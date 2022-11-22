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Новости Война
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Деокупация Кинбурнской косы позволит ВСУ потенциально провести переправу на левый берег Днепра, - ISW

кінбурнська

ВСУ в условиях информационной тишины ведут бои за Кинбурнскую косу. Российские оккупанты использовали ее для ракетных и артиллерийских ударов.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в реки Днепр и Южный Буг, а также Николаевский и Херсонский городские порты", - говорится в сообщении.

В ISW объяснили, что оккупанты использовали позиции на Кинбурнской косе для ракетных и артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове и других районах побережья Черного моря, которые контролирует Украина.

"Контроль над Кинбурнской косой позволил бы украинским силам ослабить российские удары по контролируемому Украиной побережью Черного моря, увеличить морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левый берег Херсонской области под меньшим огнем российской артиллерии, чем при переправе через Днепр" – добавили аналитики.

Читайте также: В инфопространстве РФ растет количество критики военных, Кремль ужесточает контроль, - ISW

Автор: 

Николаевская область (2148) оккупация (10201) ISW (493)


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Топ комментарии
+7
КаZZапы сами оттуда не уйдут. А вот выжечь их оттуда самое то.
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22.11.2022 08:21 Ответить
+6
В ISW працює Капітан Очевідність. Добре їм.
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22.11.2022 08:16 Ответить
+6
А Земля - круглая.
пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
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22.11.2022 08:31 Ответить
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В ISW працює Капітан Очевідність. Добре їм.
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22.11.2022 08:16 Ответить
Ранiше працював...Зара взяли на пiв-ставки майора Ясен перець...
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22.11.2022 10:32 Ответить
ISW прямо цитатами форумчан з ЦН лупашит)...👍
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22.11.2022 08:18 Ответить
Скоріш за все русня піде з коси в найближчий час, треба разблокувати порт Миколаєва
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22.11.2022 08:18 Ответить
Та и так можно. Отправлять коров и поросят в корытах на другой берег, пускай мины впитают в себя, мины на берегу тоже разминируют, кацапы может огонь откроют по теплаку и в ответку тут же получат. Кацапы не распределяют ресурсы, у них либо выполнение приказа любой ценой до конца, либо уже конец. И если раз за разом накрывать кацапов на эту разводку с тварынами (потом ниже по течению мясо споймать можно), то они будут раз 5 отвечать полным беглым огнем, а затем нулевой ответ будет.
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22.11.2022 08:21 Ответить
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22.11.2022 08:50 Ответить
КаZZапы сами оттуда не уйдут. А вот выжечь их оттуда самое то.
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22.11.2022 08:21 Ответить
А Земля - круглая.
пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
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22.11.2022 08:31 Ответить
Підвищення хочуть дати агентам, от і шукають.
Невже ви думаєте що права рука рига Ельбруса Тадаєва (керівника тітушок антимайдану в Києві) щось буде робити? Це я про Єрмака
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22.11.2022 08:55 Ответить
Шановні, це ні протока, це Дніпро-Бугський ліман, вивчайте географію. Чути від вас всяку муйню так незручно аж смішно. Аналітикі кроватні
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22.11.2022 09:43 Ответить
Доктор Борменталь..не читайте Мавзолейные газеты Правда и Красная звезда...там всегда туфта и Пурга краснопузая...🤣
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22.11.2022 09:57 Ответить
Там відкрита і вузька місцевість так що переправа і плацдарм це хімера і авантюра. А от випалити там кацапів було потрібна давно.
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22.11.2022 10:49 Ответить
 
 