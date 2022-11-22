В Херсоне произошла крупнейшая кража культурных ценностей со времен Второй мировой, - Ткаченко
В Херсоне произошло одно из крупнейших похищений культурных ценностей российскими захватчиками со времен Второй мировой войны.
Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается ценностей, которые были похищены, хотел бы подчеркнуть, что мы имеем дело с одной из крупнейших краж со времен Второй мировой войны. Но так же нужно подчеркнуть, что мы имеем дело с огромной эвакуацией ценностей, которая была совершена со времен Второй мировой. Потому что десятки тысяч экспонатов были эвакуированы и находятся в безопасных городах", – сказал Ткаченко.
Также он отметил, что при уходе из Херсона армия рф разрушила телевизионную башню, но подавляющее большинство херсонцев уже получает информацию по телевидению и радио. Кроме того, уже возобновлена печать газеты.
"Это важно, потому что херсонцы в течение девяти месяцев были лишены легкого доступа к информации из Украины. Наибольшее впечатление от Херсона - это сами люди. Это очень вдохновляет, потому что подавляющее большинство людей были в системе сопротивления, не сотрудничали с оккупантами. И очень были рады увидеть возвращение украинской власти. И это дает надежду, что в ближайшее время мы все устроим и отстроим", - подчеркнул министр.
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• спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?
всi цi свiдчення потрiбно збирати для майбутнього суду над ЗеБiльною шоблою .
Півмільйона переглядів менше, ніж за день. Ґрунтовний аналіз від генерала Кривоноса. Подивіться.
Це відео варте вашого часу
Грунтовний аналіз від генерала Кривоноса.
https://youtu.be/8P1kuf9PpIw https://youtu.be/8P1kuf9PpIw
Ви, взагалі, знаєте, що Херсон ПОВНІСТЮ БЕЗ СВІТЛА!!
Люди записуються в черги, щоб зарядити мобільні телефони у палатках з генераторами і якось звязатися з рідними!!!
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
Ну , у Ткаченко совести нет .
Нехай підіймають питання про звільнення і КАРНУ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ КОШТОВНОСТЕЙ
А ЩЕ ПЕТИЦІЮ потрібна Зе написать - вон шо кадри Ермака наробили ‼️‼️‼️
- Хуже НЕ
будетстало
щоденний зашквар цих істот успішно відволікає увагу від многоходовочек віртуальної вр і її ляльководів
Довженко-Центр буде знищено, бо на це є вказівка та владний консенсус, - говорить культуролог, колишній директор Центру Іван Козленко, 41 рік. - Нехтування демократичними процедурами, думкою громадськості та професійної спільноти - це дедалі очевидніший прояв авторитаризму, й Андрій Єрмак є його найголовнішим архітектором. Усі рішення, зокрема щодо ліквідації Довженко-Центру, приймають в Офісі президента за безпосередньої участі його керівника.
Призначення Каждан - лише димова завіса. Це маріонетка, з-за спини котрої за кілька місяців підготують приватизацію корпусів Довженко-Центру. В головному зберігається державний фільмофонд, архівна та музейна колекції. Саме в нього вкладено 20 мільйонів гривень платників податків на капітальний ремонт приміщень, завдяки чому Центр набув вигляду ******** культурної установи.
Більшу частину кіноколекції, вочевидь, утилізують. Після цього Центр можна буде приватизувати.
Путлер это сожрал вместе с братаном Сильвио Берлускони летом 2014 года...
Типа праздновал паБеду над собой..дебилом...
Який не розслідує ні МВС,ні СБУ,ні набу...
Стаття 367. Службова недбалість
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.