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Новости Война
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В Польше пока не знают, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета, - Моравецкий

ракета,польща

20 ноября завершили обследование места взрыва ракеты в польском селе Пшеводув, убившей двух человек. Данные, собранные следствием по делу о взрыве ракеты, пока не позволяют точно установить, откуда она была выпущена.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с визитом в Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", - добавил Моравецкий.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

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Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

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Автор: 

крылатые ракеты (889) Польша (8511) ракеты (3615)


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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.

Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
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20.11.2022 19:35 Ответить
+15
а скільки було ракет знають?
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20.11.2022 19:31 Ответить
+15
Спасибі полякам, що хоч не озвучують брехню, бо все одно правда випливе, і буде соромно.
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20.11.2022 19:40 Ответить
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а скільки було ракет знають?
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20.11.2022 19:31 Ответить
Но, чья была ракета?
Русская или украинская они уже знают?
Расскажите.

А от куда она вылетела это уже второй вопрос.
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20.11.2022 23:54 Ответить
При перемонтажі р С-300 З-П в З-З бойову частину міняють. Ракета С-300 типу З-П не залишає такої ями при вибуху бо бойова частина там зовсім інакша Р С-300 З-З є тільки в РФії бо їм не вистачає точних ракет на дальність до 120 км
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21.11.2022 00:07 Ответить
При підриві БЧ Р С300 типу ЗП в причепі та тракторі повинні бути поражаючі елементи такі як і у випадку з літаком МН -17. А цього нема. Там БЧ для ракети типу ЗЗ. А ці Р є тільки на озброєнні РФ
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21.11.2022 00:10 Ответить
не знають,чи ще зверху вказівки не було?
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20.11.2022 19:32 Ответить
да, уж...облажалось НАТО, теперь не знают как отскочить...
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20.11.2022 19:33 Ответить
Як би ж лише НАТО.....
А варто було б, нічого про Україну, без України...і за дідуся, не було б соромно...
Так, а що за ракета була ?
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20.11.2022 19:39 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.

Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
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20.11.2022 19:35 Ответить
Дюйм -- то так. Але якщо на 3/8 дюйма X-101 увійшла -- то нічого.
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20.11.2022 20:56 Ответить
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20.11.2022 19:37 Ответить
Спасибі полякам, що хоч не озвучують брехню, бо все одно правда випливе, і буде соромно.
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20.11.2022 19:40 Ответить
та полякам самим соромно повторювати за "великим братом" я ж бачу що в них немає ентузіазму брехати
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20.11.2022 19:45 Ответить
а може не було ниякоi ракети?
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20.11.2022 19:42 Ответить
Була, але не українська
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20.11.2022 19:44 Ответить
А де НАТО? Де розвідка? Де супутники? Де радари?
Йде масована атака сусідньої держави. Що за фігня?
PS. Думаю, це підтвержує версію про рашистську ракету, але НАТО все можливе робить, щоб не застосовувати 4 або 5 статті статуту.
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20.11.2022 19:43 Ответить
Уже и марку ракеты не пишут. Её тоже забыли...
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20.11.2022 19:44 Ответить
А куди польська ППО дивилися, що не бачила звідки летіла ракета?
Якась дивна заява.
Впевнений, що радари НАТО фіксують всі пуски ракет, особливо, в зоні війни. А є ще супутникове спостереження.
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20.11.2022 19:45 Ответить
старенька польська ППО ще з часів Варшавського договору стоїть в західній та північній частині Польщі і насправді давно нічого не захищає
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20.11.2022 21:16 Ответить
Ну що не ясно! Одна ракета вибухнула двічі, бо другий вибух, який чули свідки, то була молекулярна (чи навіть атомна) реакція по перетворенню матеріалу уламків Х-101 чи Х-555 в матеріал уламків С-300.
Або нє! Ракета не вибухала взагалі, а вилетіла з-під землі - саме тому перекинувся трактор та утворилася вирва - і розпалася на уламки, які змінили свою структуру, маркування і написи спричинивши звукові ефекти, схожі на вибухи.
Ой, знов не те! То було чаклунство кремлівських шаманів!

