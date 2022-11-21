Друзья Ермака заняли высокие должности в "Укрнефти", Минобороны, Ощадбанке, Офисе Генпрокурора и Центрэнерго, - Bihus.Info. ВИДЕО

Люди из команды главы Офиса президента Андрея Ермака почему-то занимают высокие должности в других структурах. Укрнафта, Минобороны, Ощадбанк, Офис Генпрокурора, Центрэнерго и многие другие предприятия – люди, возглавляющие их или занимающие другие высокие должности – часто давние знакомые Ермака.

Об этом идет речь в сюжете BIHUS info, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналисты выяснили, что глава Минобороны Алексей Резников и его заместитель Денис Шарапов - давние знакомые Ермака, как и генпрокурор Андрей Костин. По данным журналистов, люди Ермака попали и в Наблюдательный совет Ощадбанка.

После принудительного отчуждения акций пяти предприятий в управление Минобороны, в наблюдательном совете, по меньшей мере, одного из них — ПАО "Укрнафта" — появились представители команды руководителя ОП Андрея Ермака. Редакция Bihus.Info спросила их, как произошли эти назначения.

7 ноября 2022 г. новый акционер "Укрнафты" - Министерство обороны - полностью изменил состав наблюдательного совета нефтедобывающего предприятия и назначил 5 новых членов НС.

Среди них Роза Тапанова - юрист, избранная в "Укрнафту" от Минобороны. Но раньше юристом она работала не в Минобороны, а в юрфирме действующего главы Офиса президента.

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Речь идет о юридической компании, созданной Андреем Ермаком в конце 1990-х, — ООО "Международная юридическая компания". Кроме того, позже Андрей Ермак и Роза Тапанова учредили одноименное адвокатское объединение как партнеры.

После прихода Андрея Ермака в ОП Роза Тапанова начала получать все больше государственных должностей. В настоящее время она занимает сразу три: член наблюдательного совета государственной "Укрнафты" (по квоте Минобороны), член наблюдательного совета государственного "Ощадбанка (от Кабмина) и директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" (учредитель — Министерство культуры).

Редакция Bihus.Info направила Розе Тапановой вопрос о том, как она попала на эти должности. Экс-партнер Андрея Ермака пообещала посмотреть на вопросы и связаться с журналисткой, однако больше на связь не выходила.

Кроме того, 7 ноября в наблюдательный совет "Укрнафты" в качестве представителя акционера государства в лице Министерства обороны избрали Андрея Готу. В информации о назначении говорится, что он работает в Офисе резидента — советником руководителя ОП Андрея Ермака, а до того, с декабря 2020 по февраль 2022 г. возглавлял Кабинет Андрея Ермака.

Для Андрея Готы это тоже не первая должность в наблюдательных советах госкомпаний. В сентябре 2021 г. его назначили членом наблюдательного совета государственного производителя электричества "Центрэнерго" - от Фонда госимущества.

"Я никого не интересовал до этого момента. И здесь на тебе - "Укрнафта", - отметил в разговоре с Bihus.Info Андрей Гота. Он также обещал пересмотреть посланные в письменном виде вопросы и вернуться, однако больше на связь не выходил.

Напомним ранее стало известно, что Андрей Ермак вместо ответа на вопрос об этих и других кадровых решениях обнародовал запрос на комментарий от Bihus.Info и пообещал передать его Ставке Верховного Главнокомандующего, не имеющей отношения к этим назначениям.