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Зеленский поздравил Байдена с юбилеем: "Для нас очень важно, что вы лично в это очень непростое время стоите с нами"

байден,зе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джозефа Байдена с Днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.

Вы посвятили свою жизнь служению идеалам демократии. Ваша политическая деятельность – пример для многих поколений политиков. Для Украины Вы лидер свободного мира, который консолидирует международные усилия, направленные на защиту фундаментальных ценностей свободы и справедливости.

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за все, что Вы делаете для поддержки Украины в наиболее сложный и определяющий момент нашей истории.

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Ваши решения помогают сохранить жизнь людей, приблизить нашу общую победу в войне с жестоким агрессором.

Для нас чрезвычайно важно, что Соединенные Штаты Америки и Вы лично в это непростое время стоите с нами.

Господин Президент, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а также мира
и процветания дружественному американскому народу", - говорится в поздравлении Зеленского Байдену.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20873) поздравление (1062) США (27149)


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Топ комментарии
+13
Що там каже Бєнядіктова про кримінальну справу на Байдена? Коли буде спрямована справа до суду?
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20.11.2022 20:57 Ответить
+13
Оце справжній криворізський гопнік-актор. Спочатку, в угоду трампу, і за допомогою 100% прокурорів відкрив крим провадження проти сім'ї Байдена, а сьогодні вітає з днюхою. Там хоч справу закрили, чи просто зупинили слідство. презедент країни, просто жах.
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20.11.2022 21:00 Ответить
+7
"Вітаю з ювілеєм! До речі, нагадую, що справа проти вашої сімейки не закрита! Дайте зброї! А чому ми не в НАТО?" - повний текст позлоровлення
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20.11.2022 21:04 Ответить
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Що там каже Бєнядіктова про кримінальну справу на Байдена? Коли буде спрямована справа до суду?
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20.11.2022 20:57 Ответить
Оце справжній криворізський гопнік-актор. Спочатку, в угоду трампу, і за допомогою 100% прокурорів відкрив крим провадження проти сім'ї Байдена, а сьогодні вітає з днюхою. Там хоч справу закрили, чи просто зупинили слідство. презедент країни, просто жах.
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20.11.2022 21:00 Ответить
"Вітаю з ювілеєм! До речі, нагадую, що справа проти вашої сімейки не закрита! Дайте зброї! А чому ми не в НАТО?" - повний текст позлоровлення
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20.11.2022 21:04 Ответить
"Hello, Joseph. It's дь'єрьмак and янєлох-44"
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20.11.2022 21:07 Ответить
Якщо ***** здохне раніше ніж помре Джосеф,значить Джозеф вже прожив життя не дарма. Зі святом👍
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20.11.2022 21:07 Ответить
новина про Зеленського
коментарі можна не читати
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20.11.2022 21:17 Ответить
просто сиди на бутылке ровно! тебе читать вообще не обязательно
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21.11.2022 05:47 Ответить
Оце підлизав,так підлизав.
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20.11.2022 21:24 Ответить
После того что Байден вытворил с ним. Очень мужественно.
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20.11.2022 21:36 Ответить
И шо же Байден вытворил с инициатором "дела Байдена"?
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20.11.2022 22:16 Ответить
то ты еще не вкурсе что с ним вытворил суд Денвера за отмывание в США спи##енного в Приватбанке бабла!
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21.11.2022 05:49 Ответить
Дякую богу, що промови нашому гарні пишуть і з англійською в нього туго...
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20.11.2022 22:11 Ответить
Зеля двуличный, то уголовные дела против сына Байдена возбуждает по просьбе Трампа а теперь задницу лижет.
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20.11.2022 22:17 Ответить
Зелене чмо обрізане...Лицемір,яких мало серед інших народів!
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20.11.2022 23:55 Ответить
Влада Некрасова - розкрадач Гумдопомоги
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21.11.2022 00:39 Ответить
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21.11.2022 00:40 Ответить
...наверное потому что тут нет кацапов, зелебобик?
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21.11.2022 05:50 Ответить
Если бы американцы зашли на сайт, они бы тоже для зели комменты оставили, вы думаете партнерам легко почти каждый день с быдлом криворогим общаться?
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21.11.2022 08:13 Ответить
А тим часом - Порошенко зустрівся з Байденом і провів переговори!



То не проблема, що не ювіляром Джо, алише з Мікаелем, міноборони Швеції. З Джо переговорить завтра, непублічно
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21.11.2022 13:42 Ответить
Красиві https://moonzori.com/pryvitannya-z-yuvileyem/ привітання з ювілеєм
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02.03.2023 20:15 Ответить
 
 