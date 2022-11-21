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Новости Война
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Жить в режиме отключения света, скорее всего, придется до конца марта, - YASNO

світло,світла,відключення,віялові

Предположительно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от "Укрэнерго" и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов.

Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта".

Коваленко описал несколько возможных сценариев развития событий.

Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными.

По словам исполнительного директора YASNO, положительный сценарий таков: "Новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, вполне вероятно, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще".

Негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых "света может не быть очень длительное время", признал Коваленко.

"Мне кажется, следует быть готовыми к различным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле.

Я уверен, что мы справимся!".

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2175)


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Топ комментарии
+17
Якось проживемо.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
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21.11.2022 21:10 Ответить
+13
Ну і пофік. Головне щоб кацапи здохли.
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21.11.2022 21:02 Ответить
+13
абамаЧМО-абизяна обстреливает хохлов ракетами и одновременно ссыт в кацапских подъездах?
где-то мы такое уже слышали
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21.11.2022 21:12 Ответить
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Нічого хорошого, тобто.
Цікаво би почути людей з різних областей- як і на скільки годин вимикають світло.
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21.11.2022 20:55 Ответить
Якщо не враховувати прифронтових територій, мабуть найбільше відключають у Києві...
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21.11.2022 21:01 Ответить
Але є й добрі новини.за даними закордонних змі артснарядів у росії залишилось до початку січня наступного року за останній місяць було використано 600-800 тис снарядів.
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21.11.2022 21:25 Ответить
Десь більше (Херсонщина), десь взагалі не вимикають (Закарпаття). Яка різниця? Хіба що плануєте, куди б поїхати.
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21.11.2022 21:05 Ответить
Київщина, вимикають тричі по 4, - 4, 40 годин, в сумі більш ніж 12 годин на добу. А сьогодні ще й аварія на лінії сталася...
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21.11.2022 21:07 Ответить
Будь-ласка буду одним з..... Кременчуцький р-н Полт. 2 год.немає, 4 -є. - так вже давно, графік. Полтавський р-н - навпаки
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21.11.2022 21:08 Ответить
нащо? щоб московити знали де більше стріляти?
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21.11.2022 21:08 Ответить
вони і так знають
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21.11.2022 21:13 Ответить
Вимикають по графіку, а от вмикають за 4-6ї спроби на протязі години після того, як вже мали, стабільно подати електроенергію. Ці пуски, смерть любій техніці, особливо холодильникам. Звичайно вимкнути легко, а от під навантаженням запустити вже не так легко. Краще рідко вимикати, але найдовше. І от не треба казки розповідати про повернення на попередній рівень генерації, бо вже казали, що проблема не генерації, а в передачі електроенергії. Вже економив, так заявили що країні треба гроші, і електрику продають закордон. Їм економія, а в людей техніка буде горіти.
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21.11.2022 21:11 Ответить
Київ, Поділ. Відключають приблизно двічі на добу по 3 години. Наприклад, сьогодні не було приблизно з 9:00 до 12:00 та 18:00 до 21:00.
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21.11.2022 21:13 Ответить
В нас по чотири години вимикають вдень. Можливо і вночі.
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21.11.2022 21:17 Ответить
Так само двічі.
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21.11.2022 21:18 Ответить
На нашей стороне , около 21:00 прикрутили гнiт.
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21.11.2022 21:26 Ответить
Вночі у нас майже ніколи не вимикають, хоча за графіком є.
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21.11.2022 21:51 Ответить
Черновцы - сегодня отключали три раза по 3 часа - 9 часов в сутки света нет.
