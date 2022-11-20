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Новости Санкции против России
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Санкции против России нужно продолжать. Несмотря на то, что они влияют на нашу экономику, - Моравецкий

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад должен продолжать применять санкции против России, несмотря на их влияние на экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции против России эффективны, мы должны продолжать их применять, несмотря на то, что они влияют на нашу экономику. Мы должны занять единую позицию по этому вопросу, в том числе по тому, каковы настоящие причины экономического кризиса", - подчеркнул глава польского правительства.

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