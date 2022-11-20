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Новости Война
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Порошенко – Остину: Только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности

порошенко

Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе, обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление поддержки Украины ради победы над агрессором. Порошенко подчеркнул, что только членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности.

"У меня была возможность короткой встречи с господином секретарем, она была очень насыщена. И сегодня было его программное выступление во время первого визита в качестве министра обороны в Канаду. Эта программная стратегия была посвящена ключевой позиции "Почему Украина важна", – отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Российская агрессия против Украины является самой большой угрозой миру после Второй мировой войны. Такая оценка Соединенных Штатов, и мы с ней полностью согласны. Это не вопрос войны России и Украины, это угроза глобальной безопасности мира. Соответственно такое внимание США будут уделять поддержке Украины". Как уточнил господин министр, это не поддержка Украины – это инвестиция в мировую безопасность. Это буквально тезисы, с которыми выходят украинцы", – констатирует пятый президент.

"И это – ответ скептикам. Потому что вы помните, сколько накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат говорили, что пройдут выборы – и позиция США изменится, может прекратиться финансирование, прекратится поддержка оружием. Был дан совершенно четкий ответ, что эта поддержка двухпартийна. Она имеет абсолютную поддержку американского народа. И она не зависит от тех или иных изменений в американском Конгрессе, в американском Сенате, потому что он стопроцентно поддерживает Украину. Очень важно это услышать", - отмечает Порошенко.


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"Третья позиция – это заинтересованность Соединенных Штатов в движении Украины вперед. Мы думаем не только о победе в войне. Мы думаем и о том, чтобы были продолжены реформы, которые приведут Украину в Европейский Союз", – отмечает Петр Порошенко.

Порошенко – Остину: Только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности 01

"Я на всех встречах, которые проходят в Галифаксе, в том числе во время разговора с господином министром, говорил, что единственное условие для обеспечения безопасности в мире и мира – это украинская победа и членство Украины в НАТО. Не существует других механизмов, которые способны это обеспечить", – говорит Порошенко.

"Я сказал ему: Украина имела много мирных соглашений с Россией. Это и Будапештское соглашение, которое было подписано, ратифицировано с соответствующими гарантиями безопасности. Это было так называемое "Большое соглашение" 1997 года, которое я отменил как президент. Где также были предоставлены нам соответствующие гарантии, которые не осуществились, и поэтому это соглашение было бессодержательным, потому что Россия не собирается их выполнять. И события 2014-2015 годов, когда были подписаны три соглашения, протокол, меморандум и договоренности, которые предусматривали восстановление суверенитета, вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники и оружия. Стоит подпись Путина под этими обязательствами. Вывод только один: не верьте Путину. Соглашение, которое подписано Путиным, не стоит бумаги, на которой оно напечатано", – отмечает пятый президент.

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"Единственный путь, которым может быть обеспечена безопасность в Европе и мир - это украинская победа. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы победа осуществилась. Это оружие, это усиление санкций включительно - и мы должны начинать об этом говорить - с экстерриториальными санкциями. Мы должны перерезать каналы российского экспорта. Мы должны перерезать поступление валюты в Россию, потому что за эту валюту покупается оружие, которым убивают украинцев", – отмечает Порошенко.

Также Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что лучшими, эффективными переговорщиками с Путиным являются Вооруженные силы Украины. Участники Форума встретили эти слова аплодисментами. Порошенко призвал не доверять Путину, никогда не соблюдающему международные обязательства и договоры. Пятый президент подчеркнул: Путин понимает только силу.

Порошенко – Остину: Только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности 02

"Не верьте Путину. Путин понимает только одно – силу. Каким образом мы можем достичь мира? Вы говорили о процессе переговоров. Я полностью поддерживаю и соглашаюсь. Без этого невозможно. А когда мы можем начать переговоры? Они уже продолжаются. И у нас есть очень хорошие переговорщики. Знаете ли вы, как они называются? Это – Вооруженные силы Украины", – заявил Порошенко.

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"Путин был против вывода своих войск из Киевской области. Мы провели очень успешные переговоры – и выбросили войска Путина из Киевской области. Также после этого – из Черниговской области, из Сумской области. После этого мы провели очень успешный раунд переговоров и выбросили путинские войска из Киевской области. Харьковской области. А еще позже - из Херсонской области. 20% территории из-за таких переговоров были возвращены в Украину. Какие еще переговоры вы ищете?" - отметил Порошенко.

"Украинцы – это щит, который защищает мир от российской агрессии и маньяка Путина", – сказал Петр Порошенко. Он поблагодарил всех украинских военных, солдат и офицеров, которые удивили мир своей стойкостью и мужеством.