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21.11.2022 21:29 Ответить
Подтверждаю.
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21.11.2022 22:16 Ответить
розказую. Київська область.Місто повністю залежить від електрики, тобто газових плиток немає.
вимикають уже понад місяць. Спочатку вимикали як хотіли і на скільки хотіли, тобто по 5-6 годин без світла через 4 години зі світлом. Могли зненацька вимкнути у 5:35 ранку на невизначений час . Це в той час, коли люди збираються на роботу. Потім сиділи по 10 годин без світла. Потім зробили графіки 4 зі світлом через 4 без світла. Потім знову нові графіки - 6 годин без світла, 3 години зі світлом. Зараз знову ноу хау - три через три.
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21.11.2022 21:47 Ответить
Ну, сейчас это называется креативностью, веселуха, короче. Скучно, однообразно, неинтересно соблюдать какие-то графики. В мою молодость это называлось *********.
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21.11.2022 22:00 Ответить
Выключают свет в сутки Одесса по 4 часа и три раза и того 12 часов т.е. они загоняют нас во мрак половину суток и это по всей Украине нас 40 млн. Отключили миллион но. Без света системно планово сидим мы одни и те же люди в Одессе странные планы по недостаче мощностей и именно до 30 марта 2023 года а что 1 апреля случится в Украине появится пару новых АЭС ИЛИ как ???!! Причем такое паскудство попадают клиенты ублюдка Ахметова его мутной конторы ДТЭК. Ой сам Вова доживёт по плану до конца марта?! Не чисто риторический вопрос..у меня такое впечатление под крики война Путин нападет кто то решил у нас в Украине поиграть в диктатора или все забыли сказочный маразм и ублюдочность решений власти ее непонятность и вредность с абсурдом во время Ковида и качели то закрывали на три недели всю страну в домах и поезда отменяли а потом когда море лето бабло клепать вольности были что капец в иную сторону так и с графиком типа со светом явно тут мутит что то власть а 1 апреля они нам тарифы планируют поднять в РАЗЫ ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ то платите гои бабки а иначе придумаем ещё новые якобы ракетные удары по газу воде АЗС пока факт с 15 ноября по сути тревоги объявлялись редко налетов прилетов не было якобы энергетики восстанавливают или нет раз они решили что до 30 марта них..не будет со светом??!! Только пусть Бубочка о втором сроке и не мечтает а после окончания войны успеет сбежать из Украины думаю у многих граждан Украины к нему лично и окружению есть множество вопросов...
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21.11.2022 21:58 Ответить
Вова будет греться у горящих шин перед своей администрацией
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21.11.2022 22:03 Ответить
бубочка на время войны скажет что военное положение, и выборов не будет. угомонись уже. он надолго....
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21.11.2022 22:22 Ответить
везде по разному. в моем городе отключают мой район по 2 часа три раза сутки. другие районы города вообще не трогают
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21.11.2022 22:18 Ответить
Та так. А далі сонечко присвітить. Заспокоїли.
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21.11.2022 20:59 Ответить
Виноват путин и рыгоаналы, среди которых первый Ахметов.
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21.11.2022 20:59 Ответить
Ну і пофік. Головне щоб кацапи здохли.
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21.11.2022 21:02 Ответить
а есть один кто нибудь? У которого спрашивать? А не разные конторы под разными фамилиями бред от себя несут и за базар не отвечают. Размазывают ответственность, чтоб крайнего не нашли?
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21.11.2022 21:06 Ответить
В Харькове детям невозможно даже дистанционно заниматься в школе из-за дневных отключений.Байден и Обама хотят на месте вымороженной и убитой 35 миллионной белой Украины создать очередную Либерию .Пипеточными поставками.Расизм .Моя точка зрения имеет право на жизнь.Украина имеет право на жизнь и активную оборону.Это экономически выгодно и США и Европе.Меньше придется тратиться на утилизацию вооружения прошлого тысячилетия. Старых Абрамсов,Ф-16,Томагавков и Партиотов
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21.11.2022 21:07 Ответить
абамаЧМО-абизяна обстреливает хохлов ракетами и одновременно ссыт в кацапских подъездах?
где-то мы такое уже слышали
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21.11.2022 21:12 Ответить
+1, але не для 73/146 це зрозуміло... До того ж в мережі забагато куплених дурників-маніпуляторів.

