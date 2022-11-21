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Новости Война
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В Херсоне после российского обстрела зафиксирован "прилет" в квартиру, есть пострадавшие, - ОП

херсон

Российские оккупанты вечером 21 ноября снова обстреляли Херсон, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал Тимошенко в телеграм-канале.

На месте работают спасатели и экстренные службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о последствиях обстрела Херсона: 1 человек погиб, есть раненые

Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2899)


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Кацапи кончені , що ви там сукіни діти забули ?

Не всі унітази вивезли ?
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21.11.2022 20:40 Ответить
Кільцева дорога не постраждала, все інше, Зеленим пофуй...
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21.11.2022 20:45 Ответить
При все моей нелюбви к зеленскому, стоит иногда вспоминать о том,что именно кацапы со своим фюрером путлером убивают украинцев, а уже потом критиковать украинскую власть. Перемочим орков, а потом уже спросим с власти, кто сдал Херсон и почему деньги уходили на асфальт.
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21.11.2022 20:54 Ответить
А ти не думав, де ми були би зараз, якби не було би цієї мікроскопічної зараз критики влади?
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21.11.2022 21:12 Ответить
Кацапские орки - это такие твари, для которых чувство величия царя дороже жизни любого ребенка, даже собственного. Какая-то тупиковая ветка Homo Sapiens.
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21.11.2022 20:57 Ответить
То есть кацапы начали обстреливать "свои" территории и убивать "своих" граждан? Весьма показательно.
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21.11.2022 22:04 Ответить
 
 