Автор: 

гонки (54) Пентагон (1469) Порошенко Петр (19618) россия (96192) США (27149) членство в НАТО (1534) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+24
Пороху респектіще!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2022 18:01 Ответить
+23
Дивився виступ Порошенка. Мимоволі порівнював із Зєлєнскім. Як по формі, так і по змісту. Прірва!
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20.11.2022 18:08 Ответить
+17
а Левко Лук'яненко свого часу був інструктором райкому кпсс...
І Андрій Сахаров створив водневу бомбу і був членом...
А Іван Драч в молодості писав панегрики комунякам...

Ти ким в молодості був?
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20.11.2022 18:26 Ответить
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20.11.2022 17:56 Ответить
Не важливо, що НАТО зараз чмо. Важливо, що ***** сциться його атакувати. Якщо ми підемо в НАТО, питання "срущєго міра" в Україні зніметься назавжди.
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20.11.2022 18:01 Ответить
Пороху респектіще!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2022 18:01 Ответить
це такі методички стосовно мінських документів в сволоти, чи в зебілів?
А ти з серпня по лютий 2014/15рр де воював?
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20.11.2022 20:00 Ответить
И его Пороховнице!
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21.11.2022 12:35 Ответить
русскій?
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20.11.2022 18:04 Ответить
Хіба Польща окупована, буряте?
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20.11.2022 18:08 Ответить
добре сказав Президент !!!
тільки ЗСУ має переконливі аргументи в переговорах з рашкою!! віримо в ЗСУ!!!
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20.11.2022 18:03 Ответить
Дивився виступ Порошенка. Мимоволі порівнював із Зєлєнскім. Як по формі, так і по змісту. Прірва!
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20.11.2022 18:08 Ответить
Порошенко сьогодні каже правильні речі.
Але я настільки старий, що пам'ятаю й те, що він казав раніше. Про "засудження агресивних дій НАТО", наприклад.
Сайт Верховної Ради, - https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html

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20.11.2022 18:18 Ответить
а Левко Лук'яненко свого часу був інструктором райкому кпсс...
І Андрій Сахаров створив водневу бомбу і був членом...
А Іван Драч в молодості писав панегрики комунякам...

