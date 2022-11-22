Украина и РФ очень по-разному реагируют на обвинения в военных преступлениях, - Госдеп США

Посол Соединенных Штатов по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак прокомментировала видео с расстрелянными российскими военными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Ван Шаак спросили на брифинге, считают ли США военным преступлением события на видео, в результате публикации которого РФ обвиняет Украину в расстреле пленных. Киев утверждает, что российские военные открыли огонь во время мнимой сдачи в плен.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем это. Важно отметить, что все стороны должны соблюдать законы войны, как агрессор, так и защищаемая сторона в равной степени", - подчеркнула дипломатка.

Впрочем, добавила она, в случае войны России против Украины "на этом равенство заканчивается". Во-первых, по словам Ван Шаак, объемы преступлений российских военных "огромны" по сравнению с количеством преступлений, обвинения в которых раздаются в адрес ВСУ.

Читайте также: В каждом регионе, где была Россия, совершались систематические военные преступления, - Госдепартамент США

"И так же мы видим действительно огромную разницу, когда дело доходит до реакции на такие обвинения. Россия неизбежно отвечает пропагандой, возражениями, ложной информацией и дезинформацией, тогда как украинские власти в целом признают злоупотребления, осуждают их и обещают их расследовать", - сравнила она.

Представитель Государственного департамента призвала Украину продолжать соблюдать международные обязательства в этой войне, добавив, что все стороны должны соблюдать "международное право или иметь дело с последствиями".

Напомним, министерство обороны России 18 ноября заявило о якобы расстреле украинскими военными российских солдат, пытавшихся сдаться в плен. Россия обратилась к международным организациям по поводу инцидента.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики заявил, что во время событий, частично запечатленных на видео, имела место провокация со стороны российской стороны. Впоследствии омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные инсценировали сдачу в плен и открыли огонь.