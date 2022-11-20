Оккупанты проверяют, не учатся ли дети в украинских школах, - глава Херсонской ОВА Янушевич
Во временно оккупированной Мирненской территориальной громаде Херсонщины захватчики терроризируют семьи, воспитывающие детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста. Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - говорится в сообщении.
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І далі навчатимуться.
І Україні бути.
А теперка можете здохнути в своїй ненависті до усього українського, усвідомлюючи це.
штык, доделает рюзьге чиновник, рюзьге училка и русский поп»
Часто эти слова приписывают мишке муравьеву-вешателю, виленскому генерал-губернатору, подавившему восстание Калиновского. Иногда пишут даже, что их сказала катька II.
Но две эти версии, скорее всего, не соответствуют действительности.
рассеянская императрица мелкопоместнага немецкого происхождения катька втарая, хотя и присоединила белорусские и литовские земли к сраной рассеянской империи, активно кацапизировать огромную новую территорию не бралась, а может быть, и не видела такой необходимости.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=243a446204d77ac2706d8f07651f39445f91ed7f&lang=ru
мишка муравьев-вешатель.
«мишка муравьев тоже не мог сказать этих слов», - считает Александр Федута, исследователь литературы XIX века, подготовивший к http://nn.by/?c=ar&i=168160&lang=ru публикации воспоминания муравьева «Заметки об управлении Северо-Западным краем и подавлении в нем бунта».
«Он не мог употребить выражение «рюзьге поп». Он был искренне масковска-православнутым человеком, и слово «поп» не употреблял.
Оно ни разу не встречается в его письмах, воспоминаниях, других письменных источниках его авторства. Кстати, выражение «Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» тоже приписан мише муравьеву. Он такого не говорил», - уверен Александр Федута.
Скорее всего, фраза про рюзьге штык, попа и чиновника принадлежат куратору Виленского учебного округа в 1864-1868 гг. вОнюшке корнилову.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=c9cffaa83947c184d1c960092e4aaeef3fdfd7d1&lang=ru
вОнятко корнилов.
«Это был муравьёвец, - отмечает Федута. - Он, например, многое сделал для публикации древних актов, документов по истории Виленского края, но делал это односторонне, в пользу кацапизации».
Задачей корнилова, назначенного в Виленский край из ********** после подавления восстания, кацапизация и была.
Он сразу уволил практически всех учителей-поляков, выплатив им на год вперед жалованье.
Средства «на нужды образования» брали из 10-процентного сбора с землевладельцев - участников восстания. Обучение по-польски было запрещено, Закон Божий католикам в школах было велено преподносить «на местном наречии» (не из большой любви к белорусскому или литовскому языкам: пА-рюзьге школьники могли попросту не понять).
«корнилов написал воспоминания, они не переиздавались с XIX века, но имеются в Национальной библиотеке. В случае их переиздания потребуется писать обстоятельные комментарии, иначе у читателя создастся искаженное представление о той эпохе», - рассказал Александр Федута.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&lang=ru
або навпаки
крик души из Беларуси:
"За рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет рюзьге штык"
Павел Усов, https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9iZWxzYXQuZXUvcnUvbmV3cy96ZWxlbnllLWNoZWxvdmVjaGtpLXB1dGluYS8%3D "Белсат"
30 марта 2019, 12:57
Принято считать, что усмиритель восстания Кастуся Калиновского миша муравьев (Вешатель) произнес такие слова: «Что не доделал рюзьге штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп». С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны для нашего общества и сегодня.
Несмотря на то, что рюзьге штык формально на нашей земле отсутствует(* уже таки нет - прим.), тем не менее, все остальное не только присутствует, но и активно функционирует, укрепляя рюзьгемир в нашей стране.
Эти мысли навеяны нашумевшим случаем в Солигорске, где ретивые учителя (особенно учительница
кацап.рюзьге языка и литературы!) настояли на том, чтобы ученик удалил свои стихи о национальной белорусской символике со своей страницы в интернете!!!
«Стаю пад сцягам перамог. І чую прыналежнасць да поспехаў, да барацьбы за чыстую свабоду. А зараз нет яе у нас. Вяртайце сцяг народу».
Кроме того, школа уже проинформировала родителей этого ученика о предстоящей проверке их семьи. Семью, видимо, уже внесли в список неблагонадежных. Совершенно очевидно, что все БЕЛОРУССКОЕ в головах рюзьге учителя рассматривается как опасное мыслепреступление, которое требует немедленного уничтожения.
Вряд ли этот случай следует оценивать как аномалию. Нет, это система, а точнее системное, целенаправленное разрушение белорусского пространства или того, что от него осталось. В этом контексте стоит вспомнить известный случай (2015 год), когда в сети появились фотографии кадетов Ястрембельской школы-интерната в майках с «Погоней». Со стороны администрации последовали немедленные репрессии.
Смею предположить, что немалая часть наставников белорусских школ - это приверженцы «рюзьге мира». Они реальные зеленые человечки путина, его воинство. О чиновниках, наверное, и говорить не стоит, как и о «попах». В этом всем важно то, что «рюзьге учитель и чиновник» выросли не на рюзьге штыках, они были созданы в рамках нынешнего независимого государства. Вся эта «армия» формировалась 25 лет и ждала своего генерала.
Как в таких условиях можно говорить о «белорусизации»? В чем ее проявление? Неужели в рекламных вывесках или в «вышиванках», в которые рядятся некоторые официальные политики? Все это пустое, шоу для осколков национальной интеллигенции. Наше культурное и историческое пространство оккупировано, информационная война практически проиграна. Нет никаких шансов сохранить независимость страны, если школа и учитель сознательно подрывают ее основы, уничтожая маломальские проявления национального патриотизма молодого поколения.
В свою очередь, за рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет
кацапо-ордынск.рюзьге штык.
То не люди, а "біологічні організми з обмеженою розумовою діяльністю, що зазнали ураження спинного мозку на всій його довжині. Мізків в черепнині не виявлено".
Російською мовою розмовляють РОСІЙСЬКОМОВНІ, а не руськомовні!!!