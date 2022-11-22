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Новости Война
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Украина и РФ очень по-разному реагируют на обвинения в военных преступлениях, - Госдеп США

держдеп

Посол Соединенных Штатов по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак прокомментировала видео с расстрелянными российскими военными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Ван Шаак спросили на брифинге, считают ли США военным преступлением события на видео, в результате публикации которого РФ обвиняет Украину в расстреле пленных. Киев утверждает, что российские военные открыли огонь во время мнимой сдачи в плен.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем это. Важно отметить, что все стороны должны соблюдать законы войны, как агрессор, так и защищаемая сторона в равной степени", - подчеркнула дипломатка.

Впрочем, добавила она, в случае войны России против Украины "на этом равенство заканчивается". Во-первых, по словам Ван Шаак, объемы преступлений российских военных "огромны" по сравнению с количеством преступлений, обвинения в которых раздаются в адрес ВСУ.

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"И так же мы видим действительно огромную разницу, когда дело доходит до реакции на такие обвинения. Россия неизбежно отвечает пропагандой, возражениями, ложной информацией и дезинформацией, тогда как украинские власти в целом признают злоупотребления, осуждают их и обещают их расследовать", - сравнила она.

Представитель Государственного департамента призвала Украину продолжать соблюдать международные обязательства в этой войне, добавив, что все стороны должны соблюдать "международное право или иметь дело с последствиями".

Напомним, министерство обороны России 18 ноября заявило о якобы расстреле украинскими военными российских солдат, пытавшихся сдаться в плен. Россия обратилась к международным организациям по поводу инцидента.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики заявил, что во время событий, частично запечатленных на видео, имела место провокация со стороны российской стороны. Впоследствии омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные инсценировали сдачу в плен и открыли огонь.

Автор: 

Госдепартамент США (1853) россия (96231) военные преступления (1453)


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Топ комментарии
+15
І знову ці заклики до "обох сторін" дотримуватися правил і звичаїв ведення війни 🤦
От їм самим іще не набридло язиками ляпати?..
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22.11.2022 08:56 Ответить
+13
А Оленівку кацапам чого не згадують?!!!
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22.11.2022 09:15 Ответить
+7
А росія підписала хоч едну конвенцію ?
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22.11.2022 08:56 Ответить
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А росія підписала хоч едну конвенцію ?
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22.11.2022 08:56 Ответить
І знову ці заклики до "обох сторін" дотримуватися правил і звичаїв ведення війни 🤦
От їм самим іще не набридло язиками ляпати?..
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22.11.2022 08:56 Ответить
це їхня робота) інакше як вони покажуть, що недарма отримують зарплатню)
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22.11.2022 10:54 Ответить
А Оленівку кацапам чого не згадують?!!!
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22.11.2022 09:15 Ответить
віртуальна посада передбачає віртуальний пздж...
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22.11.2022 09:21 Ответить
po tylu zbrodniach, których doświadczyli Ukraińcy nie byłoby w tym nic dziwnego, ale jeśli nie rozstrzeliwali ruskich wcześniej, to po co mieliby robić to teraz kiedy wygrywają i mają poparcie świata? Tylko idioci rosyjscy wierzą w takie brednie, i tylko ruscy zbrodniarze lamią wszystkie zasady.
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22.11.2022 10:11 Ответить
але навряд чи ЗСУ розстріляли їх) знаючи кацапське нутро скоріш за все там якесь гівнидло з мухосраньска вирішило не здаватись живим)
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22.11.2022 10:57 Ответить
Поп...ть і успокоються! Всім, і цим офісним п...нам теж, відомо хто такі кацапи
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22.11.2022 10:20 Ответить
Спецбатальон НКВД в 1943 году напал на хутор Хатынь в Белорусии... сжег всех жителей..потому что не дали пожрать коммуняцким шакалам.. точно такая же история случилась в то же году и в той же Белорусии только в деревне Дражна... расстреляли и сожгли намного больше чем в Хатыни...
Кто расследует эти преступления краснопузых Нацистов?
А никто...
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22.11.2022 10:26 Ответить
Україна ЗАХИЩАЄТЬСЯ, і робить це як може. Це так,нагадування всяким "правозахисникам".
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22.11.2022 10:44 Ответить
 
 