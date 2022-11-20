В течение суток 20 ноября Силы обороны отразили атаки оккупантов вблизи 7 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 ноября 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести семьдесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.
За текущие сутки противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и произвел около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства.
В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелечье, Старица и Чайковка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Берестовоое Донецкой области.
На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времевка, Угледар, Клещиевка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спорное и Яковлевка.
На Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Высшетараасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новополье, Орехов и Червоное Запорожской области.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационные сооружеения. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаровка и города Херсон.
В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов.
Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.
По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васиильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в это же время поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и 2 других важных объекта оккупантов".
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