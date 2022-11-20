21 ноября во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"
21 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго".
"В течение выходных дней нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго.
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