Речь идет о месяцах, - Игнат о сроках запуска завода по производству в России иранских дронов
Запуск производства иранских дронов на территории России может затянуться. Особенно если найдутся люди, которые захотят на этом заработать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В России это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать", - сказал Игнат.
По его словам, если производство все же запустят, то ясно, что Иран хочет избежать санкций, передав России "мопеды" и чертежи к ним.
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+10 Evgeny N
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ЦЕ ЗНУЩАННЯ З УКРАЇНЦІВ , чи саботаж чиновників ?
НАТО в скором времени передаст Украине оборудоване для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру,13 октября
не виробляти, а саме збирати розібрані раніше на частини...
тобто, цей "сделайсам" не потребує місяців і запчастин, він потребує тільки площі і руки... ну і систематичні поставки з ірану (що вже налагоджено!!!)
а тоді "шахеди" перетворюються в "херані" одним взмахом пензля з фарбою...
Вже була новина про надання засобів боротьби з цим лайном..
У рукожопів може виявитись до 50% браку..
Є ще третя, -- якщо вже грізний нападник вдається до подібних запозичень.. то очевидно що самому воювати нема чим...
Свинособаки більше вбивають власноруч на анексованих територіях аніж ті дрони.. щоб у вас не залишилось претензій до мого коментаря
Ну для терору так.. іран ж розробник.. Але я ж про те як "велікая дєржава" хочи з цим пермогти?.. ще й НАто
Це показує,ща раша воюватиме до останнього рубля,до останнього орка.Вірю лише в З С У.
Нетаньяху, ау-у?
На яку територію переносити бойові дії?
До каспію, звідки тушки злітають?
Нам би було б чим знищити кацапські війська на окупованій території.
Другое дело, что проект нужно адаптировать под существующую номенклатуру комплектующих, доработать оптику, связь, комуникации, этс. Но если китайцы помогут, это все сделают за месяц-два.
В общем через три месяца будет серийное производство.