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Новости Война
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Украина имеет исторический шанс построить мощности ветроэнергетики во время войны, - инвесторы

андрій,конеченков

Украина имеет исторический шанс быстро добавить в энергосистему сотни мегаватт новой генерирующей мощности, чтобы повысить собственную энергобезопасность и в перспективе снова зарабатывать на экспорте электроэнергии.

Об этом говорится в блоге главы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, передает Цензор.НЕТ.

"Готового к установке ветроэнергетического оборудования на территории Украины у компаний "зеленой" энергетики по меньшей мере на 300 МВт. Номинально, это как 2 энергоблока теплоэлектростанций на угле или треть мощности одного атомного энергоблока", - сказал Конеченков.

По его словам, ветростанции – это единственные на сегодняшний день энергетические мощности, которые страна может добавить чрезвычайно быстро, несмотря на войну. На установку одной ветротурбины мощностью 4-6 МВт может потребоваться меньше недели.

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"Такой скорости строительства еще и в условиях войны никакая другая генерация продемонстрировать не может. Другие потенциальные энергопроекты для страны точно замерли до наступления победы", - подчеркнул представитель инвесторов.

По его информации, единственное, что пока останавливает инвесторов в возобновлении строительства – это истечение в конце 2022 года сроков, установленных законодательством, на введение ВЭС в эксплуатацию, получение "зеленого" тарифа и технических условий на присоединение ВЭС к энергосистеме страны.

Минэнерго разработало законопроект, зарегистрированный КМУ 8 ноября 2022 года в Верховной Раде Украины под №8191 и позволяющий получать компаниям "зеленый" тариф и соответственно достроиться до конца 2024 года.

"Быстрое принятие этого закона является очень важным шагом в усилении энергетической безопасности Украины", - заявил Конеченков.

Как сообщалось, инвесторы в "зеленую" энергетику надеются, что Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Украины не заблокирует законопроект, предусматривающий возможность достроить ветроэлектростанции в течение следующих 2 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода.

Автор: 

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Топ комментарии
+23
пока зешобла у корыта, инвесторов не видать
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20.11.2022 19:03 Ответить
+18
Не нажрались еще, ублюдки? Стройте ветряки на Банковой, возле ОП! Дерьмак, Татаров, Подоляк и Абдристович будут их крутить своими пердаками!
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20.11.2022 19:08 Ответить
+17
О, уже воронье начинает слетаться. Особенно улыбнуло про сотни мегаватт. В мирное время не смогли построить а сейчас они построят. Разумеется за наши деньги, вместо армии. Вот пускай Ахметка и строит для своих заводов зеленую енергетику.
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20.11.2022 19:10 Ответить
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По той же причине (возраст) подзабыл, правда. Злопамятный оказался полиграф максимович, или максимальный. Слово бармен подсказало эхо довоенных эпох. Я когда первый раз относительно близко оказался возле этих ветрогонов в Нидерландах, да спугался как и многие рядом. Когда с борта лайнера в ходу вроде так себе. А близко просто сдуреть. Там лопасть пусть метров 35-45 допустим одна и их до сотни на несколько км. И это допустим 1976г. С тех пор восхищён. Но уровень таксиста не трогай. Знал тоже человек 5 точно, что в 90г великолепно открывали и работали по многу лет коперативы швейные, обувные, кафе, ремонт сто, салоны красоты.
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22.11.2022 21:11 Ответить
Если страна имеет научно обоснованный план зелёной энергетики, то это гут. Хаотическое развитие такой энергетики может положить всю энергосистему. Скажем, у нас есть местности, где ветроэнергетика по мощности генераторов крайне ограничена. Она мешает военным локаторам - можно пропустить ракетно-авиационные удары. Тема эта кажется очень простой населению, но в действительности энергетика сложнейшая система, в которой можно не навредить, если решения в ней принимают специалисты, а не политики и обыватели. Даже такой факт, что у нас самыми ярыми противниками ветровой энергетики были.... твои соседи. Как это так, ты будешь получать денежки за энергию или сдачу твоего участка производителям электроэнергии, а мне шиш?
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20.11.2022 22:22 Ответить
До тех пор пока зелесрань при власти у нас нет шансов, эти все раздеребанят да и адекватные инвесторы при ворах у власти деньги в Украину вкладывать не будут
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20.11.2022 22:25 Ответить
Государство не должно вообще заниматься экономикой и энергетикой. Есть рынок. Коррупция чиновников обьективно связана с их атеизмом: раз Бога нет, не воровать просто глупо.
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20.11.2022 23:16 Ответить
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