Оккупанты проверяют, не учатся ли дети в украинских школах, - глава Херсонской ОВА Янушевич

Во временно оккупированной Мирненской территориальной громаде Херсонщины захватчики терроризируют семьи, воспитывающие детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста. Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - говорится в сообщении.

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