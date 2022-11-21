Жить в режиме отключения света, скорее всего, придется до конца марта, - YASNO
Предположительно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.
Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от "Укрэнерго" и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов.
Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта".
Коваленко описал несколько возможных сценариев развития событий.
Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными.
По словам исполнительного директора YASNO, положительный сценарий таков: "Новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, вполне вероятно, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще".
Негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых "света может не быть очень длительное время", признал Коваленко.
"Мне кажется, следует быть готовыми к различным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле.
Я уверен, что мы справимся!".
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Цікаво би почути людей з різних областей- як і на скільки годин вимикають світло.
вимикають уже понад місяць. Спочатку вимикали як хотіли і на скільки хотіли, тобто по 5-6 годин без світла через 4 години зі світлом. Могли зненацька вимкнути у 5:35 ранку на невизначений час . Це в той час, коли люди збираються на роботу. Потім сиділи по 10 годин без світла. Потім зробили графіки 4 зі світлом через 4 без світла. Потім знову нові графіки - 6 годин без світла, 3 години зі світлом. Зараз знову ноу хау - три через три.
где-то мы такое уже слышали
Що знаєте про зміну клімату, довіряєте ортодоксальній теорії що винен со2?
Я не проти трампа але проти демонократов... що в фрс, мвф що в нквд/фсб...
по со2: самі від Тесли відмовились та сіли на нафту... вбачаю це свідомим вибором щоб ось зараз манкуратам забивати в мізки що клімат змінюється саме через їх машинки... щоб популус не задумувався що саме не так в "офіційній" теорії...
рекомендую слідкувати за кліматом в розрізі глобальних змін, найкритичніше - різке перевертання Землі навколо своїєї осі зі зіміною географічних полюсів, а отже США/канада знову під лід, як свого часу мамонти в "вічну мерзлоту",(саме тому скоріше за все і йде "борьба" за северний полюс зараз, він знову розтане... під ним буде багато чого цікавого, що "сильні світу цього" не хочуть показати назагал...
Я по всій суші - пройдеться вал океанічної води від інерції обертання. Чому це можливо? Тому що в минулому таке вже було десятки разів, шари глини та грунту під ногами не брешуть... "Культурний слой"... чорти б їх побрали.... до речі старі картини на яких сонце світить на будівлі з протилежного боку...
Боты разбушевались не на шутку. Еле авторизировался. Совсем писей на фронте запахло да, кацапня немытая? Модератор расслабился.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
Пес-сапер Патрон став першим "Собакою Доброї Волі" ЮНІСЕФ Україна Джерело:
Але можливо в тому ЖК поряд через дорогу пологовий будинок і вони з ним на одній лінії.
Тому не займайтесь "комунізмом" різним, думаючи, що десь живуть особливі люди, а вас в "хрущовках" обмежують.
Плюс природні процеси з довшим світловим днем.
Плюс до того часу відремонтують трохи