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Новости Война
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Россия много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий войны в Украине, - сенатор США Риш

джим,ріш

По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

Сенатор США, республиканец Джим Риш заявил, что после завершения войны Россия еще многие десятилетия будет страдать из-за негативных последствий. Речь идет не только о налаживании отношений с Украиной, но и со всем миром, объяснил политик в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

"У народа Украины есть злость на Россию. И это – оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" на протяжении нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится – примирения быть не может. Не будет такого, что все помирились, обнялись и пошли жить дальше. Этого не будет", - подчеркнул республиканец.

Он отметил, что никто больше не будет доверять россиянам.

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"Война будет тяжело пережита также и Россией. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий. Потому что мир не будет доверять россиянам, не будет хотеть вести с ними бизнес. Все это будет влиять на страну. С окончанием войны все это никуда не денется", - сказал Риш.

По его словам, даже смена лидера в Кремле сама по себе ничего не изменит.

"Мир не скажет: "О, хорошо, теперь все хорошо!". Нет, так не сработает. Поскольку, несмотря на то, что начало войны было решением одного человека, ответственность за эту войну разделяет вся страна", - подытожил сенатор.

Автор: 

россия (96231) США (27174) Сенат США (513)


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Топ комментарии
+19
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21.11.2022 20:23 Ответить
+16
Кацапстан повинен бути ліквідований а не "потерпати десяток років".
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21.11.2022 20:36 Ответить
+10
нехай потерпають--головне репарації нехай виплачують
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21.11.2022 20:30 Ответить
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21.11.2022 20:23 Ответить
Бо ти , падло , зсередини ху@ло
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21.11.2022 20:24 Ответить
Це заводське налаштування
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21.11.2022 20:25 Ответить
🤣🤣🤣
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21.11.2022 20:57 Ответить
Default settings
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21.11.2022 20:33 Ответить
А нам, як з гуся вода, так? Пожаліти кацапію?
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21.11.2022 20:28 Ответить
Они всю жизнь потерпають.. и чем больше потерпають, тем счастливей себя чувствуют..воистину не от мира сего..
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21.11.2022 20:29 Ответить
І тим більше звинувачують всіх на світі.
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21.11.2022 20:45 Ответить
нехай потерпають--головне репарації нехай виплачують
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21.11.2022 20:30 Ответить
<после завершения войны Россия еще многие десятилетия будет страдать из-за негативных последствий.> Источник:

Сенатор помилився, - ненависті до ********** вистачить щонайменше 3 століття.
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22.11.2022 07:42 Ответить
Кацапстан повинен бути ліквідований а не "потерпати десяток років".
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21.11.2022 20:36 Ответить
Сподіваюся що расія скінчиться раніше ніж потерпання.
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21.11.2022 20:38 Ответить
Смачно, як свіжа guacamole
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22.11.2022 07:44 Ответить
Знойний сенатор, справжній республіканець. Він і мотивував передачу Україні літаків. Після чергових військових поразок московщини, скаже і за її розбір на 40 князівств, бесперервно воюючих між собою.
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21.11.2022 20:43 Ответить
Це так здається. Після другої світової німці через скільки (гдр) стали друзями? Про нинішню Грузію мовчу.
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21.11.2022 20:47 Ответить
Гарний республіканець , цей Ріш. Треба запам'ятати. Чому то раніше про нього нічого не чув. Раніше тільки і чутно було що Трамп , Спартц, СпартцТрамп. Якийсь то суцільний "твікс". Солодка парочка.
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21.11.2022 20:48 Ответить
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21.11.2022 20:56 Ответить
А де чортики з газоелектрозваркою ?
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21.11.2022 21:07 Ответить
после окончания войны и победы Украини, россии на карте больше не будет.
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21.11.2022 21:01 Ответить
У втомлену маленьку московію на болотах возитимуть екскурсії з усього світу показувати десь колись під час полювання після ситного обіду руський (не плутати з рюзкою) великий князь Юрій Долгорукий під кущем купку залишив, і що з неї трапилося далі...
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22.11.2022 07:51 Ответить
Неужели с кацапов удастся вытряхнуть имперский шовинизм переродившийся в фашизм и поставить раком?
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22.11.2022 10:16 Ответить
 
 