Що знаєте про зміну клімату, довіряєте ортодоксальній теорії що винен со2?
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21.11.2022 21:33 Ответить
США переживают за вырубку лесов в Амазонии,в тоже время Гнобят Украину пипеточними поставками. По СО2. есть циклические колебания климата.абсолютно не зависящие от от СО2.Есть загрязнение климата промышленными выбросами ,Пыль,Сажа канцерогени и тп. И с этим действительно нужно бороться,но фильтрами.А пылевые бури в США,в Африке?Короче полный звиздёжь.Я за Трампа!
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21.11.2022 22:38 Ответить
твій комент еще і в спам... во манкурти во павлики морозови... не дивно що клоун їх лідер...
Я не проти трампа але проти демонократов... що в фрс, мвф що в нквд/фсб...

по со2: самі від Тесли відмовились та сіли на нафту... вбачаю це свідомим вибором щоб ось зараз манкуратам забивати в мізки що клімат змінюється саме через їх машинки... щоб популус не задумувався що саме не так в "офіційній" теорії...
рекомендую слідкувати за кліматом в розрізі глобальних змін, найкритичніше - різке перевертання Землі навколо своїєї осі зі зіміною географічних полюсів, а отже США/канада знову під лід, як свого часу мамонти в "вічну мерзлоту",(саме тому скоріше за все і йде "борьба" за северний полюс зараз, він знову розтане... під ним буде багато чого цікавого, що "сильні світу цього" не хочуть показати назагал...
Я по всій суші - пройдеться вал океанічної води від інерції обертання. Чому це можливо? Тому що в минулому таке вже було десятки разів, шари глини та грунту під ногами не брешуть... "Культурний слой"... чорти б їх побрали.... до речі старі картини на яких сонце світить на будівлі з протилежного боку...
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22.11.2022 21:45 Ответить
Важко з вами не погодитися. Впевнений, що все ж таки США нам більш потрібні, ніж рашка. Але дуже багато запитань до американців та наших зелених.
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21.11.2022 21:44 Ответить
Почнiть з Кенедi...Рейгана притулiть до пари..Электорат зе- бiлiв не з чим не сплутати..
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21.11.2022 22:27 Ответить
Я тоже имею право .Меня совершенно не устраивает банда Сольского и примкнувших. Давно пора всех и вся выбирать каждые 2 года.Банды не успеют отмыть потраченное.Средний и мелкий бизнес ТНК Украиныи гнобится по полной. Кругом одни сети.
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21.11.2022 22:41 Ответить
Ну Томагавків найближчим часом не буде - банально не має наземних пускових а ті що були порізали чи в 80 чи 90 ( хоча можливо збереглися ті що були на лінкорах ось ці напевно можна поставити на якийсь причеп якщо це взагалі можливо).
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21.11.2022 22:54 Ответить
Нельзя допустить, чтобы США нажились на этой войне. Поэтому кацапия должна нанести сокрушающий удар по экономике Обамы и уйти с Украины, прекратив тем самым выгодную Западу войну.
Боты разбушевались не на шутку. Еле авторизировался. Совсем писей на фронте запахло да, кацапня немытая? Модератор расслабился.
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21.11.2022 22:59 Ответить
Якось проживемо.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
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21.11.2022 21:10 Ответить
А це функція якоїсь лавки розганяти такі повідомлення? Може для цього існують у державі якісь більш серйозні інституції?
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21.11.2022 21:10 Ответить
НІчого. Як ви нам світло даєте, так ми вам за нього і заплатим
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21.11.2022 21:12 Ответить
Угу...тарифами отобъют.
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21.11.2022 21:22 Ответить
Випередив....
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21.11.2022 21:23 Ответить
Все так + одна штучка - дивись - з 1.09 комерц.тариф для таких, як я - 5,87, а був 4.8. Тобто, 20%....о, тепер можна на 20 % відключантус робити вже, без потерь , там вумні, ну а ми ж уже, як прийдеться
