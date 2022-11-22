На Кинбурнской косе до сих пор находятся оккупанты, ВСУ продолжают боевую операцию, - ОК "Юг"

На Кинбурнской косе пока по-прежнему находятся российские оккупанты.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ее спросили, действительно ли Кинбурнская коса сейчас "ничья" и там серая зона.

"Сейчас там все-таки находятся силы врага и мы продолжаем военную операцию. Поэтому, если и создавать вокруг какой-то шум, то это позволено только морю. И пусть этот шторм сейчас поможет и смыть врага с нее (с Кинбурнской косы. - Ред.), но мы продолжаем боевую операцию. Поэтому как только она действительно будет освобождена, или действительно будут существенные результаты по этой работе, тогда мы отчитаемся", - сказала Гуменюк.

Она снова попросила сохранять информационную тишину по поводу событий на Кинбурнской косе.

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