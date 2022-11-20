В Беларуси заявили, что якобы на ее территорию из Украины зашел мужчина с автоматом

Государственный пограничный комитет Беларуси в воскресенье обвинил Украину в якобы провокациях из-за того, что накануне через белорусско-украинскую границу якобы прошел мужчина с автоматом.

Как сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси, инцидент якобы произошел в субботу около 16:00 на железнодорожном пункте пропуска Словечно – с украинской стороны это Выступовичи в Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу", - утверждают белорусские пограничники.

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Там добавили, что осуществляют "проверочные мероприятия", а также пожаловались на якобы "низкую дисциплину украинских сил территориальной обороны и других военизированных формирований, находящихся вблизи границы", что "создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению".