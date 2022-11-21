Расширение ЕС за счет новых членов сейчас невозможно, – премьер Португалии Кошта

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз сейчас находится в условиях, когда его расширение за счет новых стран-членов невозможно даже с учетом обещаний, предоставленных таким государствам, как Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены", - отметил он.

Кошта добавил, что с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский Союз не может оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.

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