Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в Украину и Россию, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
Об этом глава МАГАТЭ сообщил в эфире BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
Гросси заявил, что в ближайшее время он приедет в Россию, Украину, а также планирует посетить Запорожскую АЭС. В ходе визитов он намерен обсудить ситуацию на станции.
"Сейчас неотложная задача состоит в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции", – подчеркнул Гросси.
Как сообщалось, утром 20 ноября возле Запорожской АЭС раздалось более 10 взрывов. В результате обстрелов на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.
В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.
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