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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 85 тыс. человек, 2 895 танков, 1 882 артсистемы, 5 827 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 ноября потери личного состава противника составляют около 85 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 85000 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2895 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,

РСЗО - 395 (+2) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Читайте также: На Бахмутском и Авдеевском направлениях РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском – обороняется, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 85 тыс. человек, 2 895 танков, 1 882 артсистемы, 5 827 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19715) Генштаб ВС (6493) уничтожение (7280) техника (1753) потери (4437)


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Топ комментарии
+25
85 000 дохлих оркосвинособак. За 9 місяців!!! Так тримати.
Вірю в ЗСУ!
Здоров'я вам, ШАНОВНІ!!!
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22.11.2022 09:15 Ответить
+21
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22.11.2022 09:15 Ответить
+21
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22.11.2022 09:26 Ответить
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тривожне ракетно - шахідне затишшя
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22.11.2022 09:14 Ответить
85 000 дохлих оркосвинособак. За 9 місяців!!! Так тримати.
Вірю в ЗСУ!
Здоров'я вам, ШАНОВНІ!!!
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22.11.2022 09:15 Ответить
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22.11.2022 09:15 Ответить
При минусовой температуре Шахеты не летают..у них бензиновые движки... засуньте их путлеру в Дупу...
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22.11.2022 09:18 Ответить
при минусах соляра летняя стынет) а бенз тут при чем?) бензу пох он не мерзнет)
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22.11.2022 09:20 Ответить
а движок прогреть, коробку передач
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22.11.2022 09:24 Ответить
Одноразовому форсованому двигуну пофіг прогрів, а КПП там нема(відсили планетарний редуктор з пластмасовими шестернями). Там все одноразове(як памперс)
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22.11.2022 09:42 Ответить
Думаю, що навпаки. Форсовані двигуни потребують доброго охолодження
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22.11.2022 09:32 Ответить
День арти, авто і чмобіків.
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22.11.2022 09:23 Ответить
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22.11.2022 09:26 Ответить
Ніколи не розумів цього замилювання, нехай свиноматки впізнають своїх личинок і пищать від щастя.
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22.11.2022 10:09 Ответить
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22.11.2022 18:45 Ответить
З ювілеєм, підори!
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22.11.2022 09:27 Ответить
Только людские потери 85 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену, без вести пропавших. Еще сюда следует добавить всех тех, кто покинул Россию, кто разуверился в Путине и не желает больше воевать. В общем, дела режима Путина плохи, катастрофически плохи. Повторяется Афганская война, Россия уйдет с очередным позором, побитая как собака, нет никакой надежды, что она вообще останется в существующих границах и при путинском режиме. Победа за Украиной и ее союзниками, за всем цивилизованным миром
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22.11.2022 09:29 Ответить
Да Афганская давно рядом не стоит! Там рашистские выродки практически безнаказанно с самолётов бомбили мирных!
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22.11.2022 09:44 Ответить
До того ж слід врахувати, що це чоловіки, яеих менше половини населення, і чоловіки працездатного віку.
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22.11.2022 09:47 Ответить
Всё правильно написали, но в словах Параша и Куйло 10 ошибок.
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22.11.2022 18:47 Ответить
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22.11.2022 09:38 Ответить
Знищення арти радує, а літаки і вже танки, орки вже бояться застосовувати. Да і убиль по танках божевільна, їх видно вже немає.
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22.11.2022 09:44 Ответить
Танків, станом на 2021 рік, у них в строю було 3330 одиниць. До цих, що знищили, слід ще додати більше 400 затрофеєних. Якщо у них ******* й залишилися, то вони дуже розбавлені розконсервованими Т-62.
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22.11.2022 09:51 Ответить
Постійно пишуть цю цифру забуваючи в неї не входять танки які вони мали на Донбасі + танки на базах в інших країнах - загалом вони мали приблизно 4000 танків.
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22.11.2022 10:24 Ответить
Ця цифра з російської Вікіпедії (наразі ця стаття кудись зникла ) - це сума в усіх родах військ РФ. Ще 10 000 - на базах зберігання. Здається, Бульборусія ще щось віддала.
В українській Вікіпедії:
Озброєння[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=10 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&section=10 ред. код ]

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Радянська і російська бронетехніка

******* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Сухопутні війська мають на озброєнні танкових з'єднань основні бойові танки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-90 Т-90 . На озброєнні РФ перебуває понад 10 тисяч танківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-7 [7] , в майбутньому планується мати не більше 2000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-8 [8] .

Станом на 2006 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-iiss2006-9 [9] :
Вид озброєнняКількістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA Основні бойові танки 22,800+ (~6,500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-BBC-11 [11] в строю)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA Легкі танки 150 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2-76 ПТ-76 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-iiss2008-12 [12] (Немаєhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-13 [13] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 Бойові машини піхоти 15,000+ (~6,000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-14 [14] в строю)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 Бронетранспортери 9,900+ (~6,400https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-BBC-11 [11] в строю)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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22.11.2022 10:39 Ответить
Щодо Вікіпедії то тут є цікава заковика - весною в кацапскій і навіть англійскій версії в статті про Т-90 було вказано що вони мають на зберіганні 6000 таких танків але пізніше цю інфу вилучили з обох статей. Я свої данні базую на основі Militari Balance 2021 + дані про кількість кацапських танків на Донбасі.
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22.11.2022 11:02 Ответить
арта то їх основна сила вже з кінця квітня. ніяких інших стратегій в них нема крім як засипати артою. тому да...арта радує
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22.11.2022 09:55 Ответить
85 тисяч так це багато але Росія ніколи не бере такі цифри до уваги бо в них втрати становлять лише 5тисяч звісно що це неправда.
Але варто зазначити те що Росія готова положити мільйони життів своїх громадян заради своєї мети
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22.11.2022 09:54 Ответить
За період війни 1941-45 р. СРСР втртатив офіційно (реально - більше) 20 млн.
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22.11.2022 10:20 Ответить
Втрати ворога тішать душу і серце.
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22.11.2022 10:50 Ответить
 
 