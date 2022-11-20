Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины: "Мы должны ударить по РФ сильнее, чем она ожидает"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны быть использованы в пользу Украины. "Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", - подчеркнул Моравецкий.

Читайте также: Зеленский о лимите цен на энергоресурсы: Россия должна ощутить болезненные потери

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. "Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", - сказала Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию со времени пребывания на посту главы правительства Польши в 2017 году.