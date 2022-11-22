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Новости Война
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Россия обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить мир признать аннексию украинских территорий, - ISW

заес

Россия использует обстрел Запорожской АЭС в пропаганде, которая должна дискредитировать Украину. Цель – добиться админконтроля над станцией и заставить мир частично признать аннексию украинских территорий.

Об этом идет речь в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.

Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой Россией к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.

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"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.

Запорожская область (3213) Запорожская АЭС (722) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+3
Дуже "логічно"
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22.11.2022 08:54 Ответить
+3
по фіг світ. Україна та українці не визнаємо
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22.11.2022 09:13 Ответить
+2
Капітан Очевідність з ISW все ніяк не заспокоїться.
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22.11.2022 09:12 Ответить
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Дуже "логічно"
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22.11.2022 08:54 Ответить
Капітан Очевідність з ISW все ніяк не заспокоїться.
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22.11.2022 09:12 Ответить
Ты не прав. Это для украинцев очевидно. И нифига не очевидно для граждан стран, которые нас поддерживают. Атомные станции, как давление признать контроль над территориями де-факто. Европейцам нужно чаще это повторять.
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22.11.2022 21:00 Ответить
по фіг світ. Україна та українці не визнаємо
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22.11.2022 09:13 Ответить
Каароч, можно много тереть порожняк, но кацапы грубя*т в понятиях, потому и корешей нет не тока во всем мире, но и вдоль колючки тюрьмы народов.
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22.11.2022 11:37 Ответить
есть, беспредельщики типа кореи северной, ірана и прочая шелупонь. подобное притягивает подобное
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22.11.2022 11:39 Ответить
Это разве кореша? Это шпунтики на побегушках, голодранцi всих часiв та народiв при тоталитарном мордоре.
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22.11.2022 11:55 Ответить
Главная пружина того механизма скуксится, шпунтики разлетятся в разные стороны.
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22.11.2022 12:00 Ответить
они друг друга достойні
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22.11.2022 12:00 Ответить
Фуфло Мавзолейное хочет мира любой ценой...ЧМОбики заканчиваются...под Авдеевкой и Бахмутом их лежит немеряно...вонизм жуткий стоит...хлопц і кажуть бабы рюZkие ещё говна нарожают...💀☠️
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22.11.2022 13:22 Ответить
ну так деякі ще й підіграють, роблять вигляд ніби не знають, хто обстрілює.
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22.11.2022 15:54 Ответить
Так-так, ми вже чули про "валшебниє ракєти украв каториє летят летят і такіє **** і развернулісь на 180 градусав".

Анал ітики ISW, йдіть за узкім карабльом, нездари.
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22.11.2022 19:15 Ответить
скільки Захід ще панкатиметься з Московською федерацією? продовжують торгувати, а тепер ще хочуть на очах всій Україні, що бореться, качати аміак трубою, що проходить через Україну, з Росії на Захід. Невже не можна остаточно і незворотно задушити Росії економічно?
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22.11.2022 21:25 Ответить
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22.11.2022 22:42 Ответить
 
 