Порошенко – Остину: Только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности
Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе, обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление поддержки Украины ради победы над агрессором. Порошенко подчеркнул, что только членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности.
"У меня была возможность короткой встречи с господином секретарем, она была очень насыщена. И сегодня было его программное выступление во время первого визита в качестве министра обороны в Канаду. Эта программная стратегия была посвящена ключевой позиции "Почему Украина важна", – отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Российская агрессия против Украины является самой большой угрозой миру после Второй мировой войны. Такая оценка Соединенных Штатов, и мы с ней полностью согласны. Это не вопрос войны России и Украины, это угроза глобальной безопасности мира. Соответственно такое внимание США будут уделять поддержке Украины". Как уточнил господин министр, это не поддержка Украины – это инвестиция в мировую безопасность. Это буквально тезисы, с которыми выходят украинцы", – констатирует пятый президент.
"И это – ответ скептикам. Потому что вы помните, сколько накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат говорили, что пройдут выборы – и позиция США изменится, может прекратиться финансирование, прекратится поддержка оружием. Был дан совершенно четкий ответ, что эта поддержка двухпартийна. Она имеет абсолютную поддержку американского народа. И она не зависит от тех или иных изменений в американском Конгрессе, в американском Сенате, потому что он стопроцентно поддерживает Украину. Очень важно это услышать", - отмечает Порошенко.
"Третья позиция – это заинтересованность Соединенных Штатов в движении Украины вперед. Мы думаем не только о победе в войне. Мы думаем и о том, чтобы были продолжены реформы, которые приведут Украину в Европейский Союз", – отмечает Петр Порошенко.
"Я на всех встречах, которые проходят в Галифаксе, в том числе во время разговора с господином министром, говорил, что единственное условие для обеспечения безопасности в мире и мира – это украинская победа и членство Украины в НАТО. Не существует других механизмов, которые способны это обеспечить", – говорит Порошенко.
"Я сказал ему: Украина имела много мирных соглашений с Россией. Это и Будапештское соглашение, которое было подписано, ратифицировано с соответствующими гарантиями безопасности. Это было так называемое "Большое соглашение" 1997 года, которое я отменил как президент. Где также были предоставлены нам соответствующие гарантии, которые не осуществились, и поэтому это соглашение было бессодержательным, потому что Россия не собирается их выполнять. И события 2014-2015 годов, когда были подписаны три соглашения, протокол, меморандум и договоренности, которые предусматривали восстановление суверенитета, вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники и оружия. Стоит подпись Путина под этими обязательствами. Вывод только один: не верьте Путину. Соглашение, которое подписано Путиным, не стоит бумаги, на которой оно напечатано", – отмечает пятый президент.
"Единственный путь, которым может быть обеспечена безопасность в Европе и мир - это украинская победа. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы победа осуществилась. Это оружие, это усиление санкций включительно - и мы должны начинать об этом говорить - с экстерриториальными санкциями. Мы должны перерезать каналы российского экспорта. Мы должны перерезать поступление валюты в Россию, потому что за эту валюту покупается оружие, которым убивают украинцев", – отмечает Порошенко.
Также Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что лучшими, эффективными переговорщиками с Путиным являются Вооруженные силы Украины. Участники Форума встретили эти слова аплодисментами. Порошенко призвал не доверять Путину, никогда не соблюдающему международные обязательства и договоры. Пятый президент подчеркнул: Путин понимает только силу.
"Не верьте Путину. Путин понимает только одно – силу. Каким образом мы можем достичь мира? Вы говорили о процессе переговоров. Я полностью поддерживаю и соглашаюсь. Без этого невозможно. А когда мы можем начать переговоры? Они уже продолжаются. И у нас есть очень хорошие переговорщики. Знаете ли вы, как они называются? Это – Вооруженные силы Украины", – заявил Порошенко.
"Путин был против вывода своих войск из Киевской области. Мы провели очень успешные переговоры – и выбросили войска Путина из Киевской области. Также после этого – из Черниговской области, из Сумской области. После этого мы провели очень успешный раунд переговоров и выбросили путинские войска из Киевской области. Харьковской области. А еще позже - из Херсонской области. 20% территории из-за таких переговоров были возвращены в Украину. Какие еще переговоры вы ищете?" - отметил Порошенко.
"Украинцы – это щит, который защищает мир от российской агрессии и маньяка Путина", – сказал Петр Порошенко. Он поблагодарил всех украинских военных, солдат и офицеров, которые удивили мир своей стойкостью и мужеством.
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А ти з серпня по лютий 2014/15рр де воював?
тільки ЗСУ має переконливі аргументи в переговорах з рашкою!! віримо в ЗСУ!!!
Але я настільки старий, що пам'ятаю й те, що він казав раніше. Про "засудження агресивних дій НАТО", наприклад.
Сайт Верховної Ради, - https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html
І Андрій Сахаров створив водневу бомбу і був членом...
А Іван Драч в молодості писав панегрики комунякам...
Ти ким в молодості був?
Україні потрібні націоналісти у владі. Бажано, - військові.
А Зеленський після нашої Перемоги хай іде на пенсію писати мемуари. )))
І як і про що з ними домовлятися
сиди на пляшці, ******* в інтернетах то не твоє.
Политика часто складається з символів, з сигналів...
https://eurosolidarity.org/2022/11/20/21-22-lystopada-petro-poroshenko/ 21-22 листопада відбудеться візит лідера партії «Європейська Солідарність», пʼятого президента України Петра Порошенка до Вашингтона .
Програмою візиту передбачені зустрічі Петра Порошенка у Державному департаменті та Міністерстві оборони США у рамках консолідованих зусиль України щодо зміцнення стратегічного партнерства із Сполученими Штатами, а також політичної, економічної, безпекової та енергетичної допомоги нашій державі з боку союзників.
Серед іншого, заплановані також зустріч пʼятого Президента України з активом Атлантичної Ради та участь у публічному заході Ради у міжнародних справах США щодо підтримки України у триваючій війні росії проти нашої держави.
«Вашингтон - наш ключовий союзник. І ми всі вдячні нашим американським партнерам. Ми вдячні двосторонній підтримці в Конгресі, в Адміністрації. Ми захоплюємось лідерством президента США Джо Байдена. Я хочу, користуючись можливістю, свого доброго друга, доброго друга України привітати з днем народження і побажати сили, твердості і здоров'я», - сказав Порошенко журналістам під час безпекового Форуму у Галіфаксі. «Ми плануємо декілька надважливих зустрічей. Це буде зустріч у Пентагоні, у міністерстві оборони США, це будуть зустрічі в Держдепі з керівництвом. Це будуть зустрічі з неурядовими організаціями, виступи в Атлантичній Раді, в Раді з міжнародних справ. Дуже важливі зустрічі із конгресменами і сенаторами. Це все робиться для того, щоб ми зміцнили підтримку України і вона не залежала від того, які політичні розклади в США. Ми твердо переконані: Сполучені Штати - на нашому боці», - наголошує Порошенко.