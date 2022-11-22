В Херсоне произошла крупнейшая кража культурных ценностей со времен Второй мировой, - Ткаченко

В Херсоне произошло одно из крупнейших похищений культурных ценностей российскими захватчиками со времен Второй мировой войны.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ценностей, которые были похищены, хотел бы подчеркнуть, что мы имеем дело с одной из крупнейших краж со времен Второй мировой войны. Но так же нужно подчеркнуть, что мы имеем дело с огромной эвакуацией ценностей, которая была совершена со времен Второй мировой. Потому что десятки тысяч экспонатов были эвакуированы и находятся в безопасных городах", – сказал Ткаченко.

Также он отметил, что при уходе из Херсона армия рф разрушила телевизионную башню, но подавляющее большинство херсонцев уже получает информацию по телевидению и радио. Кроме того, уже возобновлена ​​печать газеты.

"Это важно, потому что херсонцы в течение девяти месяцев были лишены легкого доступа к информации из Украины. Наибольшее впечатление от Херсона - это сами люди. Это очень вдохновляет, потому что подавляющее большинство людей были в системе сопротивления, не сотрудничали с оккупантами. И очень были рады увидеть возвращение украинской власти. И это дает надежду, что в ближайшее время мы все устроим и отстроим", - подчеркнул министр.

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