Украина имеет исторический шанс построить мощности ветроэнергетики во время войны, - инвесторы

Украина имеет исторический шанс быстро добавить в энергосистему сотни мегаватт новой генерирующей мощности, чтобы повысить собственную энергобезопасность и в перспективе снова зарабатывать на экспорте электроэнергии.

Об этом говорится в блоге главы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, передает Цензор.НЕТ.

"Готового к установке ветроэнергетического оборудования на территории Украины у компаний "зеленой" энергетики по меньшей мере на 300 МВт. Номинально, это как 2 энергоблока теплоэлектростанций на угле или треть мощности одного атомного энергоблока", - сказал Конеченков.

По его словам, ветростанции – это единственные на сегодняшний день энергетические мощности, которые страна может добавить чрезвычайно быстро, несмотря на войну. На установку одной ветротурбины мощностью 4-6 МВт может потребоваться меньше недели.

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"Такой скорости строительства еще и в условиях войны никакая другая генерация продемонстрировать не может. Другие потенциальные энергопроекты для страны точно замерли до наступления победы", - подчеркнул представитель инвесторов.

По его информации, единственное, что пока останавливает инвесторов в возобновлении строительства – это истечение в конце 2022 года сроков, установленных законодательством, на введение ВЭС в эксплуатацию, получение "зеленого" тарифа и технических условий на присоединение ВЭС к энергосистеме страны.

Минэнерго разработало законопроект, зарегистрированный КМУ 8 ноября 2022 года в Верховной Раде Украины под №8191 и позволяющий получать компаниям "зеленый" тариф и соответственно достроиться до конца 2024 года.

"Быстрое принятие этого закона является очень важным шагом в усилении энергетической безопасности Украины", - заявил Конеченков.

Как сообщалось, инвесторы в "зеленую" энергетику надеются, что Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Украины не заблокирует законопроект, предусматривающий возможность достроить ветроэлектростанции в течение следующих 2 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода.