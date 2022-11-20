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Новости Война
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Кабмин готовится ко всем возможным сценариям из-за атак на энергосистему Украины, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров Украины готовится ко всем возможным сценариям развития событий через атаки на украинскую энергосистему, в частности, активизирует импорт энергогенерирующих средств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке, подводя итоги недели, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская энергосистема подвергается новым атакам. Поэтому правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий. Активизируем импорт энергогенерирующих средств. Каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. В день импортируется около 8,5 тыс. генераторных установок.

Украина получает финансовую поддержку от партнеров. Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государств. Правительство приняло решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Эти ресурсы будут направлены на социальное обеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза.

Смотрите также: Испания отправила Украине 14 генераторов. ФОТОрепортаж

Правительство выделило 100 млн грн для первоочередного восстановления освобожденной Херсонщины. Это будет начало восстановления региона. Прежде всего, речь идет о критических потребностях жителей области: доступ к свету, воде, теплу, связи, медицине. Также жители Херсонщины получают пенсии, которые начисляли им в период оккупации.

Первый приговор Гаагского суда убийцам пассажиров малайзийского боинга рейса MH17. Осужденные исполнители. Рано или поздно будут наказаны все, кто отдавал приказы. Также наказание догонит военных преступников, которые совершают зверства в Украине сегодня.

Киевский международный экономический форум. Обсудили с бизнесом ключевые вопросы: за счет чего Украина выстояла, что позволит нам победить и ключевые векторы будущего послевоенного развития", – рассказал Шмыгаль.

Автор: 

