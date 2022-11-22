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Новости Война
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Новый президент ПА НАТО осудила войну России и призвала поддерживать Украину: "Российские лидеры - настоящие террористы"

нато

Французский сенатор Жоэль Гаррио-Майлям осудила войну России против Украины и похвалила украинский народ за защиту западных ценностей после того, как в понедельник она была избрана президентом Парламентской Ассамблеи НАТО на следующий год.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Гаррио-Майлям отметила, что западные союзники не прислушались к предупреждениям своих восточных партнеров до того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ ввести войска в Украину.

"Теперь никаких сомнений быть не может. Российские лидеры ведут себя как настоящие террористы, проявляя беспрецедентное варварство, нападая на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Мы должны действовать, и они должны быть осуждены как террористы перед международными трибуналами", - сказала она.

"Как парламентарии НАТО, мы должны поддержать Украину, мы должны поддержать ее народ. Людей, которые ежедневно проявляют мужество и стойкость во имя наших ценностей - свободы, демократии и суверенитета", - добавила Гаррио-Майлям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом, - Чернев

Автор: 

НАТО (10100) путин владимир (31568)


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А що казали на асамблеї НАТО депутати від Мадьярщини?
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21.11.2022 23:18 Ответить
> Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені

Нет, радость наша, они должны быть НАКАЗАНЫ, а для того чтобы они были наказаны - должен быть инструмент принуждения к исполнению наказания.

Единственные у кого более менее такой инструмент есть - это ЗСУ. У вас же его абсолютно нет, и в этом плане вы от РФии не сильно-то и отличаетесь: Каддафи - террорист, наказан; Хуссейн - террорист, наказан; Бен-Ладен - террорист, наказан; Милошевич - террорист, наказан. В общем те кто на порядок слабее вас. А Пыню-террориста наказать, или даже заговорить о наказании - ссыкотно.

Когда я был поменьше - думал что НАТО злобный альянс для действий, а не импотентный клуб для разговоров.
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22.11.2022 01:24 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2022 01:43 Ответить
НАТО - no action, talk only
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22.11.2022 04:23 Ответить
 
 