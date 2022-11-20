Надо расследовать обстоятельства ликвидации оккупантов, которые хотели сдаться в плен, и наградить воинов ВСУ, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что в истории с уничтожением российских оккупантов, открывших огонь при попытке сдаться в плен, нужно наградить воинов ВСУ. Также следует осудить Минобороны РФ, не объяснившее своим солдатам правила безопасной сдачи в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Бутусов отметил: "Считаю необходимым отреагировать на заявления Москвы и провести расследование провокационного нападения российского военного на украинских бойцов, которые хотели спасти жизнь большой группе военнослужащих из состава 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в селе Макиивка Луганской области. Провокация закончилась вероломным нападением российского солдата, ранением нескольких украинцев и ликвидацией всех россиян в коротком бою. Результаты расследования вижу такими:

1. Представить к высоким наградам весь наш взвод, который уничтожил в честном бою вокруг этого дома в общей сложности 19 российских военнослужащих (на видео с дрона попало 12, но там видно не всех). И этим обеспечил освобождение села.

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2. Осудить действия Минобороны РФ, которое не разъяснило правила сдачи в плен своим солдатам, что привело к вероломному нападению на украинцев, которые пытались спасти жизни российским военным. По сути один провокатор погубил всех своих товарищей, нарушив условия сдачи в плен. Убитые не успели стать военнопленными, процедура сдачи в плен была подло сорвана российским солдатом. Это надо показать публично, россияне обманули украинцев, и наши бойцы могли погибнуть, поверив тому, что люди сдаются, это прямое нарушение процедур сдачи в плен, описанных в странах НАТО.

3. Учредить должность уполномоченного про правам российских военнопленных при Минобороны Украины, который бы подготовил ролики о правилах безопасной сдачи в плен, контактные номера и почту для переговоров о сдаче в плен, памятку для мобилизованных, как избежать отправки на фронт, другую полезную информацию, как выжить в Украине. Памятку и контакты для родственников, куда обращаться в случае исчезновения россиян на фронте. Украинцам нужны живые россияне, нам надо пополнять обменный фонд, мы не заинтересованы в расстрелах пленных. Россияне должны видеть, что возможность честной, без провокаций сдачи в плен обеспечивает им жизнь и гарантированный обмен в Россию".

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Как известно, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, которые якобы сдавались в плен.