Минобороны о прогнозах "паузы в войне" зимой: "Наверное, не загорали в январе в Крыму"
В Министерстве обороны Украины сделали важное заявление относительно прогнозов экспертов о "паузе в войне", которую может вызвать морозная зима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Минобороны.
"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", - говорится в сообщении Минобороны.
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(ПАУЗА)
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