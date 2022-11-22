В Гааге решают, как привлечь РФ к ответственности за агрессию против Украины
В нидерландской Гааге состоялись консультации относительно механизмов и инструментов привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ.
"Мы работали в Гааге, собственно, это были очередные консультации с нашими нидерландскими партнерами. Обсуждаем разные вопросы, в частности, относительно ответственности за преступление агрессии против Украины, возможность определенных действий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, создание специального трибунала, каким образом можно усилить и интернационализировать национальное расследование и преследование за совершение преступления агрессии против Украины. Все эти вопросы в работе, они обсуждаются", – сказал он.
Участие в консультациях приняли представители МИД и Минюста Нидерландов и эксперты.
"Мы провели предметные консультации. Мы будем двигаться дальше по треку поиска лучших опций, возможностей как для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и для усиления интернационализации национального расследования преступления агрессии против Украины", – отметил Кориневич.
Кориневич отмечает, что также для Украины очень важно сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС).
"Я убежден, что Международный уголовный суд должен показать хорошие результаты по расследованию ситуации в Украине, все инструменты для этого у него имеются. Мы абсолютно поддерживаем активное сотрудничество с МУС. Спецтрибунал будет дополнять деятельность МУС. Мы видим спецтрибунал как взаимодополняющий механизм к МУС относительно преступления агрессии против Украины, преступления, в отношении которого в нашей конкретной ситуации МУС не имеет юрисдикции", – сказал он.
Посол по особым поручениям МИД Украины подчеркнул, что преступление агрессии против Украины "наиболее явное со времен окончания Второй мировой войны. Нельзя оставить это преступление агрессии против Украины без ответа, потому что тогда это будет означать, что любой диктатор может совершать подобные вещи, в любое время, понимая, что его не привлекут за это к ответственности, а ограничатся ответственностью среднего уровня командиров за совершение военных преступлений или преступлений против человечности".
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Співробітник ВДТРК Сладков https://t.me/Sladkov_plus/6698 поширив інформацію про те, що батьком Суровікіна начебто є льотчик Владімір Суровікін, який під час Корейської війни 1950-53 років збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановлено пам'ятну дошку.
Водночас правнук льотчика Владімір Маcич у своєму фейсбуці https://www.facebook.com/abiinpace/posts/pfbid0QjyVub2izmGkJ57Dc7KepKzPyHxxZ17gR7VbwugyhARWoDqa2KNrRyPePoU3UqdQl спростував інформацію, начебто генерал Сєргєй Суровікін є сином льотчика.
Масич сказав, що його прадід мав єдину дружину, з якою не мав синів, а лише дочку - його бабусю. Після загибелі льотчика в 1966 р. його сім'я покинула Далекий Схід і повернулась у західну Білорусь. Сєргєй Суровікін натомість народився того ж року у Новосибірську.
За словами чоловіка, їхня родина не знайома із Сєргєєм Суровікіним: «Можливо, на Далекому Сході щось наплутали. Ми сподіваємось, що це помилка».
Масич додав, що виступає проти неправдивої інструменталізації пам'яті про його прадіда: «Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом якоїсь "красивої" біографії».
https://detector.media/infospace/article/205201/2022-11-22-propagandysty-prydumaly-komanduvachu-rosiyskykh-viysk-curovikinu-geroichnogo-batka-lotchyka-yogo-pravnuk-sprostovuie/