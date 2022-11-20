Порошенко – Остину: Только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности

Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе, обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление поддержки Украины ради победы над агрессором. Порошенко подчеркнул, что только членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности.

"У меня была возможность короткой встречи с господином секретарем, она была очень насыщена. И сегодня было его программное выступление во время первого визита в качестве министра обороны в Канаду. Эта программная стратегия была посвящена ключевой позиции "Почему Украина важна", – отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Российская агрессия против Украины является самой большой угрозой миру после Второй мировой войны. Такая оценка Соединенных Штатов, и мы с ней полностью согласны. Это не вопрос войны России и Украины, это угроза глобальной безопасности мира. Соответственно такое внимание США будут уделять поддержке Украины". Как уточнил господин министр, это не поддержка Украины – это инвестиция в мировую безопасность. Это буквально тезисы, с которыми выходят украинцы", – констатирует пятый президент.

"И это – ответ скептикам. Потому что вы помните, сколько накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат говорили, что пройдут выборы – и позиция США изменится, может прекратиться финансирование, прекратится поддержка оружием. Был дан совершенно четкий ответ, что эта поддержка двухпартийна. Она имеет абсолютную поддержку американского народа. И она не зависит от тех или иных изменений в американском Конгрессе, в американском Сенате, потому что он стопроцентно поддерживает Украину. Очень важно это услышать", - отмечает Порошенко.





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"Третья позиция – это заинтересованность Соединенных Штатов в движении Украины вперед. Мы думаем не только о победе в войне. Мы думаем и о том, чтобы были продолжены реформы, которые приведут Украину в Европейский Союз", – отмечает Петр Порошенко.

"Я на всех встречах, которые проходят в Галифаксе, в том числе во время разговора с господином министром, говорил, что единственное условие для обеспечения безопасности в мире и мира – это украинская победа и членство Украины в НАТО. Не существует других механизмов, которые способны это обеспечить", – говорит Порошенко.

"Я сказал ему: Украина имела много мирных соглашений с Россией. Это и Будапештское соглашение, которое было подписано, ратифицировано с соответствующими гарантиями безопасности. Это было так называемое "Большое соглашение" 1997 года, которое я отменил как президент. Где также были предоставлены нам соответствующие гарантии, которые не осуществились, и поэтому это соглашение было бессодержательным, потому что Россия не собирается их выполнять. И события 2014-2015 годов, когда были подписаны три соглашения, протокол, меморандум и договоренности, которые предусматривали восстановление суверенитета, вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники и оружия. Стоит подпись Путина под этими обязательствами. Вывод только один: не верьте Путину. Соглашение, которое подписано Путиным, не стоит бумаги, на которой оно напечатано", – отмечает пятый президент.

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"Единственный путь, которым может быть обеспечена безопасность в Европе и мир - это украинская победа. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы победа осуществилась. Это оружие, это усиление санкций включительно - и мы должны начинать об этом говорить - с экстерриториальными санкциями. Мы должны перерезать каналы российского экспорта. Мы должны перерезать поступление валюты в Россию, потому что за эту валюту покупается оружие, которым убивают украинцев", – отмечает Порошенко.

Также Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что лучшими, эффективными переговорщиками с Путиным являются Вооруженные силы Украины. Участники Форума встретили эти слова аплодисментами. Порошенко призвал не доверять Путину, никогда не соблюдающему международные обязательства и договоры. Пятый президент подчеркнул: Путин понимает только силу.

"Не верьте Путину. Путин понимает только одно – силу. Каким образом мы можем достичь мира? Вы говорили о процессе переговоров. Я полностью поддерживаю и соглашаюсь. Без этого невозможно. А когда мы можем начать переговоры? Они уже продолжаются. И у нас есть очень хорошие переговорщики. Знаете ли вы, как они называются? Это – Вооруженные силы Украины", – заявил Порошенко.

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"Путин был против вывода своих войск из Киевской области. Мы провели очень успешные переговоры – и выбросили войска Путина из Киевской области. Также после этого – из Черниговской области, из Сумской области. После этого мы провели очень успешный раунд переговоров и выбросили путинские войска из Киевской области. Харьковской области. А еще позже - из Херсонской области. 20% территории из-за таких переговоров были возвращены в Украину. Какие еще переговоры вы ищете?" - отметил Порошенко.

"Украинцы – это щит, который защищает мир от российской агрессии и маньяка Путина", – сказал Петр Порошенко. Он поблагодарил всех украинских военных, солдат и офицеров, которые удивили мир своей стойкостью и мужеством.