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21.11.2022 21:22 Ответить
Одесса: за сегодня - второе отключение(первое-4 часа) . Температура на улице сегодня была +15*С.
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21.11.2022 21:16 Ответить
Оч гарно, ялинка хай, терцентри святе, мені меньше суєти по хаті (боки будуть боліти, переживу), економія і світла і води. Як онлайн вчитися вашому майбутньому, ********** державники?
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21.11.2022 21:24 Ответить
Краще читати Кобзаря при cвiчцi, нiж чути гундосу локшину - дiти точно не будуть розумово хворими
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21.11.2022 21:30 Ответить
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21.11.2022 21:38 Ответить
Давно про Патрона статей не було. Цікаво, як у того воїна справи точаться.
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22.11.2022 07:35 Ответить
Новина від 20.11.2022.
Пес-сапер Патрон став першим "Собакою Доброї Волі" ЮНІСЕФ Україна Джерело:
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22.11.2022 11:57 Ответить
В ЖК Парковый на бул. Кольцова 14 а,б,в,г,д,е,ж,з,к в Киеве, где дома по 16-18 этажей, не выключают свет НИКОГДА. Наверное, они за это заносят бабки или в Святошинскую рай.раду, или в "Ясно". Интересно, сколько надо сунуть в карман чиновникам, чтобы не отключали свет в многоэтажках и "экономили" за счёт хрущёвок, где нет света иногда по 12 часов в день?
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21.11.2022 21:54 Ответить
Дивно, ходжу туди в перукарню і минулого тижня в них не було світла.
Але можливо в тому ЖК поряд через дорогу пологовий будинок і вони з ним на одній лінії.
Тому не займайтесь "комунізмом" різним, думаючи, що десь живуть особливі люди, а вас в "хрущовках" обмежують.
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22.11.2022 11:10 Ответить
Можливо, вони занесли хабаря в "Ясно", щоб iх переключили на лiнiю з пологовим будинком, попередньо вiдключивши вiд тоi лiнii комунальнi 9-поверхiвки поблизу.
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23.11.2022 02:47 Ответить
Чесно, не знаю хто там і коли кому заплатив (але навряд, оскільки той ЖК побудований ще за царя гороха), але попередній коментар написаний в стилі "багаті жирують"
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23.11.2022 09:36 Ответить
А після березня світло саме собой з"явиться.?
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21.11.2022 22:15 Ответить
Споживання зменшиться - довший світловий день + стане тепліше відповідно опалення не так буде потрібне бо навіть коли як власний газовий котел без електрики він працювати не буде ( в мене під час опалювального сезону споживання електрики зростає відсотків на 50 70% більше).
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21.11.2022 23:17 Ответить
Да его и сейчас урезали нехило.
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21.11.2022 23:29 Ответить
В нас за нормами опалювальний сезон закінчується на початку квітня, відповідно зменшиться споживання електроенергії і газу.
Плюс природні процеси з довшим світловим днем.
Плюс до того часу відремонтують трохи
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22.11.2022 11:03 Ответить
Сказано було проте що Україна припиняє з 11 жовтня екпорт електроенергії, правда ні де не написано що припинили, цікаво як з цим справи ?
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22.11.2022 08:37 Ответить
Тобі кацапіку яка різниця? Сидиш на пляшці - сиди далі, у тебе в усть-********** як не було електроенергії, так і через 200 років не буде.
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22.11.2022 10:55 Ответить
Від заборони експорту електроенергії, сектор енергетики тільки програє. Якщо лінія зв'язку залишилась ціла, то чому б не експортувати електроенергію (а не тримати обладнання в простої), заробляючи валюту і проводити з неї закупки сировини (їй ж купують якраз за валюту в основному).
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22.11.2022 11:00 Ответить
 
 