От агрессии РФ погибли и были ранены по меньшей мере почти 16,7 тыс. гражданских украинцев, - ООН

По официальной статистике, собранной ООН, потери среди гражданских жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения превышают 16,7 тысяч человек убитыми и ранеными. Реальное количество потерь значительно выше.

Об этом говорится в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 20 ноября 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 16 784 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине", - отмечается в документе.

В этот список входят 6 595 погибших и 10 189 раненых мирных жителей, в том числе детей – как в районах, остающихся под оккупацией российских сил, так и на подконтрольной ВСУ территории.

Отмечается, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

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При этом в УВКПЧ отмечают, что реальное количество потерь среди гражданских в Украине значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой".

Кроме того, определенная информация о потерях среди гражданского населения нуждается в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка. По сообщениям, там имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

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