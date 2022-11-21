РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5855 посетителей онлайн
Новости
7 483 47

Расширение ЕС за счет новых членов сейчас невозможно, – премьер Португалии Кошта

кошта,португалія

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз сейчас находится в условиях, когда его расширение за счет новых стран-членов невозможно даже с учетом обещаний, предоставленных таким государствам, как Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены", - отметил он.

Кошта добавил, что с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский Союз не может оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.

Также смотрите: Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Автор: 

Португалия (200) членство в ЕС (1060) Евросоюз (17284)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Мы выбрали коммуниста ,а не патриота Украины ...И это была главная ошибка !
показать весь комментарий
21.11.2022 21:44 Ответить
+17
А при чому тут ЄС? Україна платить за свою бездарність протягом 30 років. Стартові умови були однакові. Де зараз Україна, а де Польща чи балтійські країни? Просто вони не обирали президентами зеків чи клоуна.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:36 Ответить
+12
У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени"
Якась маячня
показать весь комментарий
21.11.2022 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вас жеш, старі цивілізації, ще спробуй нагодуй
показать весь комментарий
21.11.2022 21:16 Ответить
Ще один ЄСівський нахлібник не хоче розширення!
показать весь комментарий
21.11.2022 22:00 Ответить
На гуя ж так чесно???
показать весь комментарий
21.11.2022 21:17 Ответить
Португалія - в минулому фашистська держава. Вона теж не відповідає критеріям ЄС.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:19 Ответить
У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени"
Якась маячня
показать весь комментарий
21.11.2022 21:20 Ответить
Його треба ще раз в Ірпінь звозити. С першого разу до нього не дійшло, яку ціну сплачує Україна.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:21 Ответить
А при чому тут ЄС? Україна платить за свою бездарність протягом 30 років. Стартові умови були однакові. Де зараз Україна, а де Польща чи балтійські країни? Просто вони не обирали президентами зеків чи клоуна.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:36 Ответить
Мы выбрали коммуниста ,а не патриота Украины ...И это была главная ошибка !
показать весь комментарий
21.11.2022 21:44 Ответить
Сколько вложили млрд долл в Польшу и сколько в Украину?
показать весь комментарий
21.11.2022 22:00 Ответить
Польша и другие страны соцлагеря, еще до вступления в ЕС сделали свои страны привлекательтными для инвесторов и обеспечили верховенство права. А в Украине до сих пор суды управляются из Банковой, экономика работает только для олигархов в спайке с властью и инвесторы даже до войны приходили только под крышей своих посольств. И война к сожалению ничего в этом плане не изменила и не изменит. Мы сами должны поменяться, а это неизвесно когда произойдет.
показать весь комментарий
21.11.2022 23:28 Ответить
Кучмо и его багатовекторнисть
показать весь комментарий
21.11.2022 22:04 Ответить
Про однакові стартові умови польщі і України у 90-х - це ти загнув. У ляхів не було знищено комуністами ні приватну власність, ні дрібний бізнес, ні цвіт нації, ні тим більше бажання бути Європою. Так що не все так однозначно як тобі здається.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:34 Ответить
ти тупий чи прикидаєшся? Які ***** стартові умови однакові. Україна століттями - в рабстві у кацапії. Знищувалось все. Польша - лише кілька десятків років під впливом сересере. Після розвалу совка - мільярди допомоги, доступ до ринків Європи та світу.
показать весь комментарий
22.11.2022 00:53 Ответить
Роль, совок попер. Культура так і пре... Дійсно, стартові умови різні. Пам'ятаю тисячі поляків, які їхали в Україну торгувати різним барахлом. Польща 90-х це була жебрацька країна.
А ще розкажи про зруйновану Україну працівникам тисяч заводів, які залишились після совка. Їх не модернізували, а просто розграбували. У поляків не було і половини таких можливостей. Але вони не обирали комуністів до влади. А наше лошьйо до цих пір вірить казкам про кінець епохи бідності і дивиться відосіки гравця хером по піаніно
показать весь комментарий
22.11.2022 01:52 Ответить
Прикинь,нашим корупціонерам-мільярди допомоги і доступ до ринків Європи.Та це ж просто щастя безмежне!
показать весь комментарий
22.11.2022 05:41 Ответить
Стартові умови не були однакові. Україна мала величезну фору. І увесь це потенціал був вкрадений та про&6аний.
показать весь комментарий
22.11.2022 09:55 Ответить
А ему пофиг,его страна ничего не теряет!хотя укр.беженцев принимает!
