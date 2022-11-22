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Новости Война
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В Херсоне произошла крупнейшая кража культурных ценностей со времен Второй мировой, - Ткаченко

ткаченко,олександр

В Херсоне произошло одно из крупнейших похищений культурных ценностей российскими захватчиками со времен Второй мировой войны.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ценностей, которые были похищены, хотел бы подчеркнуть, что мы имеем дело с одной из крупнейших краж со времен Второй мировой войны. Но так же нужно подчеркнуть, что мы имеем дело с огромной эвакуацией ценностей, которая была совершена со времен Второй мировой. Потому что десятки тысяч экспонатов были эвакуированы и находятся в безопасных городах", – сказал Ткаченко.

Также он отметил, что при уходе из Херсона армия рф разрушила телевизионную башню, но подавляющее большинство херсонцев уже получает информацию по телевидению и радио. Кроме того, уже возобновлена ​​печать газеты.

"Это важно, потому что херсонцы в течение девяти месяцев были лишены легкого доступа к информации из Украины. Наибольшее впечатление от Херсона - это сами люди. Это очень вдохновляет, потому что подавляющее большинство людей были в системе сопротивления, не сотрудничали с оккупантами. И очень были рады увидеть возвращение украинской власти. И это дает надежду, что в ближайшее время мы все устроим и отстроим", - подчеркнул министр.

Читайте также: Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, - ОП

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искусство (253) культура (843) Ткаченко Александр (429) Херсон (2899) хищение (680) военные преступления (1453)


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Топ комментарии
+39
Не підкажеш, хто відповідальний за їх не вивезеня вглиб України?
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21.11.2022 23:44 Ответить
+35
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21.11.2022 23:46 Ответить
+27
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21.11.2022 23:48 Ответить
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Не підкажеш, хто відповідальний за їх не вивезеня вглиб України?
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21.11.2022 23:44 Ответить
Ти ж істота, цьому найбільше й допомогав оркам!!! Й не тільки у Херсоні, а й у Маріуполі !!!!
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22.11.2022 10:14 Ответить
А в Києві мінкульту поки не вдалася найбільша крадіжка незалежного культурного центру!
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21.11.2022 23:45 Ответить
Запитання, про котрі не можна забувати https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf0 https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJD-GTFtDLf0&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier

....

спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?
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21.11.2022 23:45 Ответить
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21.11.2022 23:46 Ответить
.

всi цi свiдчення потрiбно збирати для майбутнього суду над ЗеБiльною шоблою .
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22.11.2022 07:34 Ответить
Тому щоб то все повернути, потрібно повністю знищити рашку й самим забрати награбоване за останні 4 століття.
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22.11.2022 07:57 Ответить
Їм покровительствує св. *******.
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21.11.2022 23:47 Ответить
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21.11.2022 23:48 Ответить
Может хоть это отрезвит военных- не будут больше голосовать за главзеба.
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22.11.2022 00:49 Ответить
военные у нас - такие же граждане, как и не военные.
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22.11.2022 04:19 Ответить
зато у нас есть ермак, самое дорогое приобретение Украины за все годы независимости , он нам дорого обошёлся уже ( война ), но обойдется еще дороже ,
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21.11.2022 23:51 Ответить
Твоє божество здало Херсон на раз-два без бою, ось і кажи це йому.
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21.11.2022 23:51 Ответить
Пане Ткаченко! Не підкажете, хто у нас міністр культури? На чиїй совісті це все? Втім, яка совість у дрібного злодюжки...
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21.11.2022 23:52 Ответить
Справа не тількі в совісті , а в відповідальності за МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ - це карна справа
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22.11.2022 01:29 Ответить
Не такий вже він і дрібний злодюжка
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22.11.2022 08:35 Ответить
5 канал ✙



Півмільйона переглядів менше, ніж за день. Ґрунтовний аналіз від генерала Кривоноса. Подивіться.
Це відео варте вашого часу
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21.11.2022 23:53 Ответить


Грунтовний аналіз від генерала Кривоноса.

https://youtu.be/8P1kuf9PpIw https://youtu.be/8P1kuf9PpIw

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22.11.2022 07:55 Ответить
Проснувся крадій... прокукурікав.
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21.11.2022 23:54 Ответить
Слухайте, шановні, ну скільки можна нести цю дурню про телебачення і радіо, яке вже "працює" у Херсоні????