Ну як, маючи уламки, не визначити тип ракети? А якщо то була С-300 української ППО, яка не самоліквідувалася, то де начиння боєголовки (трактор та його причеп не зрешечені).
Шось тут не те...
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20.11.2022 19:46 Ответить
кацапи якраз завезли бульбашам С-300 переобладнані для ударів по землі - так що то цілком могла бути і С-300
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20.11.2022 21:18 Ответить
Згоден. І це одне з пояснень, чому вони так хочуть, щоб то була наша ракета: адже ППО Польщі на неї не відреагувало попри те, що війна майже у них на кордоні. А статут НАТО тут, як то кажуть, на другому плані...
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20.11.2022 21:41 Ответить
Сегодня у Бидона день варенья! Не портите старичку праздник!
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20.11.2022 19:46 Ответить
Маю надію що поляки зроблять висновок - єдиний надійний їх захист - це Україна, а не ната
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20.11.2022 19:50 Ответить
ну той добре...
я завжди казав - не поспішайте з попередніми висновками - тоді важко буде їх спростовувати, або прийдеться експертизи підганяти під "заказ"...а це вже фууу...кому таке треба???
висновок повинентбути залізобетонним, щоби ніяка кака-бяка не засумнівалась !!!
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20.11.2022 19:51 Ответить
Та да, всі надписи-маркування зроблені шумеро-акадською мовою, то не можуть знайти перекладача.
Особливо загадковим для експертів є надпис: "Сделано в Нижнем Тагиле"...
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20.11.2022 19:56 Ответить
Опа! Якийсь маяк, а не інформація. То знають, то не знають. От на даний час поляки не знають. А в НАТО "вже знають", Байден "вже знає". Вони не спілкуються? 🤔
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20.11.2022 20:00 Ответить
Це мені нагадує справу Антоненка,де всі все вже розкрили і гучно заявили,а потім почалось це все потихеньку розвалюватись.Те саме з тою ракетою вірніше ракетами,бо люди чули два вибухи,за другий вже ніхто і не згадує.Якщо є вибух нашої с 300 тоді трактор мав бути як боїнг мн17 в купі дирок від шрапнелі,питання де вони???там вирва як від х101 -х55 або с300 земля земля в яких в нас не має,я не експерт але видно що це злив,як з літаком качинського у 2010р.Тупо сказали полякам мовчати,і будуть вести рослідування ну років 10 десь.а там і всі забудуть за це...
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20.11.2022 20:12 Ответить
) м мене над будинком 22.03.22 збили ракету, весь двір в обломках був, там на кожному уламку номера, назви можна пазли складати. Приїхали воєнні за 5 секунд сказали що за ракета.Ну як так можна п.. ти
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20.11.2022 20:21 Ответить
Це називається «геополітика».

Також зверніть увагу, скільки разів за минулі місяці (роки) США заявили, що нохчі, дагестанці, татари, мордва etc. etc. є насправді пригнобленими народами, і що США всіляко підтримують їх прагнення до самовизначення у вигляді незалежних держав.

Ну і як не згадати про дипломатичні стосунки, «залаштункові» перемовини (в тому числі про Україну), товарообіг і інше.
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20.11.2022 21:01 Ответить
спеціалісти вже знають.. політики-союзники розуміють і допоможуть..
зевлада, не про.біть, вкотре вже, виграшну ситуацію
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20.11.2022 20:24 Ответить
****** виродки,цей Захід...Виженіть всіх зайдів,пристебніть баб за ногу до ліжок,одягніть зброю і гайда по світу ганять абізян!Так нєт же...
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20.11.2022 20:24 Ответить
Звичною стежкою. За сценарієм розслідування авіакатастрофи Качинського. «нікто ні в чьом нє вінават»
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20.11.2022 20:29 Ответить
зате бідон вже тиждень як знає і всьому світу розповів
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20.11.2022 20:34 Ответить
Обама закрив очі на вбивсчтво Президента Качинського і єліти Польші, Байден закрив очі на обстріл Польші. Ну не ******* Демократи США поляків, як і українців. Найбільше не ******* поляків і українців , так це росіяни і іудеї.
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20.11.2022 20:34 Ответить
В американських євреїв, до речі, традиційна і багаторічна прихильність саме до демократів.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/02/jewish-americans-vote-democratic
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20.11.2022 21:05 Ответить
Байден, знаходячись за тисячі кілометрів на Балі, відразу заявив, що це була українська ракета. Вочевидь, йому звідти видніше. Поляки слухняно повторили цю версію. Українцям дозволили лише "бути присутніми" адже все вже вирішено заздалегідь і назад ходу нема. Що це, як не гра в одні ворота.
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20.11.2022 21:13 Ответить
Подождём результаты. Просто так брать вину на себя, если ракету выпустила не Украина, незачем, особенно в атмосфере последнего месяца, когда среди западных партнёров Украины вылупляется всё больше желающих увидеть мир в глазах *****. А если ракета действительно запущена Украиной - тогда сделать необходимое официальное заявление и забыть.
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20.11.2022 21:13 Ответить
Може Лука покаже на карті?
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20.11.2022 21:40 Ответить
Теперь они оказывается не знают. А я говорил что предыдущая версия была курам на смех.
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20.11.2022 21:57 Ответить
Як то не знають? Байден знає!!!! Він знав це з самого початку: це українська ракета була . Ніякої мос кальської ракети там і близько не було
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20.11.2022 22:49 Ответить
З Бєларусі? Бацька обіцяв Путіну на Україну, а полетіло - куди Путін забажав... Українська провокація бо...
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21.11.2022 02:20 Ответить
 
 