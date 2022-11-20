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Новости Санкции против России
2 202 16

Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины: "Мы должны ударить по РФ сильнее, чем она ожидает"

доллар

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны быть использованы в пользу Украины. "Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", - подчеркнул Моравецкий.

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Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. "Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", - сказала Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию со времени пребывания на посту главы правительства Польши в 2017 году.

Автор: 

конфискация (602) Польша (8511) россия (96192) санкции (11469) Финляндия (983)


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Топ комментарии
+7
На ці гроші треба закупити побільше ракет і бити по кацапії. Адже це вже будуть не натівські ракети, правда? Можна їх навіть російськими назвати.
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20.11.2022 21:49 Ответить
+5
Спасибо наши верные друзья и братья. Особенно поляки.
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20.11.2022 21:53 Ответить
+3
Вдарити по балалайні так, щоб роги - в один бік, а ратиці - в інший.
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20.11.2022 22:09 Ответить
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На ці гроші треба закупити побільше ракет і бити по кацапії. Адже це вже будуть не натівські ракети, правда? Можна їх навіть російськими назвати.
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20.11.2022 21:49 Ответить
Герань-3
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20.11.2022 22:07 Ответить
А Томагавк назвать Скрепа 1.
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20.11.2022 22:09 Ответить
Скріпи Судного Дня
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20.11.2022 22:15 Ответить
Спасибо наши верные друзья и братья. Особенно поляки.
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20.11.2022 21:53 Ответить
Вдарити по балалайні так, щоб роги - в один бік, а ратиці - в інший.
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20.11.2022 22:09 Ответить
А з кацапскоi шкiри коврики в собачi будки на зиму пошити.
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20.11.2022 22:13 Ответить
Тільки вошей потруїти.
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20.11.2022 22:17 Ответить
Подайте пропозиції мілованову
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20.11.2022 22:16 Ответить
Еще и по почке у каждого турыста вырезать
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20.11.2022 22:17 Ответить
Рашка, за свои деньги, экипирует и вооружит до зубов украинскую армию, которая, впоследствии, разорвёт Рашку, как Тузик - тапочку. И что примечательно, произойдёт это за деньги российских налогоплательщиков.
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20.11.2022 22:30 Ответить
🇺🇦💛👍🇺🇦💛👍🇺🇦💛💙👍
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20.11.2022 22:31 Ответить
Пардон хлопцы конечно---но чуть какашки кину на тортик тут. Не выйдет тут пока ни хе-ра! Арестовать можно, тратить нет. Долго печатать, точно и по детально не сильно знаю---но все после суда высокого. Процедура сложная и долгая. Может и 10 лет тянутся. Если бы так все было шустро, так офшоров бы не было---если слишком просто ответить. Дурэнь думкой богатие.
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20.11.2022 22:44 Ответить
Кто "дурень", история покажет.
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20.11.2022 23:46 Ответить
Да, верно конечно, но чуть не так. Не история а время. Много времени проходит. А тогда и правда уже не совсем нужна. Студентам только исторических факультетов. По факту бы, быстро, тем кто знал или делал. А так дежурно и не более.
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25.11.2022 21:34 Ответить
После 5 декабря начинается нефтянное Эмбарго против мавзолейного быдла...рабZeянцы обосранцы точно Встануть прямо с кален... 🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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21.11.2022 04:13 Ответить
 
 