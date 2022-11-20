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В оккупированном Мариуполе россияне продают населению окна, которые демонтировали из соседних домов, - Андрющенко

маріуполь

Российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты , – написал Андрющенко.

Он добавил, что спрос на подобную "продукцию" огромен, поскольку большинство вынуждено менять окна самостоятельно.

"А для "бизнесменов на горе" - двойной заработок. Не новость. Не удивительно. Вполне логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", - добавил советник мэра города.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе захватчики объявили акцию по сбору теплых вещей, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5724) оккупация (10199) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+4
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 16:58 Ответить
+3
руцький бизнес . Помню на окраинах Москвы, у местных гопников был такой бизнес - как стемнеет, продавать одиноким женщинам обычные кирпичи по 3-5 рублей за штуку. И ни какого риска. За трояк не пойдешь в милицию жаловаться, да и менты "чухаться" не станут
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20.11.2022 17:14 Ответить
+2
ОРчатину в мясных павильйонах еще не продают?
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20.11.2022 17:16 Ответить
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а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 16:58 Ответить
Ещё раз об « украинской ракете» в Польше.

По разъяснению эксперта эта ракета НЕ Могла быть украинской.

Подробности тут:

https://youtu.be/0**********
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20.11.2022 17:00 Ответить
та зразу було зрозуміло, що принаймні одна з ракет від орків.
і?
відповідь така, яку вже дали
вони не хочуть війни за межами України.
наразі так.
далі * будем бачити
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20.11.2022 17:09 Ответить
Хто такий Гетьман? Десь є інформація?

Щас цих "еспертів"... Що не програма, то нові "експерти", про яких ніде нема ніякої інформації..
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20.11.2022 17:12 Ответить
дело ясное что дело темное
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20.11.2022 17:31 Ответить
добре що в цій новині не згадали Зеленського
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20.11.2022 17:00 Ответить
оркобізнес, чо!
додому вікно, що вкрав орк, явно не доїде поштою раші- або поб!ють або вкрадуть.
а тутка - виламав вікна в одного, продав іншому...
той поставив собі, потім орки виламали вікна в нього, продали третьому...
СХЕМА ПРАЦЮЄ!
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20.11.2022 17:01 Ответить
Вкрали і продали ось так рашисти заробляють
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20.11.2022 17:04 Ответить
руцький бизнес . Помню на окраинах Москвы, у местных гопников был такой бизнес - как стемнеет, продавать одиноким женщинам обычные кирпичи по 3-5 рублей за штуку. И ни какого риска. За трояк не пойдешь в милицию жаловаться, да и менты "чухаться" не станут
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20.11.2022 17:14 Ответить
ОРчатину в мясных павильйонах еще не продают?
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20.11.2022 17:16 Ответить
Поки що рано. Якщо у процесі нашого наступу станеться так, що орда потрапить у Маріупольський казан - ось тоді орки навіть продавати нічого не будуть, самі одне одного жертимуть...
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20.11.2022 17:35 Ответить
Якою в бісового дідька мовою ти оце нашкарябав?
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20.11.2022 17:38 Ответить
Я намагався прочитати,майже нічого не зрозумів.Думаю,що то проста хвора людина.
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20.11.2022 17:42 Ответить
дуня, галифе постирай. калом дидов тхнёт
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20.11.2022 17:41 Ответить
зачьотний бизнес - кацапи роблять грошi на москалях. Менi жителiв донеччини, луганщини i т.д. руськолюбящiх регiонiв не шкода. Шо хотiли, то й отримали
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20.11.2022 17:50 Ответить
Всех не удалось "спасти", хотят "спасти" оставшихся.
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20.11.2022 19:12 Ответить
 
 