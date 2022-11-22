Деокупация Кинбурнской косы позволит ВСУ потенциально провести переправу на левый берег Днепра, - ISW
ВСУ в условиях информационной тишины ведут бои за Кинбурнскую косу. Российские оккупанты использовали ее для ракетных и артиллерийских ударов.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в реки Днепр и Южный Буг, а также Николаевский и Херсонский городские порты", - говорится в сообщении.
В ISW объяснили, что оккупанты использовали позиции на Кинбурнской косе для ракетных и артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове и других районах побережья Черного моря, которые контролирует Украина.
"Контроль над Кинбурнской косой позволил бы украинским силам ослабить российские удары по контролируемому Украиной побережью Черного моря, увеличить морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левый берег Херсонской области под меньшим огнем российской артиллерии, чем при переправе через Днепр" – добавили аналитики.
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пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
Невже ви думаєте що права рука рига Ельбруса Тадаєва (керівника тітушок антимайдану в Києві) щось буде робити? Це я про Єрмака