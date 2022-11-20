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Новости Агрессия России против Украины Война
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Беларусь продолжает предоставлять агрессору инфраструктуру и воздушное пространство. Поэтому в Украине часто объявляется воздушная тревога, - Генштаб

рф,білорусь

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о маневрах российских войск в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19682) Беларусь (7921) Генштаб ВС (6475)


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Топ комментарии
+15
А потім Тіхановська та дописувачі з цього ж таки сайту будуть казати що не можна ображатись на Білорусь та її мешканців. Бо вони не стріляють, а тільки патрони підносять.
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20.11.2022 19:08 Ответить
+8
ну так п.здонiть по бiлоруським шохам...
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20.11.2022 19:06 Ответить
+8
Мені одному цікаво, а де звернення, а бож попередження до бульбофюрера, світової спільноти, нашого керівництва, перестати надавати свою територію для обстрілу нашої держави, і в разі повторення, понесення відповідних наслідків, у вигляді знищення баз, зданих мокшам в оренду....
Чи будемо чекати, поки чмобіки пройдуть підготовку, бойове злагодження, і почнуть крити нас....
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20.11.2022 19:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну так п.здонiть по бiлоруським шохам...
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20.11.2022 19:06 Ответить
Ніззя. путін нападьот.
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20.11.2022 19:09 Ответить
Тут вже гальмо у вигляді д'єрмака палкі в колеса стромляє!
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20.11.2022 19:45 Ответить
лукавый - любимая шлюха х.йла !
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20.11.2022 20:05 Ответить
А потім Тіхановська та дописувачі з цього ж таки сайту будуть казати що не можна ображатись на Білорусь та її мешканців. Бо вони не стріляють, а тільки патрони підносять.
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20.11.2022 19:08 Ответить
Вовочка, как ты помогал советским воинам во время войны?

-Я МарьИвановна, снаряды артиллеристам подносил!

- И что тебе артиллеристы говорили?

- Зер гут Вольдемар!!!
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20.11.2022 19:20 Ответить
Валерію Федоровичу Залужному респектує весь світ.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Видання випустило статтю про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під назвою «Ми б'ємо їх із рогаток: український залізний генерал демонструє характер»..
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20.11.2022 19:19 Ответить
Мені одному цікаво, а де звернення, а бож попередження до бульбофюрера, світової спільноти, нашого керівництва, перестати надавати свою територію для обстрілу нашої держави, і в разі повторення, понесення відповідних наслідків, у вигляді знищення баз, зданих мокшам в оренду....
Чи будемо чекати, поки чмобіки пройдуть підготовку, бойове злагодження, і почнуть крити нас....
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20.11.2022 19:22 Ответить
Та Зеля і Лукашенко, вони по корешам. Зеля навіть звинуватив у вбивстві Шеремета учасників АТО, щобі на Лукашека підозра не впала.
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20.11.2022 20:45 Ответить
ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави не через те,що десь в **********,а чи то терорусії піднімається рашистський літак,а через те,що не знищили і не пошкодили війскову інфраструктуру рашиста,з котрої він вже 8 м місяців сіє смерть серед українського народу і розруху в Україні.Вимушені оголошувати тривогу.бо не маємо своїх ракет, щоб давати окупанту відповідь на його території і ті "друзі".котрі надають допомогу Україні теж не дають відповідної зброї.ніби запрошуючи рашиста-"Тобі можна сіяти смерть і розруху в Україні,але відповіді Тобі не буде,по Твоїй території ,бо ми не даємо їм зброї для відповіді.Продовжуй і дальше"
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20.11.2022 19:24 Ответить
Друже, всі точки в зоні досяжності....
мовчу вже за дрони.
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20.11.2022 19:47 Ответить
Друже,точки досяжності,так і залишаються ними і з цих точок досяжності прилітає смерть і розруха в Україну,Інш річ наприклад крейсер "москва".Була точка досяжності,так її досягнули,що точка досяжності перестала бути смертельною загрозою для життя українського народу і перестала знищувати українську інфраструктуру.
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20.11.2022 23:21 Ответить
Ох, досидитесь. Замість того, щоб завдати удар по їхній території на випередження вони сидять і чекають. Бо лукашенка війну оголосить і нападе,,, Тьху!
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20.11.2022 19:24 Ответить
Пора
*******

Не вїбати, а *******
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20.11.2022 19:27 Ответить
чому досі не розірвані дипломатичні стосунки ?
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20.11.2022 19:28 Ответить
A3boot

@svitvik1

Хоч би раз добре прилетіло по тій Білорусі. Ато від них вилітають ракети, а ми нічого не можемо зробити. Ну такої ******** війни ще в світі мабуть не було.
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20.11.2022 19:30 Ответить
Асфальтом?
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20.11.2022 19:47 Ответить
Зелені клоуни, боячись хоч краплі відповідальності, за власної ініціативи придумали шикарні "закони", які тупо паралізують державу під час оголошення повітряної тривоги. В цьому є основна частина проблеми, а не в ********** і їх обісратих літаках. Відмініть ідіотизм з примусовими походами в укриття, а також ідіотизм з термінацією курсування громадського транспорту, ось проблему і вирішено на 90%.
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20.11.2022 19:50 Ответить
Клоуны с клоунихами! Вам пол года лично не доходило! Приходится в СМИ заявлять
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20.11.2022 19:59 Ответить
Білорусь Бацька продовжує надавати агресору інфраструктуру анальний та повітряний простір ротовий отвори.
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20.11.2022 20:27 Ответить
Потім не кажіть, що білоруси хароші. Білоруси такі самі кандоми, як і кацапи. Крапка.
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21.11.2022 06:42 Ответить
 
 