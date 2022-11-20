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Новости Война
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Украинцы сами должны решать, когда садиться за стол переговоров с РФ, - глава Минобороны Франции

лекорню,себастьян

Война в Украине, как и любая другая, должна завершиться политическими переговорами, однако только украинцы будут решать, когда они будут готовы к таким переговорам.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, правильный ли нынешний момент для переговоров, министр отметил, что это должны решать сами украинцы.

"На этой войне есть сторона агрессии и агрессор! Если мы верим в международное право и уважение к границам, государство, подвергшееся нападению, устанавливает свои линии и свой график для переговоров. Придет время, когда надо будет сесть за стол. Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического результата", - сказал Лекорню.

Он добавил, что союзники "размышляют о возможных политических результатах для прекращения войны". Глава Минобороны напомнил о часах дискуссий, которые президент республики Эмманюэль Макрон провел с обеими сторонами - Украиной и Россией. Франция, по словам ее представителя, играет свою роль, но именно "украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет". Несоблюдение этого означало бы подтверждение российской стратегии "свершившегося факта" как после аннексии Крыма в 2014 году, отметил политик.

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Министр также отметил, что даже когда война закончится, необходимость защищать и сдерживать дальнейшие атаки на восточном фланге Европы останется актуальной для НАТО.

Лекорню прокомментировал, в частности, инцидент с падением обломков ракеты на территории Польши. "Быстро может произойти эскалация. Мы должны сохранять спокойствие и точно анализировать происходящее, чтобы избежать любого ложного анализа. Это работа нашей военной разведки со вторника в координации с разведкой Соединенных Штатов и Великобритании", - сказал министр.

Автор: 

переговоры (5073) Франция (3544)


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Топ комментарии
+11
По графику. Ни дня без этой темы!
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20.11.2022 22:12 Ответить
+7
В них гонка між собою, хто найвпливовіший впливовщик
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20.11.2022 22:11 Ответить
+7
Вовка-наркоша і зараз би зазирнув ***** вглаз та армія не дозволяє.
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20.11.2022 22:21 Ответить
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Спасибо, кэп ! (какой уже по счёту ?)
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20.11.2022 22:10 Ответить
В них гонка між собою, хто найвпливовіший впливовщик
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20.11.2022 22:11 Ответить
По графику. Ни дня без этой темы!
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20.11.2022 22:12 Ответить
Не могут они , Лариса, есть спокойно своих лягушек . Все об Украине волнуются
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20.11.2022 22:58 Ответить
Саме українці, а не навеличніше, дєрьмак, агрохімія, подляк, данілов чи ще якась безумна!
А українці довіряють ЗСУ! Отже вирішивати питання перемовин будуть ТІЛЬКИ ЗСУ!
Пане Генерале Залужний, жгі! У тебе карт-бланш від народів України!
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20.11.2022 22:16 Ответить
теж мені біном Ньютона. Коли путлерівці заберуться геть з теріторії України.
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20.11.2022 22:17 Ответить
Пардон мсье вам не настопистило мусолить этот дермантин.
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20.11.2022 22:17 Ответить
Вовка-наркоша і зараз би зазирнув ***** вглаз та армія не дозволяє.
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20.11.2022 22:21 Ответить
Після фрази "українці самі мають вирішувати" треба вже додавати "а порадники - ідіть на×уj".
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20.11.2022 22:23 Ответить
Є така приказка у росіян ''Увідеть Київ за трі дня і умірєть"
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20.11.2022 22:23 Ответить
Де хто подох навiть не побачивши Киiвськоi областi.
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20.11.2022 22:27 Ответить
Та господи ж боже!!! А прибиральниця Макрона і водій Шольца вже висказались на цю тему, чи ще ні? Скільки можна!?
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20.11.2022 22:25 Ответить
если это наше дело,то какого х*я вы всё время об этом peace-дите?
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20.11.2022 22:26 Ответить
Во мулька новая понеслась как писька женская по кочкам! Завтра мелкие страны заблеют в унисон. Полегчает нам конечно. Ждём хором и громко.
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20.11.2022 22:49 Ответить
Ждём интревью папика из Ватикана , затем президента Мексики ( который тысячи км от войны) , ещё кого нибудь из Африки . Африканцы едят наше зерно и ещё будут учить жизни 🤣🤣
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20.11.2022 22:56 Ответить
Та то так простите по старости вырвалось на эмоциях этой всей лицемерной реке пустобрёхов гнусных! Крепко настохерело ведь.
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20.11.2022 23:01 Ответить
правильно, надо постоянно одергивать западных политиков от путинских методичек
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20.11.2022 23:02 Ответить
План хитрый, хотя и не сразу, и не всем понятный.

Сначала будут методично вдалбливать в головы электората идею о том, что украинцы должны сесть за стол переговоров, когда сами посчитают нужным.

Потом, когда электорат свыкнется с этой идеей (отсутствие российского газика приморозит пуканы) - скажут что типа украинцы такие плохие, потому что пыня великодушно предлагает переговоры, а мы отвергаем мир в пользу войны, и незачем на нас тратить деньги.
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20.11.2022 22:50 Ответить
Франция под Гитлера легла , Париж отдала , опыт у них есть
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20.11.2022 22:54 Ответить
Может министр потребует от московии вернуть украинских детей?

ПРОШУ ПОШИРЮВАТИ ‼️‼️‼️

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/pfbid024sG2dVz57CW5H6ZRpLBLiXqJetmiUyqahHoPLZbYDJJL5ynjC4CnLVz3cXdrYc2Tl?__tn__=%2CO*F 12 ноябрь в 01:01 ·

Хочу нагадати, що країна-терорист викрала сотні наших дітей.
Цей мордор має бути знищений.

Для мордору як і не було останніх 700 років. Просто часи ординських набігів, викрадення дітей у матерів і передача в рабство. Якийсь сюр, що став реальністю, коли дітей лякали бабаєм, який прийде і вкраде їх від матері.

І так, весь цей бізнес на дітях це зовсім не те, чим здається ззовні. Педофіл путін і країну їхню зробив подібною собі, де кожна істота його штибу, маючи гроші, може спокійно пріобрєсті собі сирітку. Просто страшно уявити, в яке жахіття може потрапити наша дитина, яка по всім документам не існує, її ніхто не буде шукати.

Маємо прикласти всіх зусиль, розгромити російську нечисть на полі бою і змусити повернути наших дітей. Без справжньої перемоги всі ці переговори, до яких нас закликають ззовні, це просто дозволити злу поживитися нашими дітьми.
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20.11.2022 23:01 Ответить
 
 