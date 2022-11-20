Надо расследовать обстоятельства ликвидации оккупантов, которые хотели сдаться в плен, и наградить воинов ВСУ, - Бутусов
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что в истории с уничтожением российских оккупантов, открывших огонь при попытке сдаться в плен, нужно наградить воинов ВСУ. Также следует осудить Минобороны РФ, не объяснившее своим солдатам правила безопасной сдачи в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.
Бутусов отметил: "Считаю необходимым отреагировать на заявления Москвы и провести расследование провокационного нападения российского военного на украинских бойцов, которые хотели спасти жизнь большой группе военнослужащих из состава 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в селе Макиивка Луганской области. Провокация закончилась вероломным нападением российского солдата, ранением нескольких украинцев и ликвидацией всех россиян в коротком бою. Результаты расследования вижу такими:
1. Представить к высоким наградам весь наш взвод, который уничтожил в честном бою вокруг этого дома в общей сложности 19 российских военнослужащих (на видео с дрона попало 12, но там видно не всех). И этим обеспечил освобождение села.
2. Осудить действия Минобороны РФ, которое не разъяснило правила сдачи в плен своим солдатам, что привело к вероломному нападению на украинцев, которые пытались спасти жизни российским военным. По сути один провокатор погубил всех своих товарищей, нарушив условия сдачи в плен. Убитые не успели стать военнопленными, процедура сдачи в плен была подло сорвана российским солдатом. Это надо показать публично, россияне обманули украинцев, и наши бойцы могли погибнуть, поверив тому, что люди сдаются, это прямое нарушение процедур сдачи в плен, описанных в странах НАТО.
3. Учредить должность уполномоченного про правам российских военнопленных при Минобороны Украины, который бы подготовил ролики о правилах безопасной сдачи в плен, контактные номера и почту для переговоров о сдаче в плен, памятку для мобилизованных, как избежать отправки на фронт, другую полезную информацию, как выжить в Украине. Памятку и контакты для родственников, куда обращаться в случае исчезновения россиян на фронте. Украинцам нужны живые россияне, нам надо пополнять обменный фонд, мы не заинтересованы в расстрелах пленных. Россияне должны видеть, что возможность честной, без провокаций сдачи в плен обеспечивает им жизнь и гарантированный обмен в Россию".
Как известно, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, которые якобы сдавались в плен.
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Якби один кацап не відкрив вогонь по українцях, то решта окупантів з відео були б живі.
Не проти, що я вам пишу українською?
Жартую, мені байдуже до думки путінолюба.
https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/
As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти
«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»
Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.
А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.
1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.
2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.
3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.
4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.
5) Пленные лежат под прицелом всё это время.
6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.
7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.
8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.
В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.
Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?
Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.
Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.
Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.
Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.
И точка.
Евгений Калибер
Награждение наших защитников бесспорно и ожидаемо в ближайшее время!
У зимовій формі, у броні, лежачи ... Сумніваюсь, що щось можна зробити з витягнутими руками.
може останній психанув, або злякався, або вирішив, що він самий розумний.
As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти
«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»
Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.
А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.
1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.
2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.
3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.
4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.
5) Пленные лежат под прицелом всё это время.
6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.
7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.
8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.
В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.
Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?
Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.
Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.
Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.
Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.
И точка.
Евгений Калибер
До речі, там добре видно обличчя наших військових, в тому числі, кулеметника. От і навіщо це робити?
Війни -- нема, тому всі балачки про Женевські конвенції --пусте,
так як застосування забороненної зброї.
А наймити повинні знати-- у них одна дорога -....... та без "Жигулів"