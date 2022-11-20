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Новости Агрессия России против Украины Война
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Надо расследовать обстоятельства ликвидации оккупантов, которые хотели сдаться в плен, и наградить воинов ВСУ, - Бутусов

стрілянина,полонені

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что в истории с уничтожением российских оккупантов, открывших огонь при попытке сдаться в плен, нужно наградить воинов ВСУ. Также следует осудить Минобороны РФ, не объяснившее своим солдатам правила безопасной сдачи в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Бутусов отметил: "Считаю необходимым отреагировать на заявления Москвы и провести расследование провокационного нападения российского военного на украинских бойцов, которые хотели спасти жизнь большой группе военнослужащих из состава 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в селе Макиивка Луганской области. Провокация закончилась вероломным нападением российского солдата, ранением нескольких украинцев и ликвидацией всех россиян в коротком бою. Результаты расследования вижу такими:

1. Представить к высоким наградам весь наш взвод, который уничтожил в честном бою вокруг этого дома в общей сложности 19 российских военнослужащих (на видео с дрона попало 12, но там видно не всех). И этим обеспечил освобождение села.

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2. Осудить действия Минобороны РФ, которое не разъяснило правила сдачи в плен своим солдатам, что привело к вероломному нападению на украинцев, которые пытались спасти жизни российским военным. По сути один провокатор погубил всех своих товарищей, нарушив условия сдачи в плен. Убитые не успели стать военнопленными, процедура сдачи в плен была подло сорвана российским солдатом. Это надо показать публично, россияне обманули украинцев, и наши бойцы могли погибнуть, поверив тому, что люди сдаются, это прямое нарушение процедур сдачи в плен, описанных в странах НАТО.

3. Учредить должность уполномоченного про правам российских военнопленных при Минобороны Украины, который бы подготовил ролики о правилах безопасной сдачи в плен, контактные номера и почту для переговоров о сдаче в плен, памятку для мобилизованных, как избежать отправки на фронт, другую полезную информацию, как выжить в Украине. Памятку и контакты для родственников, куда обращаться в случае исчезновения россиян на фронте. Украинцам нужны живые россияне, нам надо пополнять обменный фонд, мы не заинтересованы в расстрелах пленных. Россияне должны видеть, что возможность честной, без провокаций сдачи в плен обеспечивает им жизнь и гарантированный обмен в Россию".

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Как известно, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, которые якобы сдавались в плен.

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3694) плен (2633) Бутусов Юрий (4384) пленные (2172)


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Топ комментарии
+89
Нагородити наших воїнів-захисників!!!! Слава ЗСУ!!!
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20.11.2022 20:47 Ответить
+57
В нас якісь кончені дибіли працують. Шо розслвдувати?? Там все було зафіксовано на відео. Наші брали в полон свинособак. Одна з них вирішила стати " героем" випустила обойму в нашого солдата при здачв в полон. Солдат отримав поранення. Всі інші - ліквідовані. Крапка. І так буде щ кожним хто буде порушувати принципи війни.

Має бути от така відповідь від ОП. Без поясгннь, без виправдань *****! Що за цирк?!
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20.11.2022 20:51 Ответить
+25
Краще не знімалиб це відео, бо знайдуться сволоти запроданці, які в угоду кацапам зроблять "розслідування" інашіх хлопців покарають.
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20.11.2022 20:49 Ответить
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На камеру знімали здачу у полон.

Якби один кацап не відкрив вогонь по українцях, то решта окупантів з відео були б живі.

Не проти, що я вам пишу українською?

Жартую, мені байдуже до думки путінолюба.
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20.11.2022 22:16 Ответить
Взагалі не треба було публікувати відео з дрону, зроблене після цього інциденту. Чи ніхто не знає мерзотний характер російських ЗМІ? Не треба підставляти наших бійців під можливі розслідування. Сподіваюсь наш постраждалий вижив і з ним все добре.
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20.11.2022 21:53 Ответить
А был ли мальчик?
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20.11.2022 21:55 Ответить
Молодець Бутусов! Повністю підтримую. Цей допис справедливий і чесний. Тільки ворог може щось заперечити. Кожне життя українського вояка безцінне - в умовах війни, при найменшій загрозі ворога треба знищувати.
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20.11.2022 22:01 Ответить
Багато емоцій. Було б краще викладати розбір порядку здачі у полон.

https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/

As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти

​​«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»

Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.

А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.

1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.

2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.

3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.

4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.

5) Пленные лежат под прицелом всё это время.

6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.

7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.

8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.

В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.

Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?

Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.

Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.

Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.

Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.

