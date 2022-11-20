Беларусь продолжает предоставлять агрессору инфраструктуру и воздушное пространство. Поэтому в Украине часто объявляется воздушная тревога, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о маневрах российских войск в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", - отмечается в сообщении.

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