РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7745 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 476 33

Оккупанты проверяют, не учатся ли дети в украинских школах, - глава Херсонской ОВА Янушевич

рф,окупанти,арміярф

Во временно оккупированной Мирненской территориальной громаде Херсонщины захватчики терроризируют семьи, воспитывающие детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста. Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе россияне продают населению окна, которые демонтировали из соседних домов, - Андрющенко

Автор: 

оккупация (10199) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4891)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
И это не геноцид? Вы, курва, международные правозащитники, не считаете это одним из признаков геноцида?????
показать весь комментарий
20.11.2022 21:16 Ответить
+20
Гітлер нервово курить в куточку...
показать весь комментарий
20.11.2022 21:11 Ответить
+12
То, шо не доделал русский штык, доделают русский учитель и русский поп. Вот не помню, кто сказал, чи то Петлюра, чи то Скоропадский.
показать весь комментарий
20.11.2022 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкретні українські діти, які повісять конкретного кацапського окупанта...хіба їм дорікнеш за це? А це ж буде. І не один раз.
показать весь комментарий
20.11.2022 21:10 Ответить
Гітлер нервово курить в куточку...
показать весь комментарий
20.11.2022 21:11 Ответить
точно - навіть гестапо не додумалось
показать весь комментарий
20.11.2022 21:13 Ответить
И это не геноцид? Вы, курва, международные правозащитники, не считаете это одним из признаков геноцида?????
показать весь комментарий
20.11.2022 21:16 Ответить
Та плюс все інше -голодомори, висери вискочок (а вони працюють на держканалах), убивства цивільного населення, заклики політиків, у т.ч. окурка про заперечення існування української нації, як такої....величезна масса інших юридично конвертованих фактів ...і реакції ноль. Ноль! І це, ****, по фактурі, яка відбулась порівняно давно, відбувалась нещодавно та протікає зараз...Які ще треба для міжнародного права докази, щоб почався хоч якийсь рух?
показать весь комментарий
20.11.2022 21:30 Ответить
Навчались.
І далі навчатимуться.
І Україні бути.
А теперка можете здохнути в своїй ненависті до усього українського, усвідомлюючи це.
показать весь комментарий
20.11.2022 21:19 Ответить
Фашизм + Нацизм = Рашизм
показать весь комментарий
20.11.2022 21:22 Ответить
То, шо не доделал русский штык, доделают русский учитель и русский поп. Вот не помню, кто сказал, чи то Петлюра, чи то Скоропадский.
показать весь комментарий
20.11.2022 21:26 Ответить
Ща уже новые веянья: украинцы уделали "вторую" армию мира, потому ее штык смотрит на пол шестого.
показать весь комментарий
21.11.2022 07:33 Ответить
Не муравьев-вешатель и не катя фтарая: кому принадлежит фраза «штА не доделал рюзьге
штык, доделает рюзьге чиновник, рюзьге училка и русский поп»

Часто эти слова приписывают мишке муравьеву-вешателю, виленскому генерал-губернатору, подавившему восстание Калиновского. Иногда пишут даже, что их сказала катька II.

Но две эти версии, скорее всего, не соответствуют действительности.

рассеянская императрица мелкопоместнага немецкого происхождения катька втарая, хотя и присоединила белорусские и литовские земли к сраной рассеянской империи, активно кацапизировать огромную новую территорию не бралась, а может быть, и не видела такой необходимости.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=243a446204d77ac2706d8f07651f39445f91ed7f&lang=ru

мишка муравьев-вешатель.

«мишка муравьев тоже не мог сказать этих слов», - считает Александр Федута, исследователь литературы XIX века, подготовивший к http://nn.by/?c=ar&i=168160&lang=ru публикации воспоминания муравьева «Заметки об управлении Северо-Западным краем и подавлении в нем бунта».

«Он не мог употребить выражение «рюзьге поп». Он был искренне масковска-православнутым человеком, и слово «поп» не употреблял.

