До трех миллионов украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ
От 2 до 3 миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.
Об этом сообщил на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.
"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.
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опорах, делая скрутки, а Зеля меняет предохранители на скумбрию по 8.
*** цена вашему слову, ребята, в базарный день, уже ******* 24.02
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
Тому деяким жителям потрібно уїхати але для них буде шлях у невідоме бо зимою важко щось знайти а з іншої сторони людина яка має роботу повинна звільнитись і поїхати на всю зиму зі свого міста -і не факт що на новому місці дуже швидко людей влаштують на роботу -теж саме і закордоном. Ті хто встиг поїхати ще літом ось їм легше бо встигли знайти житло і роботу.
вангувати річ невдячна...
я нафіг нікому за кордоном не потрібен