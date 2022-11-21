Расширение ЕС за счет новых членов сейчас невозможно, – премьер Португалии Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз сейчас находится в условиях, когда его расширение за счет новых стран-членов невозможно даже с учетом обещаний, предоставленных таким государствам, как Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены", - отметил он.
Кошта добавил, что с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский Союз не может оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.
Топ комментарии
+20 Виктор Рузанов #466482
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+17 Ростислав Вербицький
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+12 Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.11.2022 21:20 Ответить Ссылка
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Якась маячня
А ще розкажи про зруйновану Україну працівникам тисяч заводів, які залишились після совка. Їх не модернізували, а просто розграбували. У поляків не було і половини таких можливостей. Але вони не обирали комуністів до влади. А наше лошьйо до цих пір вірить казкам про кінець епохи бідності і дивиться відосіки гравця хером по піаніно
Вони явно не в курсі.