21 ноября во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

21 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго".

"В течение выходных дней нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго.

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