме Павловки, записали видеообращение и рассказывали о потерях во время штурма села, исчисляемых сотнями", - добавляет издание.

Всего с начала войны подтверждена ликвидация не менее 1,4 тыс. офицеров, 165 из них имели звание от подполковника и выше.

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Также среди ликвидированных 61-летний Вячеслав Зангиев, который к началу войны вышел в отставку, но позже вернулся в состав "вагнеровцев". Это уже третий пилот в отставке, вернувшийся к наемникам и ликвидированный во время войны. До этого были генерал-майор Канамат Боташев (63 года) и полковник белорусской армии Николай Марков (67 лет).

"Еще один погибший полковник, 49-летний Герман Крючков, не имел никакого отношения к армии и последние 14 лет проработал в Федеральной таможенной службе. Что он мог делать в Украине, неизвестно, никаких деталей в его некрологе не приводится", – отмечает издание.