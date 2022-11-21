Россия много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий войны в Украине, - сенатор США Риш

По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

Сенатор США, республиканец Джим Риш заявил, что после завершения войны Россия еще многие десятилетия будет страдать из-за негативных последствий. Речь идет не только о налаживании отношений с Украиной, но и со всем миром, объяснил политик в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

"У народа Украины есть злость на Россию. И это – оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" на протяжении нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится – примирения быть не может. Не будет такого, что все помирились, обнялись и пошли жить дальше. Этого не будет", - подчеркнул республиканец.

Он отметил, что никто больше не будет доверять россиянам.

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"Война будет тяжело пережита также и Россией. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий. Потому что мир не будет доверять россиянам, не будет хотеть вести с ними бизнес. Все это будет влиять на страну. С окончанием войны все это никуда не денется", - сказал Риш.

По его словам, даже смена лидера в Кремле сама по себе ничего не изменит.

"Мир не скажет: "О, хорошо, теперь все хорошо!". Нет, так не сработает. Поскольку, несмотря на то, что начало войны было решением одного человека, ответственность за эту войну разделяет вся страна", - подытожил сенатор.