В оккупированном Мариуполе россияне продают населению окна, которые демонтировали из соседних домов, - Андрющенко

Российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты , – написал Андрющенко.

Он добавил, что спрос на подобную "продукцию" огромен, поскольку большинство вынуждено менять окна самостоятельно.

"А для "бизнесменов на горе" - двойной заработок. Не новость. Не удивительно. Вполне логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", - добавил советник мэра города.

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