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Новости Агрессия России против Украины
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Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в Украину и Россию, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС

гроссі,рафаель

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Об этом глава МАГАТЭ сообщил в эфире BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

Гросси заявил, что в ближайшее время он приедет в Россию, Украину, а также планирует посетить Запорожскую АЭС. В ходе визитов он намерен обсудить ситуацию на станции.

"Сейчас неотложная задача состоит в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции", – подчеркнул Гросси.

Как сообщалось, утром 20 ноября возле Запорожской АЭС раздалось более 10 взрывов. В результате обстрелов на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

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Автор: 

МАГАТЭ (409) Запорожская АЭС (722) Рафаэль Гросси (187)


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Їдь зразу на ЗАЕС з полком "блакитних шоломів" - набагато дієвіше буде.
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20.11.2022 22:32 Ответить
Толку гросси что ты катаешь свою сраку туда сюда. Кацап сделал военную базу на ядерном объекте а вы **** сопли жуете.
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20.11.2022 22:35 Ответить
Вибачте але це якийсь патологічний дол#оє#ізм чи ідіотизм!!! Чи що це??? Вже мало самому найтупійшому стати зрозуміло що нелюди рашисти признаюсь тільки силу, ГРУБУ, ФІЗИЧНУ!!! Усі ці розмови їм до хутлера..... б1яяя4ь хто керує у світі.... пздц.
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20.11.2022 22:50 Ответить
Вот же фартонуло бабла к рождеству стогануть в семейку хлопцу и другим с этой конторы. С каждой страны причём. Лафа пошла в хату.
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20.11.2022 22:52 Ответить
Имитация бурной деятельности.
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21.11.2022 05:00 Ответить
 
 