Кабмин (14034) энергетика (2568) Тарифы на электроэнергию (2174) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+17
Готуватися потрібно було з травня 2019 року і по цей день, а не переконувати світ подивитися в "очко" пуйлу і там побачити мир. Побачили? Забулися?
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20.11.2022 17:18 Ответить
+16
Ви готувалися до атак по інфраструктурі так же, як до війни. Ні хєра не зробили і переклали всі проблеми на народ. Потолоч зелена.
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20.11.2022 17:14 Ответить
+16
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20.11.2022 17:32 Ответить
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20.11.2022 17:10 Ответить
А пам'ятаєте як Порошенко судили за те, що у свою каденцію він зробив тепленько, світленько та уютненько в домівках українців через «схему» Ротердам +?
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20.11.2022 17:12 Ответить
до чого це
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20.11.2022 17:13 Ответить
Бо Ротердам+ ввів прозорі правила на енергетичному ринку, що для всієї олігархичної шобли була смерть.Про це на Г+Г не скажуть.
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20.11.2022 17:15 Ответить
як це зупинить атаки на енергосистему
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20.11.2022 17:17 Ответить
Краще з блек аутом, красівим зєлєнскім і ракетами. Бо зєлєнскій новоє ліцо, миротворець, розмінєрчік і взагалі бубочка. А той ротердам був не красівий. Прокоментували ситуацію українські журналісти
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20.11.2022 17:19 Ответить
краще без москольських гнід
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20.11.2022 17:27 Ответить
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20.11.2022 17:32 Ответить
Я пам'ятаю те прозоро, тільки стало прозоро в кишенях українців, а ахмедка в декілька раз збільшив свої статки.
Кому ти тута підстилка рижа по вухам їздиш....
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20.11.2022 17:42 Ответить
Украли ваші статки? І великі?
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20.11.2022 17:45 Ответить
хто винен
москалі чи Шмигаль
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20.11.2022 17:12 Ответить
Невже за півроку не можна було обкласти його бетонними плитами чи хоча б мішками з піском
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20.11.2022 17:36 Ответить
одну фотку день назад выродило зелёное отродье с укэнергодтеком. Где это и когда было? Шо за котлован, порванные мешки с песком какие то? фотошоп чи хз
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20.11.2022 17:47 Ответить
Трансформатор, в который попала российская ракета Он снабжал светом 400 тысяч украинцев.
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20.11.2022 17:50 Ответить
это я от шмыгаля три дня слышу и вижу эту непонятный фотошоп.... Где это? В что попало раньше, что восстановили? Тайна? транс обкладывать мешками с песком???? В трансформаторах понимать надо, прежде чем такое говорить
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20.11.2022 17:55 Ответить
😁
... Как работаєт трансфарматар?
У-ууууу...
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20.11.2022 18:11 Ответить
Ви готувалися до атак по інфраструктурі так же, як до війни. Ні хєра не зробили і переклали всі проблеми на народ. Потолоч зелена.
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20.11.2022 17:14 Ответить
до чого це
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20.11.2022 17:14 Ответить
До того, що готуватися треба було завчасно, а не х*ї пинати, та тепер бігати генератори скуповувати. Війна 9 місяць йде, а влада навіть не подумала за цей час про захист і відбудову критичної інфраструктури, а тепер по стелі бігають. Дегенерати.
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20.11.2022 17:17 Ответить
я бачу ви експерт із нестандартних ситуацій
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20.11.2022 17:19 Ответить
Правильне зауваження! Уряд разом з РНБОУ зобов'язані завчасно виконати законодавство України щодо захисту інтересів держави, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!
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20.11.2022 17:59 Ответить
Війна в Україні з 2014го року
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20.11.2022 17:17 Ответить
Саме так. Про обстріли інфраструктури восени говорили ще з травня усі, але ніхто до цього не готувався
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20.11.2022 17:26 Ответить
А навіщо? На цьому не вкрадеш. А оно їм надо, якщо грошей там не світить?
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20.11.2022 17:40 Ответить
Готуватися потрібно було з травня 2019 року і по цей день, а не переконувати світ подивитися в "очко" пуйлу і там побачити мир. Побачили? Забулися?
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20.11.2022 17:18 Ответить
Вже визначились з країнами для себе? Нерухомість придбали?
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20.11.2022 17:22 Ответить
а як саме готується? простим небагатим як допоможете???
кожен може придбати і завести генератор з закордону без мита???? це така підготовка???
а чи кожен це може зробити???
а чи на нахер він потрібен якщо нема за шо придбати і сам генератор і соляру (або бензин) йому?
ППО без мита ніяк не можна купити???? може наш дім, квартал, район тощо... назбирають десь???
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20.11.2022 17:24 Ответить
приэднуюся до запитання
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20.11.2022 17:46 Ответить
а сценарiй з обстрIлами росiйськоi енергетичноi системи розглядався? Де там нашi дрони на 1000км?
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20.11.2022 17:44 Ответить
Цікаво, як ви, *****, готуєтесь?!
Пропонуєте купити всім генератори без мита, чув.
А що ще?!
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20.11.2022 17:50 Ответить
Та сиди и не писти. Готуйся до шашликів. Вреда меньше
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20.11.2022 17:51 Ответить
Стосовно обнесення розподільчих станцій бетонним захистом, хороша ідея від непрямого попадання, але дуріки, почали стіну з бульбашами будувати, зимою, на болотах, скільки кілометрів поставили?
От і порахуймо скільки об'єктів могли б врятувати....
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20.11.2022 17:52 Ответить
І така особа, разом держсекретарем, приставлені на посадах в Будинку Уряду ….. За 3,5 роки жодного звіту Уряду у ВРУ та затвердженої ВРУ Прогамою дій Уряду на відповідний рік!! Не приведи, Господи, такого рукамиВодітєля на Фронті мати… Мабуть, Стефанчука-Зеленського такі особивлаштовують….
Скільки ж таких убогих осіб утримуються на держпосадах за рахунок податків Українців в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД???? Це і є прикладом повної абсурдності існування в теперішньому стані Нацдержслужби!!! Повна профанація держслужби за рахунок коштів Українців!!
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20.11.2022 17:52 Ответить
вам дебилам на бигбордах даже писали - ДУМАЙ !!!! Но нах вам это нужно , готовится нужно было с 2014 года , все разведки мира вам кричали - ГОТОВТЕСЬ !!!!! Но нах вам это нужно , бабло дерибанить , своих мудаков на посты назначать, боевых генералов в тюрьмы сажать, волонтеров, патриотов, ..............дегенераты живут одним днем.
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20.11.2022 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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20.11.2022 17:59 Ответить
Вот так ми воюємо ! Це буде 30-річна війна чи 100-річна ?
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20.11.2022 19:03 Ответить
Три роки до війни "готувалися"! Готувальники...
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20.11.2022 18:00 Ответить
Из сообщения Шмыгаля выходит, что в подготовка к новым ударам по энергетике заключается в том, что народу разрешается приобрести генераторы без НДС. Спасибо Шмыгалю
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20.11.2022 18:22 Ответить
Такого ж ніколи не було, і тут знову !
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20.11.2022 18:55 Ответить
Краще всього КМ ізолювати від суспільства.
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20.11.2022 18:57 Ответить
Знову підготовка? Ми стільки шашлику не з'їмо...🤣🤣🤣🤣
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20.11.2022 19:34 Ответить
 
 