Способность Украины угрожать порту Новороссийска будет стратегическим вызовом для РФ, - разведка Великобритании

Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийскому порту, вероятно, станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Так, 18 ноября в СМИ появилась информация о том, что в порту Новороссийска на побережье Черного моря атаковали нефтяной терминал. Наряду с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота РФ.

Черноморский Флот передислоцировал много своих подлодок в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в оккупированном Севастополе.

"Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новорсийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и взяли на себя важную роль в поставке российских сил в Украину после того, как в октябре был поврежден Керченский мост", – отметили в разведке.

По данным Минобороны Британии, любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.

"Это также еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море", - подытожили там.

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