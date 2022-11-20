На боевом дежурстве в Черном море Россия держит восемь кораблей, среди них – 1 носитель крылатых ракет "Калибр", - ВМС ВСУ

По состоянию на 20 ноября количество кораблей РФ в Черном море и мощность их залпа меньше, чем силы российской флотской группировки в Средиземном море.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 20.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

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