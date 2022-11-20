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Речь идет о месяцах, - Игнат о сроках запуска завода по производству в России иранских дронов

іран

Запуск производства иранских дронов на территории России может затянуться. Особенно если найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В России это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать", - сказал Игнат.

По его словам, если производство все же запустят, то ясно, что Иран хочет избежать санкций, передав России "мопеды" и чертежи к ним.

Читайте также: Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории РФ, - The Washington Post

Автор: 

Иран (1829) дроны (4107) Игнат Юрий (608)


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Топ комментарии
+10
Через тиждень-два кремлівські пропагандони скажуть, що виробництво запущене і в Україну полетять десятки шахедів, які будуть доставлятися московитам через Каспій. А побудують вони той завод чи, як завжди, розкрадуть усе - то вже немає значення.
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20.11.2022 20:10 Ответить
+10
памятаю коли появилися новини що кацапи будуть купляти дрони в ірану,то всі сміялися,потім коли цими дронами уже почали бити по території України,то уже ніхто не сміявся але розказували,що тут нічого страшного немає,можливостей виробляти дрони у ірана невеликі,а кацапам передали не більше 50 штук,тепер коли уже будуть будувати завод цих дронів на расєї також намагаються розказати,що все ок, не переживайте... люди у нас звичайно унікальні є,замість того,щоб готуватися до найгіршого повсюди вишукують одні заспокоєння
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20.11.2022 20:14 Ответить
+7
"Про кримський міст всі експерти нявчали що його орки не збудують ніколи і що" --- ну так у нас увесь час до війни сміялися що у кацапів нічого не їде,не стріляє,ракети падають і так далі. А коли прийшлося то у нас тепер пів енергетики або зруйновано,або в неробочому стані,купу міст і сіл знищено під нуль,купу загиблих і закатованих,величезний відтік людей і демографічна криза, замість того щоб конструктивно і ретельно готуватися до війни,розуміти всю безпеку яку несе кацапія,сиділи сміялися і шашлики жарили,а тепер через це платимо величезну ціну
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20.11.2022 20:21 Ответить
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А якщо швидко побудують? Привезуть іранців, а вони їм все зроблять.
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20.11.2022 20:01 Ответить
Ви знаєте скільки часу іде на умови роботи та і на випуск одної ракети?
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20.11.2022 21:59 Ответить
Вибачте, а вони завод з виробництва ракет будуватимуть?
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20.11.2022 22:38 Ответить
А що з це за завод з випуску дронів БАЙРАКТАР , який хочуть: будувати 2 роки ?

ЦЕ ЗНУЩАННЯ З УКРАЇНЦІВ , чи саботаж чиновників ?
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20.11.2022 20:06 Ответить
Чи якась приватна справа до який не допускають « чужаків» ?
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20.11.2022 20:08 Ответить
Через тиждень-два кремлівські пропагандони скажуть, що виробництво запущене і в Україну полетять десятки шахедів, які будуть доставлятися московитам через Каспій. А побудують вони той завод чи, як завжди, розкрадуть усе - то вже немає значення.
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20.11.2022 20:10 Ответить
вже не страшно вони бесполезні будуть ті дрони думаю що передали більше місяця прошло-