И точка.
Евгений Калибер
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20.11.2022 22:03 Ответить
" жаль", в даному випадку потрібно ще доказати... можливо це був їх(кацапів) загальний план, як вийти з безнадійної ситуації... ввели в оману, оцінили шанси, притупили лжепокорою увагу. Наших, згідно "кіно", було всьго троє. Виховання на "панфіловцях", "зоях к", "матросових"... виховує почуття тупого, нічим не оправданого "геройства"... тому "жаль", я б залишив відпочивати...
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20.11.2022 22:58 Ответить
Троє стояли, ще наш за кулеметом лежав, здається.
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21.11.2022 00:43 Ответить
кулеметник врахований. лише набої в лєнті не враховані....
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21.11.2022 11:45 Ответить
Слідство порахує і набої у ленті і кути нахилу траекторії куль і фото і відео і ... Не дай Б..х !
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21.11.2022 14:53 Ответить
Ни кто не знает какой был план у этих лаптеногих. Возможно, стрельба из автомата была сигналом для нападения на наших войнов. Еще не был произведен досмотр тех, кто лежал и возможно у них было при себе оружие.
Награждение наших защитников бесспорно и ожидаемо в ближайшее время!
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21.11.2022 13:05 Ответить
Дійсно, ситуація дурнувата з усих боків.

У зимовій формі, у броні, лежачи ... Сумніваюсь, що щось можна зробити з витягнутими руками.
може останній психанув, або злякався, або вирішив, що він самий розумний.
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21.11.2022 14:51 Ответить
В полон треба брати тільки гарних росіян. Ну, ви мене зрозуміли...
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20.11.2022 22:12 Ответить
Нє. Термін "гарні росіяни" стосується мирняка, який виїхав, або опирається режиму Пу у рф-ії.
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21.11.2022 14:55 Ответить
Зерно здорового глузду в ідеї є. Підтримую.
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20.11.2022 22:22 Ответить
Почався бій. Якісь проблеми пане Бутусов? Ви шо там ватніки *******?
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20.11.2022 22:29 Ответить
Столько фоток с кошечками, собачками, со спасенными бабушками, сколько статей, защитники, воины, светлые людины.. И тут один эпизод грязной реальности войны возвращает всех на землю.
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20.11.2022 22:33 Ответить
https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/

As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти

​​«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»

Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.

А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.

1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.

2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.

3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.

4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.

5) Пленные лежат под прицелом всё это время.

6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.

7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.

8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.

В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.

Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?

Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.

Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.

Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.

Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.

И точка.
Евгений Калибер
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21.11.2022 00:46 Ответить
Що краще для русопутріота: здохнути від рук українця, чи від кувалди вагнерівця???
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20.11.2022 22:41 Ответить
всё таки удивление, как он выскочил из-за угла. рождественские обмены лишь бы не сорвались
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20.11.2022 22:41 Ответить
Один з висновків: розповсюдження відео бойових дій лише через преслужби, або з дозволу комадирів.
До речі, там добре видно обличчя наших військових, в тому числі, кулеметника. От і навіщо це робити?
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20.11.2022 22:42 Ответить
В первые месяцы с этим вообще был беспредел. Видосики которые сами украинцы не хотели смотреть. И даже отказывались верить что они существуют.
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20.11.2022 22:47 Ответить
100 процентов за, Юра!а мо рф идет *****!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!
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20.11.2022 22:51 Ответить
На войне это обычное дело. Наверно половина убитых это пленные. Но здесь вмешалась политика и все как обычно превратилось в цирк.
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20.11.2022 22:57 Ответить
А вагнерівці, кадирівці ,контрактники -- теж прості полоненні.
Війни -- нема, тому всі балачки про Женевські конвенції --пусте,
так як застосування забороненної зброї.
А наймити повинні знати-- у них одна дорога -....... та без "Жигулів"
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20.11.2022 23:21 Ответить
Хто зі зброєю прийшов, той від зброї здохне. Туди кацапам й дорога.Тьфу!
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20.11.2022 23:23 Ответить
Самого видео расстрела нет же.Я бы советовал нашим чиновникам вообще молчать или сослаться на лысого Бебензю из ООН, мол их всех боевые комары покусали.А комары не разбирают кто там пленный,а кто нет.
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21.11.2022 00:18 Ответить
Що значить "розстріл" ?? Вони ще не були полоненими, тому ліквідація терористів з рос. СВО.
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21.11.2022 14:57 Ответить
Падлюче плем'я
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21.11.2022 01:44 Ответить
В Украине россиянские солдаты не на войне сказал путин и не могут называться военнопленными. Они на спецоперации. Спецоперационщиков, бандитов, террористов не убивают как солдат на войне а ликвидируют. Да и бандит с оружием никак не может называться пленным.
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21.11.2022 05:04 Ответить
совбез оон треба провести
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21.11.2022 06:40 Ответить
Уполномоченный про правам российских военнопленных должен не агитки писать, а дать ему штат в 50 операторов для общения с родителями пленных.
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21.11.2022 10:38 Ответить
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