показать весь комментарий
21.11.2022 23:03 Ответить
До цих дибілів дойде , коли російські танки в Лісабоні будуть чавити цивільних, але буде пізно 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
21.11.2022 23:26 Ответить
путін-Член...
показать весь комментарий
21.11.2022 21:23 Ответить
все вірно- мадярів нах- на їх місце Україну!
показать весь комментарий
21.11.2022 21:26 Ответить
Загорілий Азаров це ще не все ЄС.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:27 Ответить
"Азіров, ти?"
показать весь комментарий
21.11.2022 21:30 Ответить
ну да Португалии мало кушать останется!
показать весь комментарий
21.11.2022 21:30 Ответить
А где на карта эта как ее, портупея Португалия?
показать весь комментарий
21.11.2022 22:03 Ответить
Це теж Європа -- грошима підпитує Німеччина -- прикриває США -- на інших начхати .
показать весь комментарий
21.11.2022 21:35 Ответить
Нам по суті це і не потрібно, безвізовий режим, вільний ринок товарів і капіталу без квот, адаптоване синхронізоване судочинство, цього для власного розвитку країни цілковито достатньо.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:47 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2022 22:08 Ответить
Чуть иначе. Нужно только потому, что в ЕС находясь, той коррупции что у нас просто не станет. Там прозрачная схема работает. И конечно реальная рыночная конкуренция. Порожняк и фуфло гнать не реально там. Здесь запросто.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:29 Ответить
зате легко турбіни в обхід санкцій постачати ! а будувати ПП 2 забивши на законодавство ЄС це ж не корупція , так дрібниця ... корупції в ЄС немає там лише корумповані гроші .
показать весь комментарий
21.11.2022 23:50 Ответить
Вискочив, як Пилип з конопель. Мабуть призначили пенсію в кремлі.
показать весь комментарий
21.11.2022 21:59 Ответить
путин прикупил еще одного "политика". путинферштейнеры, у нас все ходы записаны, - готовьтесь, *****=)
показать весь комментарий
21.11.2022 21:59 Ответить
Так виганяйте старих. Угорщина давно проситься. От хай і йде в ОДКБ, чи як там його.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:12 Ответить
Колись кожній португальській сім'ї дали по декілька тисяч евро, тоді не в євро а просто в теперішньому розумінні ситуації, просто для того що б Португалія ввійшла в Європу не з голою сракою а в трусах. Зараз цей чєл вже забув коли він хрін без солі доїдав до того коли його країну взяли в співдружність.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:13 Ответить
Ну так в чем проблема? Мы готовы атаковать Венгрию. Все, вычеркивайте ее из ЕС и НАТО и вписывайте туда нас. Вот и все дела. Надо - обращайтесь. Базу НАТО там можете не трогать, они будут как ссыкуны забившись в угол сидеть в своих штабах, никакой угрозы представлять не будут.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:24 Ответить
Більше всього не хочуть розширення ЄС саме ті країни, які на 100% підсосі від країн-донорів: мадярщина, португалія... Хто там наступний проти України? Мальта чи Кіпр?
показать весь комментарий
21.11.2022 22:29 Ответить
Більше всього не хоче головний донор- Німеччина. У всякому випадку так було ще весною цього року
показать весь комментарий
22.11.2022 01:56 Ответить
та не слушайте его, с него вся Португалия смеется, янукович номер 2.
показать весь комментарий
21.11.2022 22:46 Ответить
Во гниды...никак не хотят брать Украину в ЕС....вообще, сложилось такое впечатление, что ЕС выгобры такие коррумпированные территории как Украина, рашка и им подобные....через коррупцию из такиэ стран выкачивается все в офшоры и эти страны легко управляемы....не будет коррупции - не будет потока халявного наварованного бабла в офшоры....кто захочет терять дойную корову...
показать весь комментарий
21.11.2022 22:56 Ответить
Насправді він ноговорив купу незрозумілої ***** маленької нікчемної країни, яку тільки ЦН інтерпретував як СКАНДАЛ І СЕНСАЦІЯ! Треба ж чимось стрічку заповнювати!
показать весь комментарий
21.11.2022 22:57 Ответить
Вскрываются прикупленные как протухшие консервы.
показать весь комментарий
21.11.2022 23:36 Ответить
"Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе" - а за рахунок анексії Кенігсберга?
показать весь комментарий
21.11.2022 23:37 Ответить
Скажіть це Стефанішиній та ЗЄ.

Вони явно не в курсі.
показать весь комментарий
22.11.2022 00:03 Ответить
Португальська консерва протухшая бахнула а точнее иждивенець пожизненный
показать весь комментарий
22.11.2022 00:37 Ответить
Британська економіка людей страждає вийшовши з ЄС,, навіть хліба нема та бінзіну з газом...🤣
показать весь комментарий
22.11.2022 01:24 Ответить
Ну не може ЄС прийняти до себе країну з корупційно-мафіозним кублом і незрілим суспільством. Це ж зрозуміло!
показать весь комментарий
22.11.2022 05:35 Ответить
А що не влазить? Вижеіть Угорщину.
показать весь комментарий
22.11.2022 08:22 Ответить
 
 