Оно ни разу не встречается в его письмах, воспоминаниях, других письменных источниках его авторства. Кстати, выражение «Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» тоже приписан мише муравьеву. Он такого не говорил», - уверен Александр Федута.

Скорее всего, фраза про рюзьге штык, попа и чиновника принадлежат куратору Виленского учебного округа в 1864-1868 гг. вОнюшке корнилову.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=c9cffaa83947c184d1c960092e4aaeef3fdfd7d1&lang=ru

вОнятко корнилов.

«Это был муравьёвец, - отмечает Федута. - Он, например, многое сделал для публикации древних актов, документов по истории Виленского края, но делал это односторонне, в пользу кацапизации».

Задачей корнилова, назначенного в Виленский край из ********** после подавления восстания, кацапизация и была.

Он сразу уволил практически всех учителей-поляков, выплатив им на год вперед жалованье.

Средства «на нужды образования» брали из 10-процентного сбора с землевладельцев - участников восстания. Обучение по-польски было запрещено, Закон Божий католикам в школах было велено преподносить «на местном наречии» (не из большой любви к белорусскому или литовскому языкам: пА-рюзьге школьники могли попросту не понять).

«корнилов написал воспоминания, они не переиздавались с XIX века, но имеются в Национальной библиотеке. В случае их переиздания потребуется писать обстоятельные комментарии, иначе у читателя создастся искаженное представление о той эпохе», - рассказал Александр Федута.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&lang=ru
показать весь комментарий
21.11.2022 07:42 Ответить
.

або навпаки

крик души из Беларуси:

"За рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет рюзьге штык"

Павел Усов, https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9iZWxzYXQuZXUvcnUvbmV3cy96ZWxlbnllLWNoZWxvdmVjaGtpLXB1dGluYS8%3D "Белсат"

30 марта 2019, 12:57



Принято считать, что усмиритель восстания Кастуся Калиновского миша муравьев (Вешатель) произнес такие слова: «Что не доделал рюзьге штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп». С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны для нашего общества и сегодня.

Несмотря на то, что рюзьге штык формально на нашей земле отсутствует(* уже таки нет - прим.), тем не менее, все остальное не только присутствует, но и активно функционирует, укрепляя рюзьгемир в нашей стране.

Эти мысли навеяны нашумевшим случаем в Солигорске, где ретивые учителя (особенно учительница кацап.рюзьге языка и литературы!) настояли на том, чтобы ученик удалил свои стихи о национальной белорусской символике со своей страницы в интернете!!!

«Стаю пад сцягам перамог. І чую прыналежнасць да поспехаў, да барацьбы за чыстую свабоду. А зараз нет яе у нас. Вяртайце сцяг народу».

Кроме того, школа уже проинформировала родителей этого ученика о предстоящей проверке их семьи. Семью, видимо, уже внесли в список неблагонадежных. Совершенно очевидно, что все БЕЛОРУССКОЕ в головах рюзьге учителя рассматривается как опасное мыслепреступление, которое требует немедленного уничтожения.

Вряд ли этот случай следует оценивать как аномалию. Нет, это система, а точнее системное, целенаправленное разрушение белорусского пространства или того, что от него осталось. В этом контексте стоит вспомнить известный случай (2015 год), когда в сети появились фотографии кадетов Ястрембельской школы-интерната в майках с «Погоней». Со стороны администрации последовали немедленные репрессии.

Смею предположить, что немалая часть наставников белорусских школ - это приверженцы «рюзьге мира». Они реальные зеленые человечки путина, его воинство. О чиновниках, наверное, и говорить не стоит, как и о «попах». В этом всем важно то, что «рюзьге учитель и чиновник» выросли не на рюзьге штыках, они были созданы в рамках нынешнего независимого государства. Вся эта «армия» формировалась 25 лет и ждала своего генерала.

Как в таких условиях можно говорить о «белорусизации»? В чем ее проявление? Неужели в рекламных вывесках или в «вышиванках», в которые рядятся некоторые официальные политики? Все это пустое, шоу для осколков национальной интеллигенции. Наше культурное и историческое пространство оккупировано, информационная война практически проиграна. Нет никаких шансов сохранить независимость страны, если школа и учитель сознательно подрывают ее основы, уничтожая маломальские проявления национального патриотизма молодого поколения.

