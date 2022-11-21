В Херсоне после российского обстрела зафиксирован "прилет" в квартиру, есть пострадавшие, - ОП
Российские оккупанты вечером 21 ноября снова обстреляли Херсон, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал Тимошенко в телеграм-канале.
На месте работают спасатели и экстренные службы.
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