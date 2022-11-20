Зеленский поздравил Байдена с юбилеем: "Для нас очень важно, что вы лично в это очень непростое время стоите с нами"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джозефа Байдена с Днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.
Вы посвятили свою жизнь служению идеалам демократии. Ваша политическая деятельность – пример для многих поколений политиков. Для Украины Вы лидер свободного мира, который консолидирует международные усилия, направленные на защиту фундаментальных ценностей свободы и справедливости.
Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за все, что Вы делаете для поддержки Украины в наиболее сложный и определяющий момент нашей истории.
Ваши решения помогают сохранить жизнь людей, приблизить нашу общую победу в войне с жестоким агрессором.
Для нас чрезвычайно важно, что Соединенные Штаты Америки и Вы лично в это непростое время стоите с нами.
Господин Президент, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а также мира
и процветания дружественному американскому народу", - говорится в поздравлении Зеленского Байдену.
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То не проблема, що не ювіляром Джо, алише з Мікаелем, міноборони Швеції. З Джо переговорить завтра, непублічно