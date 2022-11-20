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Новости Агрессия России против Украины Война
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По уточненной информации, в течение 19 ноября на Запорожье ранены более 100 оккупантов, уничтожены 20 единиц техники и 2 склада, - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских оккупантов 19 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васиильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области", - отмечается в сообщении.

Читайте также: По уточненным данным, в Запорожской и Херсонской областях от наших ударов 17 ноября убиты и ранены 90 оккупантов, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6475) Запорожская область (3205) потери (4430) ВСУ (6694)


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Сподіваюся, смертельно поранені?
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20.11.2022 19:58 Ответить
Приємна вечірня новина . Слава ЗСУ !
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20.11.2022 20:16 Ответить
Дуже обнадійливе. Очікуємо.
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20.11.2022 21:49 Ответить
Поранені орки повинні здохнути , всі 😠
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21.11.2022 01:02 Ответить
 
 