Ви, взагалі, знаєте, що Херсон ПОВНІСТЮ БЕЗ СВІТЛА!!

Люди записуються в черги, щоб зарядити мобільні телефони у палатках з генераторами і якось звязатися з рідними!!!
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22.11.2022 00:14 Ответить
Для выдуманного касапа и его придуманой истории, нужны православные и славянские реликвии, а в тундре их не откопаешь, только у нас могут стянуть, чем успешно и занимаются столетиями..
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22.11.2022 00:22 Ответить
‼️ПРОПОНУЮ зробити незалежну агенцію з розиску украінськой спадщини , ще прийняти закони України про карну відповідальність граждан і не граждан за викрадання і зберігання культурних наследій України ( це стосуется і єрмітажу і сейфів світових банків)
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
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22.11.2022 01:31 Ответить
Вони зробили це разом! Як бубочка-членограй заповiдав?.
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22.11.2022 00:54 Ответить
Zелена шобла нищить Україну зсередини, поки їхні кремлівські "оманські" партнери, як та сарана, атакує зовні. Тепер ця шобла ще й культурний спадок української нації проє@ла... Причому така сама ситуація, нажаль, не тільки в Херсоні, а й на Київщині, Харківщині ... І ці втрати не можна просто порахувати грошима, бо ці історичні артефакти для українців безцінні.
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22.11.2022 00:43 Ответить
Та ж Лохбоневтік казав, шо про напад кацапів ZEгниди знали ще на початку 2021р. Цілий рік був, шоб вивезти всі цінності. Шо ZEгниди робили? Готували народ до шашликів і пройо**ували бютжетні гроші. Ткаченка на лаву підсудних за прєступну халатність в особокрупних розмірах
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22.11.2022 00:45 Ответить
Как вы уже все устали!Ну бпЛять вы же не могли сохранить?почему?дороги нужнее!а не вооружение зная что путинХуйло нападёт!а что ОРКАМ им пох им лижбы что-то ********!!!***** а есть киллер для путинХуйла???мне кажется дешевле скинуться!!!нужно акцию сделать!!!
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22.11.2022 00:58 Ответить
мразота знала что Херсон сдадутии оставил там все ценности-потому что из одной команды зэ-иуд
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22.11.2022 01:19 Ответить
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22.11.2022 01:28 Ответить
‼️‼️ТКАЧЕНКО , будь он министром в Европе , подал бы в отставку ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОФИГИЗМ
Ну , у Ткаченко совести нет .
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22.11.2022 01:20 Ответить
Этот человек НИЧЕГО не предпринял для того, чтобы подобного не случилось! Он ездит по стране по приглашениям меров на гульки-шмульки, фоткается и ничерта не делает полезного для страны!
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22.11.2022 01:21 Ответить
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22.11.2022 01:22 Ответить
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22.11.2022 01:23 Ответить
І це ж не тількі Херсон пограбували - грабували усі музеї в оккупаціі
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22.11.2022 01:27 Ответить
А шо депутати мовчать ? Вони його призначили , він шкоди країні наробив на мильони
Нехай підіймають питання про звільнення і КАРНУ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ КОШТОВНОСТЕЙ
А ЩЕ ПЕТИЦІЮ потрібна Зе написать - вон шо кадри Ермака наробили ‼️‼️‼️
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22.11.2022 01:26 Ответить
монобільшість+опзж...
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22.11.2022 04:25 Ответить
Ткаченка цікавлять не музейні цінності ( ну який з них навар) а ******* нерухомість. А шо каже дружбан Ткаченка рузькоязикатий Бужанський. А...а то то.
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22.11.2022 01:44 Ответить
Як і обіцяв Зе:
- Хуже НЕ будет стало
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22.11.2022 02:49 Ответить
Завжди так було. І надалі буде. Завжди будуть бажаючі на чужому х*ю в рай в'їхати. Вже й Арестович в президенти збирається. Більшість так і не зрозуміла, що отримали повномасштабне вторгнення тому, що голосували проти "партії війни". Проти політичної сили, яка вважала основним пріоритетом посилення обороноздатності країни. І не просто вважала, а працювала над цим. Більшість повірила, що війну можна припинити тим, що "треба просто перестати стріляти". В результаті отримали в сотні разів більшу й кривавішу війну. Сунь-цзи писав, що основне правило війни полягає не в тому, щоб надіятись, що ворог не нападе, а в тому, щоб унеможливити цей напад. Але, маємо те, що маємо. А ще є побоювання, що нам можуть перестати надавати фінансову допомогу. Як приклад, члени Наглядової ради державного Приватбанку отримують заробітну плату від 700 000 гр. до 1600 000 гр. Якщо хтось забув, нагадую. У воюючій країні, якій допомагають усім світом. Просто може скластися враження, що нам грошей дівати нікуди.
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22.11.2022 03:11 Ответить
попередження було, але більшість довбойобів це попередження обурило, або навіть розлютило
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22.11.2022 04:32 Ответить
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22.11.2022 04:05 Ответить
У Херсоні відбувся найбільший про*об культурних цінностей з часів Другої Світової. Винні мають понести покарання. ----------- Я би питання ставив саме так.
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22.11.2022 06:39 Ответить
О.Ткаченко , а що ж ти робив , коли дізнався , що РФ збирається нападати ще у жовтні 2021 року . О.Данілов казав , що ви там охеренно готувались . Чому ж не були евакуйовані культурні цінності ? Хіба вперше РФ обкрадає Україну ? Історія України тому доказ , про це писано переписано , але ж ми хіба українську історію вивчаємо ? Ми ж продовжуємо слухати "хороших росіян" на всіх телеканалах . Судити тебе потрібно за недотримання закону про громадянську оборону .
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22.11.2022 07:46 Ответить
"жодного дня без власного прибутку" і зошит в сейфі у кожного зеленого призначенця від міністра до незаконних утворень типу опи.
щоденний зашквар цих істот успішно відволікає увагу від многоходовочек віртуальної вр і її ляльководів
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22.11.2022 07:52 Ответить
Державний кіноархів можуть знищити.

