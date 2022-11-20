Кабмин готовится ко всем возможным сценариям из-за атак на энергосистему Украины, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины готовится ко всем возможным сценариям развития событий через атаки на украинскую энергосистему, в частности, активизирует импорт энергогенерирующих средств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке, подводя итоги недели, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская энергосистема подвергается новым атакам. Поэтому правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий. Активизируем импорт энергогенерирующих средств. Каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. В день импортируется около 8,5 тыс. генераторных установок.

Украина получает финансовую поддержку от партнеров. Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государств. Правительство приняло решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Эти ресурсы будут направлены на социальное обеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза.

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Правительство выделило 100 млн грн для первоочередного восстановления освобожденной Херсонщины. Это будет начало восстановления региона. Прежде всего, речь идет о критических потребностях жителей области: доступ к свету, воде, теплу, связи, медицине. Также жители Херсонщины получают пенсии, которые начисляли им в период оккупации.

Первый приговор Гаагского суда убийцам пассажиров малайзийского боинга рейса MH17. Осужденные исполнители. Рано или поздно будут наказаны все, кто отдавал приказы. Также наказание догонит военных преступников, которые совершают зверства в Украине сегодня.

Киевский международный экономический форум. Обсудили с бизнесом ключевые вопросы: за счет чего Украина выстояла, что позволит нам победить и ключевые векторы будущего послевоенного развития", – рассказал Шмыгаль.