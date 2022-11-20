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Новости Война
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В Беларуси заявили, что якобы на ее территорию из Украины зашел мужчина с автоматом

білорусь

Государственный пограничный комитет Беларуси в воскресенье обвинил Украину в якобы провокациях из-за того, что накануне через белорусско-украинскую границу якобы прошел мужчина с автоматом.

Как сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси, инцидент якобы произошел в субботу около 16:00 на железнодорожном пункте пропуска Словечно – с украинской стороны это Выступовичи в Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу", - утверждают белорусские пограничники.

Смотрите также: Белорусские пограничники показали, как Украина строит заграждения на границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Там добавили, что осуществляют "проверочные мероприятия", а также пожаловались на якобы "низкую дисциплину украинских сил территориальной обороны и других военизированных формирований, находящихся вблизи границы", что "создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению".

Автор: 

Беларусь (7921) граница (5304)


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Топ комментарии
+101
А з боку Росії до них ніхто не заходив зі зброєю? Не помітили?
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20.11.2022 18:44 Ответить
+63
И шо? В феврале на черниговщену вообще ************ скоты на танках заезжали.
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20.11.2022 18:45 Ответить
+35
І що?) То наші бурштинщики де хочуть там і ходять
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20.11.2022 18:45 Ответить
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Это был йети
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20.11.2022 20:00 Ответить
То рождественские волхвы при полной зброе начинают потихоньку к соседу заходить.
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20.11.2022 20:06 Ответить
То шо ж воно все-таки могло бути?
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20.11.2022 20:06 Ответить
****** вам *********, сдавайтесь
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20.11.2022 20:06 Ответить
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20.11.2022 20:43 Ответить
Мосты через канал на нашей стороне полностью, до территории "братушек" ещё 350 метров.
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20.11.2022 20:07 Ответить
Так, провокація! Треба скаржитися в оон!
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20.11.2022 20:24 Ответить
Ну и? Обосрались?
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20.11.2022 20:30 Ответить
казус белі !
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20.11.2022 20:39 Ответить
Це був лось?
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20.11.2022 20:45 Ответить
Зашёл с 4-х направлений
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20.11.2022 20:46 Ответить
Kortofel pnh
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20.11.2022 20:50 Ответить
Це був могілізований ,який помилився з бодуна країною. Він хотів здатися у полон, а йому це не вдалось.
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20.11.2022 20:56 Ответить
Видать берега попутал.
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20.11.2022 21:02 Ответить
А імя в цієї людини є?
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20.11.2022 21:09 Ответить
А чому той міст до цих пір не розібраний?
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20.11.2022 21:45 Ответить
То була людина з ружжом. Йшов ще з 1917 року, нарешті дійшов.
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20.11.2022 21:47 Ответить
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20.11.2022 21:53 Ответить
А з території білорусі на Україну летять російські ракети.Це не створює напружену і провокаційну ситуацію?
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20.11.2022 22:32 Ответить
Это уважительная причина для мобилизации, имхо
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20.11.2022 23:00 Ответить
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20.11.2022 23:24 Ответить
У Лукашеску запор прошёл или понос начался?
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20.11.2022 23:31 Ответить
Схоже, що вони там канкретна всралися від страху.
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21.11.2022 00:06 Ответить
Невже Єрмак?!
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21.11.2022 02:23 Ответить
Сябри мабуть забули що 24.02.2022 р. з їхньої сторони теж якісь озброєні люди в Україну заходили.... Підараси...
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21.11.2022 09:28 Ответить
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