Довженко-Центр буде знищено, бо на це є вказівка та владний консенсус, - говорить культуролог, колишній директор Центру Іван Козленко, 41 рік. - Нехтування демократичними процедурами, думкою громадськості та професійної спільноти - це дедалі очевидніший прояв авторитаризму, й Андрій Єрмак є його найголовнішим архітектором. Усі рішення, зокрема щодо ліквідації Довженко-Центру, приймають в Офісі президента за безпосередньої участі його керівника.

Призначення Каждан - лише димова завіса. Це маріонетка, з-за спини котрої за кілька місяців підготують приватизацію корпусів Довженко-Центру. В головному зберігається державний фільмофонд, архівна та музейна колекції. Саме в нього вкладено 20 мільйонів гривень платників податків на капітальний ремонт приміщень, завдяки чому Центр набув вигляду ******** культурної установи.

Більшу частину кіноколекції, вочевидь, утилізують. Після цього Центр можна буде приватизувати.
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22.11.2022 08:49 Ответить
Гитлер ничего не воровал в Украине отступая..даже уникальную коллекцию виноизделий в Крыму 17 века...
Путлер это сожрал вместе с братаном Сильвио Берлускони летом 2014 года...
Типа праздновал паБеду над собой..дебилом...
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22.11.2022 09:11 Ответить
В Херсоні відбувся черговий злочин міністра Ткаченка.Банальний злочин.
Який не розслідує ні МВС,ні СБУ,ні набу...
Стаття 367. Службова недбалість

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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22.11.2022 09:45 Ответить
потрібно заява в прокуратуру на "цього культуролога", і чим скоріше тим краще, бо "воно" може подати на керівництво музеїв
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22.11.2022 09:49 Ответить
цього гандона-культуролога потрібно гнати "штанами сивохи"
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22.11.2022 09:48 Ответить
Якось чув його виступ по тв ," зносити радянські пам"ятники не начасі ,перейменовувати вулиці не начасі " . Він чий міністр культури , расісянський?
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22.11.2022 10:04 Ответить
ти наволоч тупо здав їх рашистам
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22.11.2022 10:43 Ответить
 
 