В свою очередь, за рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет кацапо-ордынск.рюзьге штык.
показать весь комментарий
21.11.2022 07:51 Ответить
"Руzzкіє", що прийшли захищати "руськомовних" в Україну знають свій язьік набагато гірше, ніж бандерівці. Це просто нонсенс! Вони балакають на фєнє-матовому з вкрапленнями староцерковно-скрєпного, а відтворити вголос "вялікій і магучій" Льва Толстого, того ж Достоєвського, Карамзіна, Тютчева, Фета, Єсєніна чи, навіть, Пушкіна... Без матюків не можуть.

То не люди, а "біологічні організми з обмеженою розумовою діяльністю, що зазнали ураження спинного мозку на всій його довжині. Мізків в черепнині не виявлено".
показать весь комментарий
20.11.2022 21:32 Ответить
Яких ще "руськомовних"? Хто це такі? Руси-поляне?
Російською мовою розмовляють РОСІЙСЬКОМОВНІ, а не руськомовні!!!
показать весь комментарий
20.11.2022 23:13 Ответить
Спеціально взяв у лапки, бо це їхнє визначення з доволі великого стосу вигаданої, вкраденої та зміненої історії. Сподівався, що це буде зрозуміло будь-кому...
показать весь комментарий
20.11.2022 23:23 Ответить
Не перекручуйте. Московити називають себе "русскоязьічньіми". Два "c" і без м'якого знаку. То наші журналісти з "'єдиного марафону" з якогось дива горовіть "руській мір" замість "російський" або "русскій".
показать весь комментарий
20.11.2022 23:58 Ответить
краще кацапський - не схибиш
показать весь комментарий
21.11.2022 07:24 Ответить
У них немає визначення "руськомовний" - у них є визначення "русскоязычный" - українською це перекладається як "російськомовний" і ніяк інакше.
показать весь комментарий
21.11.2022 00:12 Ответить
Якшо чесно - до лампочки як це перекладається. Кацапи мають подохнути і все
показать весь комментарий
21.11.2022 06:11 Ответить
Не до лампочки. Називати російську мову руською = грати на боці кацапської пропаганди. Не кажучи вже про те, що це безграмотно с точки зору української мови.
показать весь комментарий
21.11.2022 11:36 Ответить
Перевод на русский и навпаки: росiйськомовний - русскоречный; Русскоречный - росiйськоречовий або росiйськорiчковий, що вже пасуе до поняття - мокшинськi болота.
показать весь комментарий
21.11.2022 07:23 Ответить
мова не має значення? КАКАКАРАЗНІЦЦЦА чи не так 73%?
показать весь комментарий
20.11.2022 21:37 Ответить
Нет не считают , а то ***** нападет
показать весь комментарий
20.11.2022 21:38 Ответить
Окупанти хочуть перетворити людей на москвороте бидло.
показать весь комментарий
20.11.2022 21:52 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2022 08:12 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2022 08:18 Ответить
Це є етноцид ,тому позбуваймось всього російського насамперед рус. язика, що б не бути схожими з рашискими варварами.
показать весь комментарий
20.11.2022 22:15 Ответить
той момент, коли проросійського колаборанта Зеленський призначив керувати Херсонською ОВА. Нікого цей момент не напрягає?
показать весь комментарий
21.11.2022 00:37 Ответить
прийшли перевіряти російськомовних дітей та їхніх батьків
показать весь комментарий
21.11.2022 06:22 Ответить
Проверяй-не проверяй, как учатся наши детки на дистанционке, результат будет единым, мол, а як же, ми тих козлiв прогнали. РЕСПЕКТ ХЕРСОНСЬКО-БАНДЕРiВСЬКiЙ МАЛЕЧi !!!
показать весь комментарий
21.11.2022 07:38 Ответить
 
 