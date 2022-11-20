В Польше пока не знают, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета, - Моравецкий
20 ноября завершили обследование места взрыва ракеты в польском селе Пшеводув, убившей двух человек. Данные, собранные следствием по делу о взрыве ракеты, пока не позволяют точно установить, откуда она была выпущена.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с визитом в Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".
"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", - добавил Моравецкий.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русская или украинская они уже знают?
Расскажите.
А от куда она вылетела это уже второй вопрос.
А варто було б, нічого про Україну, без України...і за дідуся, не було б соромно...
Так, а що за ракета була ?
Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.
Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
Йде масована атака сусідньої держави. Що за фігня?
PS. Думаю, це підтвержує версію про рашистську ракету, але НАТО все можливе робить, щоб не застосовувати 4 або 5 статті статуту.
Якась дивна заява.
Впевнений, що радари НАТО фіксують всі пуски ракет, особливо, в зоні війни. А є ще супутникове спостереження.
Або нє! Ракета не вибухала взагалі, а вилетіла з-під землі - саме тому перекинувся трактор та утворилася вирва - і розпалася на уламки, які змінили свою структуру, маркування і написи спричинивши звукові ефекти, схожі на вибухи.
Ой, знов не те! То було чаклунство кремлівських шаманів!
Ну як, маючи уламки, не визначити тип ракети? А якщо то була С-300 української ППО, яка не самоліквідувалася, то де начиння боєголовки (трактор та його причеп не зрешечені).
Шось тут не те...
я завжди казав - не поспішайте з попередніми висновками - тоді важко буде їх спростовувати, або прийдеться експертизи підганяти під "заказ"...а це вже фууу...кому таке треба???
висновок повинентбути залізобетонним, щоби ніяка кака-бяка не засумнівалась !!!
Особливо загадковим для експертів є надпис: "Сделано в Нижнем Тагиле"...
Також зверніть увагу, скільки разів за минулі місяці (роки) США заявили, що нохчі, дагестанці, татари, мордва etc. etc. є насправді пригнобленими народами, і що США всіляко підтримують їх прагнення до самовизначення у вигляді незалежних держав.
Ну і як не згадати про дипломатичні стосунки, «залаштункові» перемовини (в тому числі про Україну), товарообіг і інше.
зевлада, не про.біть, вкотре вже, виграшну ситуацію
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/02/jewish-americans-vote-democratic