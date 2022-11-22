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Новости Война
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На Кинбурнской косе до сих пор находятся оккупанты, ВСУ продолжают боевую операцию, - ОК "Юг"

коса,кінбурнська

На Кинбурнской косе пока по-прежнему находятся российские оккупанты.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ее спросили, действительно ли Кинбурнская коса сейчас "ничья" и там серая зона.

"Сейчас там все-таки находятся силы врага и мы продолжаем военную операцию. Поэтому, если и создавать вокруг какой-то шум, то это позволено только морю. И пусть этот шторм сейчас поможет и смыть врага с нее (с Кинбурнской косы. - Ред.), но мы продолжаем боевую операцию. Поэтому как только она действительно будет освобождена, или действительно будут существенные результаты по этой работе, тогда мы отчитаемся", - сказала Гуменюк.

Она снова попросила сохранять информационную тишину по поводу событий на Кинбурнской косе.

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Автор: 

Николаевская область (2148) Гуменюк Наталья (577)


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тобі воно, барану, нащо треба? Я взагалі проти поста подібних постів.
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22.11.2022 10:15 Ответить
Мав можливість побувати на цій косі. Білий пісочок, чисте море, але немає де сховатися... Бажаю оркам швидкої утилізації !!!
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22.11.2022 09:41 Ответить
А нашим солдатам де ховатися в разі звільнення Коси?
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22.11.2022 10:03 Ответить
А нашим там ховатися буде непотрібно,дурніку...
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22.11.2022 10:29 Ответить
Я, звісно, диванний експерд, але як на мене, то це досить дивна військова операція (якщо вона дійсно має місце бути).
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22.11.2022 09:57 Ответить
Кучма напал на Косу Тузла ещё 20 лет назад..но путлер сказал-Данилыч..это мое Дерьмо ...🤣
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22.11.2022 10:03 Ответить
Какая жалость что в черном море нет акул. Сколько трупаков кацапских пропадет зря((((
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22.11.2022 13:42 Ответить
 
 