Ти ким в молодості був?
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20.11.2022 18:26 Ответить
А за кого голосував?
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20.11.2022 18:26 Ответить
За "какая разніца, хоть посмєйомся!" 😁Хіба не зрозуміло?
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20.11.2022 18:30 Ответить
З усих дійсних українських президентів мій голос пройшов тільки за Ющенка.
Україні потрібні націоналісти у владі. Бажано, - військові.
А Зеленський після нашої Перемоги хай іде на пенсію писати мемуари. )))
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20.11.2022 18:47 Ответить
В тюрьму он должен пойти и надолго.
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20.11.2022 19:13 Ответить
😁 Я чекав чогось подібного. Але ж я не згадував, що говорив раніше сам Зєлєнскій? Вам нагадати про "сеньйор Голодомор" і "Україну, яка приймає від усіх з усіх сторін, як актриса німецьких фільмів для дорослих"? Тому ваша спроба скажімо так.... дещо невдала. 😊
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20.11.2022 18:29 Ответить
Новье пошло. 23 года всего Тут вон Зебил в глаза Х...у 2 года назад смотрел и видел мир. И разминирование и разведение проводил до последнего дня перед войной.
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20.11.2022 19:12 Ответить
ми, українці, два рази просрали УКРАЇНУ,в 2009році,змінивши президента ЮЩЕНКА на антиукраїнський непотріб, в 2019році замість АРМІЇ, ВІРИ, МОВИ вибрали ги-ги-ги-ги. і хто цей нарід візьме в НАТО, а без НАТО ми не виживемо.
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20.11.2022 18:08 Ответить
Ще раніше просрали Чорновола.
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20.11.2022 18:27 Ответить
Ми не просрали Україну, ми її сильно пошматували віддавши у 2010 зеку янику, а фактично кацапам і в 2019 році людині, яка постійно оббруднювала Україну, на цьому заробляла собі гроші у проросійських олігархів і нарешті на брехні і шахрайстві взла цю бідну країну для мародерства маланцями. Але думаю народ трішечки, та вилікувався. Побачив з чого починав Голобородько, не з велосипеда, а з мародерства резервного фонду зерна, масок і звичайно бюджету через "велике крадівництво", знищуючи оборону, приствроївши при владі слуг зека-яника - татарова,єрмака, смірнова, подоляка та інших. А портнов втік разом з іншою шоблою і мав повернутися разом з ворожими військами - не вийшло.
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20.11.2022 19:08 Ответить
Корупція на всіх рівнях, тисячі законів які н...й кому потрібні крім силових органів, щоб ї..ти всіх і вся і т.д!!! Яке НАТО?
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20.11.2022 18:14 Ответить
Ти корупціонер?
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20.11.2022 18:35 Ответить
доля милувала працювати в державних органах))
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20.11.2022 18:40 Ответить
Всі так кажуть...
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20.11.2022 18:59 Ответить
Порошенко: "підтримка (України в США) двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну"(с) - ну, тут трошки перегнув... школа колишнього дипломата, міністра закордоних справ. Є там, в конгресі, пару антиукраїнських фріків, але не більше десятка всіх різних з 535-ти конгресменів та сенаторів. Навіть не заважають приймати рішення.
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20.11.2022 18:17 Ответить
Оооо.Браво ,Гетьмане! Як ,Вас, нам бракує,пане Президенте!
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20.11.2022 18:23 Ответить
..............................
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20.11.2022 18:33 Ответить
Я бы на месте Зеленского назначил Порошенка министром обороны и доверил ему все полномочия по финансированию армии, ВПК, логистике и т.д. В этом Порошенко шарит и может принести пользу. Но это только мечта...
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20.11.2022 18:32 Ответить
- но под прісмотром Єрмака...
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20.11.2022 18:36 Ответить
а я би на місці Зеленського залишався лідером "95 кварталу" і різко з обсирання України, перейшов би на обсирання росії.
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20.11.2022 19:10 Ответить
Ти забув, чим закінчилося "обсирання" ним Кадирова? А "кремлівські" ще більш "абидчивые"
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21.11.2022 11:52 Ответить
+ зі 1991 року - усі договори - порушені
І як і про що з ними домовлятися
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20.11.2022 18:58 Ответить
Якби Порошенко був зараз президентом Украiни , це була б зовсiм друга сiтуацiя ,i з постачанням зброi , i не тiльки...
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20.11.2022 19:22 Ответить
кацапік, ти переплутало НАТО і міністерство вайни парашної *********.
сиди на пляшці, ******* в інтернетах то не твоє.
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20.11.2022 20:24 Ответить
Взагалі-то коментатори в цій інфі не помітили очевидної для політика та українського політтехнолога "дрібниці": про те, що чинний впливовий чиновник з держдепу США (Байдена) публічно зустрічається з лідером української опозиції і навіть вони щось суттєве обговорюють та вирішують... Ні, подібні контакти були і раніше - але непублічні... А тут - навіть не захотіли приховати...
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21.11.2022 11:42 Ответить
А навіщо приховувать? Всім нормальним політичним лідерам демократичного світу прекрасно відомо, що в Україні склалася парадоксальна ситуація - ми маємо одночасно ДВОХ президентів Один - оперетковий пальтрет-імітатор на офіційних прийомах і СПРАВЖНІЙ, який займається зовнішньою політикою держави, умудряючись робить це, не маючи ніяких владних повноважень!
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21.11.2022 11:49 Ответить
так приховували через "неначасі"... А тут що сталось? Чи може, це сигнал такий для ЄрЗе з Держдепу? Про що?
Политика часто складається з символів, з сигналів...
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21.11.2022 11:57 Ответить
Не треба наділять зелених недоумків "надлишковою проникливістю" Вони так нічого і не зрозуміли Просто Захід остаточно впевнився, що Україна витримує натиск кацапів не дякуючи "блазенятам", а всупереч їм! Тому перестали політики Заходу чогось раціонального та дієвого очікувать від "ЗЕ-шобла"
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21.11.2022 12:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/11/20/21-22-lystopada-petro-poroshenko/
https://eurosolidarity.org/2022/11/20/21-22-lystopada-petro-poroshenko/ 21-22 листопада відбудеться візит лідера партії «Європейська Солідарність», пʼятого президента України Петра Порошенка до Вашингтона .
Програмою візиту передбачені зустрічі Петра Порошенка у Державному департаменті та Міністерстві оборони США у рамках консолідованих зусиль України щодо зміцнення стратегічного партнерства із Сполученими Штатами, а також політичної, економічної, безпекової та енергетичної допомоги нашій державі з боку союзників.
Серед іншого, заплановані також зустріч пʼятого Президента України з активом Атлантичної Ради та участь у публічному заході Ради у міжнародних справах США щодо підтримки України у триваючій війні росії проти нашої держави.
«Вашингтон - наш ключовий союзник. І ми всі вдячні нашим американським партнерам. Ми вдячні двосторонній підтримці в Конгресі, в Адміністрації. Ми захоплюємось лідерством президента США Джо Байдена. Я хочу, користуючись можливістю, свого доброго друга, доброго друга України привітати з днем народження і побажати сили, твердості і здоров'я», - сказав Порошенко журналістам під час безпекового Форуму у Галіфаксі. «Ми плануємо декілька надважливих зустрічей. Це буде зустріч у Пентагоні, у міністерстві оборони США, це будуть зустрічі в Держдепі з керівництвом. Це будуть зустрічі з неурядовими організаціями, виступи в Атлантичній Раді, в Раді з міжнародних справ. Дуже важливі зустрічі із конгресменами і сенаторами. Це все робиться для того, щоб ми зміцнили підтримку України і вона не залежала від того, які політичні розклади в США. Ми твердо переконані: Сполучені Штати - на нашому боці», - наголошує Порошенко.
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21.11.2022 13:53 Ответить
 
 