В оккупированном Мариуполе россияне продают населению окна, которые демонтировали из соседних домов, - Андрющенко
Российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты , – написал Андрющенко.
Он добавил, что спрос на подобную "продукцию" огромен, поскольку большинство вынуждено менять окна самостоятельно.
"А для "бизнесменов на горе" - двойной заработок. Не новость. Не удивительно. Вполне логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", - добавил советник мэра города.
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По разъяснению эксперта эта ракета НЕ Могла быть украинской.
Подробности тут:
https://youtu.be/0**********
і?
відповідь така, яку вже дали
вони не хочуть війни за межами України.
наразі так.
далі * будем бачити
Щас цих "еспертів"... Що не програма, то нові "експерти", про яких ніде нема ніякої інформації..
додому вікно, що вкрав орк, явно не доїде поштою раші- або поб!ють або вкрадуть.
а тутка - виламав вікна в одного, продав іншому...
той поставив собі, потім орки виламали вікна в нього, продали третьому...
СХЕМА ПРАЦЮЄ!