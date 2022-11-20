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Новости Война
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Минобороны о прогнозах "паузы в войне" зимой: "Наверное, не загорали в январе в Крыму"

війна

В Министерстве обороны Украины сделали важное заявление относительно прогнозов экспертов о "паузе в войне", которую может вызвать морозная зима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Минобороны.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", - говорится в сообщении Минобороны.

Читайте также: "Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", – Зеленский

Автор: 

зима (174) Крым (26425) Минобороны (9423) переговоры (5073) морозы (198) перемирие (1687)


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Топ комментарии
+36
СЛАВА ЗСУ ТАК ТРИМАТИ !
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20.11.2022 20:27 Ответить
+30
Пауза буде коли кацапи повиздихають!
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20.11.2022 20:28 Ответить
+24
Зимний загар - самый коварный, и не заметишь как весь обгоришь
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20.11.2022 20:32 Ответить
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СЛАВА ЗСУ ТАК ТРИМАТИ !
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20.11.2022 20:27 Ответить
Пауза буде коли кацапи повиздихають!
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20.11.2022 20:28 Ответить
Радует настрой наших военных, но черт возьми не верю, что в Крым зимой ВСУ зайдут. Как же хочется ошибится
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20.11.2022 20:30 Ответить
До тебе невіруючим був тільки Хома Тепер у історії вас двоє буде не вірь , а я зими дочекаюся
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20.11.2022 20:40 Ответить
Я тобі пляшку дорогого вина відправлю, якщо я помилюся
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20.11.2022 20:42 Ответить
Прийму тільки Екім Кара Хоча після кацапської алкашні , навряд щоб залишилося ((
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20.11.2022 21:36 Ответить
А к ми туди увійдем, якщо Чонгар замінують ?
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20.11.2022 20:58 Ответить
Ми відправимо туди Зелю і він знов розмінує.
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20.11.2022 21:11 Ответить
На гвинтокрилах!
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20.11.2022 21:18 Ответить
Зимний загар - самый коварный, и не заметишь как весь обгоришь
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20.11.2022 20:32 Ответить
👏👏👏
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20.11.2022 20:34 Ответить
Вірив та вірю в ЗСУ. Ви кращі!
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20.11.2022 20:35 Ответить
МО , хорошо в том году было на лыжах?
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20.11.2022 20:35 Ответить
Хай розуміють, як хочуть, і трусяться - більше вати здрісне з нашого Криму.
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20.11.2022 20:35 Ответить
Сподіваюсь, що оце: "ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму" (Джерело: ) натяк, а не троллінг
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20.11.2022 20:40 Ответить
Дерьмак против.
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20.11.2022 20:43 Ответить
Московія фсьо? Це серйозна заявка. Треба мати надійну інфу, щоб так козирнути. Дай Боже!
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20.11.2022 21:36 Ответить
Им тексты явно Зеленский пишет.
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20.11.2022 21:38 Ответить
МО це ОП тільки в армії. Вірити МО не варто, бо нещодавно вони віщали, що українські бійці вже всі в зимовому одязі та всім забезпечені. Ось коли така інфа від Генштабу надійде то вже можна вірити.
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20.11.2022 21:47 Ответить
- Гей, рузьге, ви як там?
(ПАУЗА)
- Ну то й слава Богу! (с)
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20.11.2022 21:48 Ответить
Взимку у горах,до речі,афігєнна засмага буває)
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20.11.2022 23:38 Ответить
 
 