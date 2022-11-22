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Новости Война
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Способность Украины угрожать порту Новороссийска будет стратегическим вызовом для РФ, - разведка Великобритании

новоросійськ

Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийскому порту, вероятно, станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Так, 18 ноября в СМИ появилась информация о том, что в порту Новороссийска на побережье Черного моря атаковали нефтяной терминал. Наряду с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота РФ.

Черноморский Флот передислоцировал много своих подлодок в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в оккупированном Севастополе.

"Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новорсийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и взяли на себя важную роль в поставке российских сил в Украину после того, как в октябре был поврежден Керченский мост", – отметили в разведке.

По данным Минобороны Британии, любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.

"Это также еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море", - подытожили там.

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Великобритания (5027) Черноморский флот РФ (1561) внешняя разведка (389)


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Топ комментарии
+12
Звикайте, це ми ще не починали
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22.11.2022 10:02 Ответить
+6
‼️Україна разом з Британією могла би виробляти морські дрони і суда на суднобудівних заводах Херсона і Миколаєва
а то раша роками рушила ті виробництва , а СБУ нічого не бачила
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22.11.2022 10:39 Ответить
+4
Це можна було почати робити ще 8 років тому !
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22.11.2022 10:44 Ответить
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Звикайте, це ми ще не починали
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22.11.2022 10:02 Ответить
https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-1/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-2/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-3/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-4/

Як би дотично до теми статті.
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22.11.2022 10:04 Ответить
Недельки две назад приходилось читать в ватных новостях про "попытка атаковать морским беспилотником акваторию Новороссийского порта"
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22.11.2022 10:14 Ответить
нє стрєлять в атвєт?
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22.11.2022 10:22 Ответить
Поки буде Зеля так і буде !
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22.11.2022 10:26 Ответить
Ага, загрожуватиме, можливо. Тільки зараз чогось на мородор ракети не летять, а летять звідти!
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22.11.2022 10:31 Ответить
‼️Україна разом з Британією могла би виробляти морські дрони і суда на суднобудівних заводах Херсона і Миколаєва
а то раша роками рушила ті виробництва , а СБУ нічого не бачила
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22.11.2022 10:39 Ответить
Це можна було почати робити ще 8 років тому !
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22.11.2022 10:44 Ответить
Як робити , якщо наприклад завод ВІДДАЛИ Новинському ? Раша розрушала таки підприємства усі 30 років. Перекупала акції і зупиняла виробництва. Як можно було дозволити судо будівним заводам стати приватними ? Кучму треба арестувати
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22.11.2022 11:12 Ответить
Суднобудівельним заводам
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22.11.2022 11:13 Ответить
Миколаївські заводи здатні виробляти авіанесущі крейсери, для дронів же набагато менш потрібні можливості... Тож вони тут ні дочого...Завод(ЧСЗ) не віддавали Новінському він його купив у Чуркіних, та річ не в тому...в Миколаєві є ще "Океан" який тількти-тільки почав вставати на ноги після десятиліть пограбунку з відки стирчать теж російські вуха його бізнесмена-власника. Але є ще третій завод, який належить Державі і контролюється Укроборонпромом...
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22.11.2022 11:29 Ответить
8 років тому Україні прийшлось доводити усьому світові, що війна не громадянська, що на нас напали кацапи.
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22.11.2022 11:13 Ответить
Сподіваюсь то була лиш "пристрілка". З нетерпінням чекаємо на запальні новини.
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22.11.2022 11:10 Ответить
В ідеалі - Севастопіль має бути Цусимою, а новоросійськ - Перл-Харбором і Порт -Артуром /два в одному/.
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22.11.2022 11:24 Ответить
По договору в 1998г, черноморский флот должен был базироваться в севасе до 2017 г. Браты стали готовить не спеша Новороссийск. Но твари рыгоналы весной 2010 г в Харькове подписали до 2047 кажись года. Губернатором города был тогда бздобкин, особо потом гордился этим делом. Пора напомнить. То это чмо уже стало попом, сан получил прикупил по быстряку момента. Новинский видно продал, вот бы заставить нарядится этого выкреста в рясу--- фотки бы летели с аукциона по сотен зелени и для своих только!
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22.11.2022 11:40 Ответить
А **** они думали...
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22.11.2022 13:27 Ответить
 
 