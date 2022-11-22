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PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения стабильной и бесперебойной работы Харьковского метрополитена

метро,генератор,харків

В рамках регулярной помощи украинцам благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION закупил для метрополитена Харькова дизельный генератор Aksa стоимостью 1 млн гривен.

Численные обстрелы объектов критической инфраструктуры со стороны россии выводят из строя энергосистему жизненно важных объектов украинских городов. Потребность в бесперебойном обеспечении электроэнергией появилась у Харьковского метрополитена.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION откликнулся на запрос метрополитена и приобрел генератор Aksa. Он поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу метрополитена в отсутствие энергоснабжения. Это предоставит харьковчанам возможность безопасно пользоваться подземкой.

PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения стабильной и бесперебойной работы Харьковского метрополитена 01

"Жесткие обстрелы россии по территории Украины наносят значительные повреждения критической инфраструктуре, что существенно влияет на каждого украинца. Одна из ключевых составляющих нормальной жизни людей – это бесперебойная работа городского транспорта. Наш благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION помогает украинцам, поэтому мы сразу откликнулись на запрос Харьковского метрополитена и закупили необходимое оборудование. Преодолеваем преграды и приближаем победу вместе!" – прокомментировала Марина Ильина, основательница PIN-UP FOUNDATION.

Организаторы инициативы – коммунальное учреждение Офис Реформ и PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Новость публикуется на правах рекламы

Метрополитен (1017) Харьков (7588) Тарифы на электроэнергию (2175)


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та не такий вже й дорогий, слава богу, що не мільйон доларів...
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22.11.2022 10:33 Ответить
Та БРЕД пишите!
Жодного генератора не вистачить для нормального функціювання Метро.
(як можна подумати з тексту статті)
Напевно цей генератор купили для забезпечення аварійного освітлення, зв'язку та зарядки смартфонів.
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22.11.2022 10:39 Ответить
160 кВт генератор.
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22.11.2022 10:53 Ответить
А один потяг метро споживає 64 кВт/г.
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22.11.2022 12:11 Ответить
Потяг чи вагон?
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22.11.2022 13:24 Ответить
А тем временем коммунальные предприятия Харькова закупили топливо по завышенным ценам более чем на 1 миллион гривен
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22.11.2022 10:43 Ответить
Купили і добре - але заголовок статті це просто бімба.
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22.11.2022 10:43 Ответить
 
 