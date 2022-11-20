Украинцы сами должны решать, когда садиться за стол переговоров с РФ, - глава Минобороны Франции

Война в Украине, как и любая другая, должна завершиться политическими переговорами, однако только украинцы будут решать, когда они будут готовы к таким переговорам.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, правильный ли нынешний момент для переговоров, министр отметил, что это должны решать сами украинцы.

"На этой войне есть сторона агрессии и агрессор! Если мы верим в международное право и уважение к границам, государство, подвергшееся нападению, устанавливает свои линии и свой график для переговоров. Придет время, когда надо будет сесть за стол. Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического результата", - сказал Лекорню.

Он добавил, что союзники "размышляют о возможных политических результатах для прекращения войны". Глава Минобороны напомнил о часах дискуссий, которые президент республики Эмманюэль Макрон провел с обеими сторонами - Украиной и Россией. Франция, по словам ее представителя, играет свою роль, но именно "украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет". Несоблюдение этого означало бы подтверждение российской стратегии "свершившегося факта" как после аннексии Крыма в 2014 году, отметил политик.

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Министр также отметил, что даже когда война закончится, необходимость защищать и сдерживать дальнейшие атаки на восточном фланге Европы останется актуальной для НАТО.

Лекорню прокомментировал, в частности, инцидент с падением обломков ракеты на территории Польши. "Быстро может произойти эскалация. Мы должны сохранять спокойствие и точно анализировать происходящее, чтобы избежать любого ложного анализа. Это работа нашей военной разведки со вторника в координации с разведкой Соединенных Штатов и Великобритании", - сказал министр.