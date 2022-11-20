По уточненной информации, в течение 19 ноября на Запорожье ранены более 100 оккупантов, уничтожены 20 единиц техники и 2 склада, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских оккупантов 19 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васиильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области", - отмечается в сообщении.

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