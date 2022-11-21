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Новости Война
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До трех миллионов украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

зима

От 2 до 3 миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.

Смотрите также: "Пункты несокрушимости" обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться. ФОТОрепортаж

Автор: 

беженцы (1655) ВОЗ (777) зима (174) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+25
Опять вбросы на тему "мывсеумрем",уже и Киев эвакуировали и Волынь...может заткнетесь наконец?
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21.11.2022 19:50 Ответить
+13
Якщо ВООЗ дає такі прогнози, то значить, що аналітичний центр ВООЗ обробив наявні дані і спрогнозував можливий розвиток подій. Це нормально.
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
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21.11.2022 20:01 Ответить
+13
Розуміємо, перекатуємося, вистоїмо,але на перемовини з кацапами не підемо. Тих, хто надумає піднімати хай - навчимо. Час діє проти ворога.
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21.11.2022 20:02 Ответить
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Опять вбросы на тему "мывсеумрем",уже и Киев эвакуировали и Волынь...может заткнетесь наконец?
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21.11.2022 19:50 Ответить
...а крім того - хай більше червоний хрест допомогає кацапам, як це нещодавно трапилось
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21.11.2022 19:53 Ответить
Бачу в тебе газ є, в сраці, мабуть і сірників приготував, гомельдрев? Про те що буде відбуватися на території України, на яку не ступила нога русні, я писав ще весною, в разі руйнації систем енергопостачання та газу. Та прийшла осінь і тут почалося, навколо мене, уточнювати не буду де, почалося вроді вчора родилися і очі відкрилися, а готуватися до всього цього очевидного, напевно не дала та природня тупість яка позволила квартал привести до влади, а поєднати причини і наслідки, таки тупість не дає. Тому мерзнути, доведеться, правда не всім.
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21.11.2022 20:14 Ответить
а може взагалі засунути голову в пісок як страус і думати,що все чудово і прекрасно? Чи
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21.11.2022 20:40 Ответить
Знову ринуть "кармілци" з данбасу на захід...
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21.11.2022 19:56 Ответить
очередной опущенец, разделяющий граждан украины. может по твоему и воевать за него не надо? козлина...
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21.11.2022 20:01 Ответить
Та, мабуть, цей Клюге - росiйський шпигун, дезу гонит. Вон, Кирюха Тимошенко зуб дает, что ОП исправит ситуацию с электроэнергией. Ермак с пасстижами., ***, на когтях висит на
опорах, делая скрутки, а Зеля меняет предохранители на скумбрию по 8.
*** цена вашему слову, ребята, в базарный день, уже ******* 24.02
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21.11.2022 19:59 Ответить
ВООЗ - з дупи прогноз.
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21.11.2022 20:01 Ответить
Якщо ВООЗ дає такі прогнози, то значить, що аналітичний центр ВООЗ обробив наявні дані і спрогнозував можливий розвиток подій. Це нормально.
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
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21.11.2022 20:01 Ответить
Розуміємо, перекатуємося, вистоїмо,але на перемовини з кацапами не підемо. Тих, хто надумає піднімати хай - навчимо. Час діє проти ворога.
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21.11.2022 20:02 Ответить
Але варто розуміти що до кінця війни обстріли не припиняться.
Тому деяким жителям потрібно уїхати але для них буде шлях у невідоме бо зимою важко щось знайти а з іншої сторони людина яка має роботу повинна звільнитись і поїхати на всю зиму зі свого міста -і не факт що на новому місці дуже швидко людей влаштують на роботу -теж саме і закордоном. Ті хто встиг поїхати ще літом ось їм легше бо встигли знайти житло і роботу.
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21.11.2022 20:08 Ответить
хто зна...
вангувати річ невдячна...
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21.11.2022 20:11 Ответить
я нікуди з України не поїду!
я нафіг нікому за кордоном не потрібен
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21.11.2022 20:13 Ответить
Що ж,можливо й так... Але Україна переможе в любому випадку, питання нажаль в ціні. А ось кацапи десятиліттями будуть харкати кров'ю за свої злочини!
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21.11.2022 20:20 Ответить
от якраз найбільше питання в ціні,тому що у нас важка промисловість парктично знищена,пів енергетики або знищено,або ж серйозно пошкоджено,купу містечок і сіл знищено,величезна демографічна криза,більшість людей які виїхали і виїдуть зараз якщо війна і надалі буде продовжуватися уже будуть шукати варіанти облаштовувати своє життя за межами україни ніж повертатися на руїни,а на кацапщині ніяких руйнувань немає,промисловість ціла,бабки є,пуйло за день за газ і нафту близько 1 млрд євро получає,світло є,мясо яке готове подихати за царя є,підтримка у війні є,тому це може бути піррова перемога
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21.11.2022 20:45 Ответить
Андрій Саган : згідно історії "пірову перемогу" отримав агресор. А наша,українська перемога буде священною! Дорого,ой дуже дорого вона нам обійдеться... Нажаль... Але вона стане перемогою над всесвітнім злом - кацапщиною!
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21.11.2022 20:51 Ответить
Я б поїхав ***** звідси,та якому *** ми потрібні)
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21.11.2022 20:27 Ответить
Кожен українець в собі,в своїх близьких та дітях має виховувати холодну лють до кацапської мерзоти! Не так давно був час,коли ми ще вважали цих двоногих за "братній народ". Довважалися... Результат щодня!
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21.11.2022 20:30 Ответить
Досить оптимістичний прогноз.
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21.11.2022 20:35 Ответить
ПоВОЗка вирішила свої п'ять копійок підкинути в спонуканні до перемовин? Погано ви УКРАЇНЦІВ вивчили приблуди.
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21.11.2022 20:42 Ответить
Обама и Байден мечтают создать на месте вымороженной и убитой 35 миллионной белой Украины очередную Либерию.Это моя точка зрения. Трогательная забота о несчастных жителях Африки.Как от Байдена,так и от толерантной Европы.Пипеточные поставки зброи и набоив доказывают это.
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21.11.2022 20:56 Ответить
что же ты такой еванутый? за здвухтурового зеленскаго голосовал?)
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21.11.2022 21:19 Ответить
Дело куйня..
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21.11.2022 23:47 Ответить
 
 