НАТО в скором времени передаст Украине оборудоване для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру,13 октября
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20.11.2022 20:16 Ответить
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20.11.2022 20:57 Ответить
Тоесть весной рашисты уже смогут нас бомбить своими дронами. А мы что не можем сделать такие же мопеды со сбитых образцов? Потому как США нам явно не спешит давать оружие способное бить по территории московского режима
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20.11.2022 20:10 Ответить
Нам США не разрешат бить по москве, даже если бы и было чем. Потому что параша им угрожаетза это какой- то там э-ска-лацией.
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20.11.2022 20:14 Ответить
памятаю коли появилися новини що кацапи будуть купляти дрони в ірану,то всі сміялися,потім коли цими дронами уже почали бити по території України,то уже ніхто не сміявся але розказували,що тут нічого страшного немає,можливостей виробляти дрони у ірана невеликі,а кацапам передали не більше 50 штук,тепер коли уже будуть будувати завод цих дронів на расєї також намагаються розказати,що все ок, не переживайте... люди у нас звичайно унікальні є,замість того,щоб готуватися до найгіршого повсюди вишукують одні заспокоєння
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20.11.2022 20:14 Ответить
Про кримський міст всі експерти нявчали що його орки не збудують ніколи і що?? Так само і з заводом по дронах віддадуть китайцям пару гектарів тайги ті за місяць збудують. Ми свої коли будемо мати й.вашу м.ть?
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20.11.2022 20:15 Ответить
"Про кримський міст всі експерти нявчали що його орки не збудують ніколи і що" --- ну так у нас увесь час до війни сміялися що у кацапів нічого не їде,не стріляє,ракети падають і так далі. А коли прийшлося то у нас тепер пів енергетики або зруйновано,або в неробочому стані,купу міст і сіл знищено під нуль,купу загиблих і закатованих,величезний відтік людей і демографічна криза, замість того щоб конструктивно і ретельно готуватися до війни,розуміти всю безпеку яку несе кацапія,сиділи сміялися і шашлики жарили,а тепер через це платимо величезну ціну
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20.11.2022 20:21 Ответить
Завод так не строится. Учитывая короткий дед-тайм, под дроны выделят существующий цех/завод с оборудованием, персоналом, туалетом, этс. Задача в основном сводится к адаптации проекта и построению логистики.
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21.11.2022 04:29 Ответить
Це неправда , я особисто побудував 5 заводів і в мене це займало по 6 місяці
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21.11.2022 09:07 Ответить
не забувайте, що під виглядом виробництва можуть просто збирати і перефарбовувати...
не виробляти, а саме збирати розібрані раніше на частини...
тобто, цей "сделайсам" не потребує місяців і запчастин, він потребує тільки площі і руки... ну і систематичні поставки з ірану (що вже налагоджено!!!)
а тоді "шахеди" перетворюються в "херані" одним взмахом пензля з фарбою...
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20.11.2022 20:16 Ответить
Заспокоюють дві речі:
Вже була новина про надання засобів боротьби з цим лайном..
У рукожопів може виявитись до 50% браку..
Є ще третя, -- якщо вже грізний нападник вдається до подібних запозичень.. то очевидно що самому воювати нема чим...
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20.11.2022 20:20 Ответить
Robert Bodnar "якщо вже грізний нападник вдається до подібних запозичень.. то очевидно що самому воювати нема чим..."! І що? як що кацапські свинособаки вбивають українців іранським дроном то воно вже мелочі?
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20.11.2022 20:27 Ответить
Такими дронами їм вдалося понищити інфраструктуру.. для масових уражень вони по людям вони недієві... так були вмпадки нещасні, але як би це не звучало, це прорахунки в навігації чи випадковість при їх збитті...
Свинособаки більше вбивають власноруч на анексованих територіях аніж ті дрони.. щоб у вас не залишилось претензій до мого коментаря
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20.11.2022 20:43 Ответить
"для масових уражень вони по людям вони недієві. " на собі перевірив? Розказуй далі https://youtu.be/wwMJ6TDKiu8?t=3 НАСЛІДКИ обстрілу в Одесі іранськими дронами-камікадзе: є загиблі | Що кажуть очевидці
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20.11.2022 20:48 Ответить
Я про військові цілі ж..
Ну для терору так.. іран ж розробник.. Але я ж про те як "велікая дєржава" хочи з цим пермогти?.. ще й НАто
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20.11.2022 20:56 Ответить
Ракетами а не дронами. Основной урон именно от ракет
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20.11.2022 21:25 Ответить
Нема тут нічого заспокійливого
Це показує,ща раша воюватиме до останнього рубля,до останнього орка.Вірю лише в З С У.
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20.11.2022 22:11 Ответить
Та дроны уже всё, безполезная фигня. Наши их уже как семечки лускают, благодаря западной помощи.
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20.11.2022 20:26 Ответить
Какая вероятность того, что иранские дроны российской сборки полетят в Ашдод, Хайфу и Иерусалим?
Нетаньяху, ау-у?
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20.11.2022 20:32 Ответить
А кто знає, скіки там у бюджеті на 23 рік закладено на велики дороги?
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20.11.2022 20:36 Ответить
1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
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20.11.2022 20:36 Ответить
Очередной диванный знаток
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20.11.2022 21:26 Ответить
Ви на мапу давно дивилися?
На яку територію переносити бойові дії?
До каспію, звідки тушки злітають?
Нам би було б чим знищити кацапські війська на окупованій території.
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20.11.2022 22:10 Ответить
І що ви з цим збираєтесь робити - оце головне питання.
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20.11.2022 20:38 Ответить
Якщо балакати і не протидіяти - толку не буде https://censor.net/ua/news/3381783/moskva_domovylas_z_tegeranom_pro_vyrobnytstvo_iranskyh_bezpilotnykiv_na_terytoriyi_rf_the_washington/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79454176 https://mil.in.ua/uk/news/okupanty-atakuvaly-odesu-dronamy-kamikadze-shahed-136/
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20.11.2022 20:41 Ответить
Через пару місяців ***** здохне або приберуть-він просто вже нікому непотрібне обісране чмо яке задовбало і свою вату, а з відходом пуйла і в сРашкі почнуться незворотні процеси В любому випадку 2023 для куйла останній
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20.11.2022 20:43 Ответить
А можно в том заводе запустить енота?
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20.11.2022 20:43 Ответить
І кацапи брехуни, і іранці брехуни. Що може завадити двом брехунам брехати разом? Сказати, що "побудували" завод в кацапстані, і що мопеди відтак "кацапські", а тим часом продовжувати постачати їх з ірану?
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20.11.2022 20:56 Ответить
Нужно тормошить западных партнёров, потому что все дефицитные ракеты ПВО потратим на это дешёвое дерьмо.
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20.11.2022 21:14 Ответить
Надіюсь, что перед запуском завода ми зможемо обстріляти і розвалити цей завод.
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20.11.2022 21:24 Ответить
А якщо його за уралом побудують?
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20.11.2022 22:11 Ответить
Ну то й далі чухайте свої яйця та чекайте поки почне прилітати тих сраних мопедів по 1000 штук в день
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20.11.2022 22:59 Ответить
Он пошутил. При наличии готового проекта и бездонного кармана денег образцы для испытаний они получат через месяц.
Другое дело, что проект нужно адаптировать под существующую номенклатуру комплектующих, доработать оптику, связь, комуникации, этс. Но если китайцы помогут, это все сделают за месяц-два.
В общем через три месяца будет серийное производство.
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21.11.2022 04:13 Ответить
 
 