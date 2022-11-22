Россия обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить мир признать аннексию украинских территорий, - ISW

Россия использует обстрел Запорожской АЭС в пропаганде, которая должна дискредитировать Украину. Цель – добиться админконтроля над станцией и заставить мир частично признать аннексию украинских территорий.

Об этом идет речь в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.

Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой Россией к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.

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"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.