Великобритания импортировала нефти из РФ более чем на 200 млн фунтов стерлингов, официально не считая ее российской, - The Times
С марта 2022 года в Великобританию ввезли нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт это не фигурировало - это потому, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.
Об этом говорится в материале The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Только в один британский порт - Иммингем - с марта прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт, что на востоке Лондона, прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.
Всего, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Примерно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России.
Но британский Офис национальной статистики учитывает страну отправки, а не производства нефти, и если учесть этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт российского "черного золота".
The Times смогла отследить по меньшей мере четыре танкера, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины.
Двое из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто выключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.
Еще один танкер ввозил российскую нефть из порта Роттердам - неизвестно, как именно она туда попала, но фактически в британской статистике считается как импорт из Нидерландов (а не России).
И уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, которое привезло около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике.
Импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда вступают синхронно с Европейским Союзом санкции против нефтяного сектора России. К этому времени, однако, британские компании, которые импортируют российскую нефть, могут понести репутационный риск, отмечает The Times.
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Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського "чорного золота". Джерело:
коли сказано, що це російська нафта, тільки оформлена як з інших країн.
хоч думай трошки.
то може менше х!йні будуть робити