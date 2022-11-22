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Сейм Польши назвал назначение Мельника в МИД "неудачным". Дуда говорит, "Это суверенное решение Украины"

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что назначение бывшего посла в Германии Андрея Мельника заместителем главы МИД является суверенным решением Украины - после того, как в Сейме назвали его "неудачным".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Дуду спросили его мнение по этому вопросу в интервью Polsat News.

"Это суверенное решение, принятое украинскими властями. Он - украинский специалист по иностранным делам. Такие решения принимаются согласованно с администрацией президента, украинскими органами власти", - прокомментировал Анджей Дуда.

Он добавил, что польская сторона не готовила ноту протеста в связи с этим.

Комментируя напоминание, что Мельник говорил о том, что поляки во время Второй мировой войны убивали украинцев, Дуда ответил: "Возможно, стоит попросить министра немного почитать исторические факты, чтобы иметь более объективную точку зрения. К сожалению, почти 100 тысяч поляков были убиты украинскими националистами во время Второй мировой войны".

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Напомним, председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Радослав Фогель назвал неудачным назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел.

"Здесь наши украинские партнеры должны демонстрировать большее понимание уязвимых для Польши вопросов", - сказал Фогель.

Напомним, летом в интервью журналисту Тило Юнгу украинский дипломат прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной относительно Степана Бандеры. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убивали евреев", - сказал Мельник, который также отметил, что это нарратив, который продвигает Россия.

Когда в определенный момент разговора журналист заявил, что ему не понятно, как человека, ответственного за убийство поляков и евреев, можно назвать "героем", Мельник решительно возразил и заявил, что Бандера не был массовым убийцей.

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Заявления Мельника вызвали ажиотаж в Германии и Польше.

В МИД Украины после этого объяснили, что слова Мельника не являются официальной позицией Киева, а Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с польским визави Збигневом Рау.

Польша (8516) Дуда Анджей (772) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+13
Мельник не дипломат. Он блогер -хайпожер, ставящий личный хайп выше интересов страны, которой он служит. Каждое слово можно и нужно произносить вовремя. А эта паскуда, мало того, что привел к саботажу поставок вооружений из Германии, теперь хочет разрушить отношения Польши и Украины в разгар войны. А зачем? А затем, что бы полезные идиоты читали Мельника и он в их глазах был пупер патриотом.
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22.11.2022 11:00 Ответить
+13
Мельник вообще-то все по делу сказал.Бандера никогда и нигде не призывал к геноциду поляков и евреев и лично сам он их тоже не убивал.
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22.11.2022 11:30 Ответить
+10
Коли говорять правду, то це Зелі може не сподобатися !
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22.11.2022 10:36 Ответить
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Коли говорять правду, то це Зелі може не сподобатися !
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22.11.2022 10:36 Ответить
Ну, то таке... Дипломатія-95...
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22.11.2022 11:28 Ответить
Приеднуюсь до р1шення польского сейму. Цей Мельник, ще нашкодить нам. Чергове призначення Ермака?
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22.11.2022 11:52 Ответить
Кроти гадять як можуть. За наказом з Москви. Без Польщі Україна довго не протягне з об'єктивних причин.
Навіть якщо мельник у чомусь правий, його треба негайно звільнити і щоб він стулив пельку і більше не патякав на радість москальні...
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22.11.2022 12:50 Ответить
Ви дебіли, завдяки Мельнику, зараз німеччина один із головних донорів України. Послухайте, що казав шульц у березні, і що він каже зараз. Невже фріц сам так швидко роздуплився?! Тому Мельника і забрали із Німеччини, бо він сильно дратував меркельську гівноеліту, яка хотіла дружити з другом владіміром.
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22.11.2022 13:04 Ответить
Да да да завдяки Мельнику... як тільки цього гондона виперли звідти - так і допомоги стало більше.
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22.11.2022 14:27 Ответить
Ні не при Гімномельнику Ірис привезли. Ти ще й брехун.
А навчання почались до того, як цей кусок гівна почав тявкати на німців.
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22.11.2022 21:03 Ответить
Кончений довбойоп це той, хто тебе родив виховав і дав в твою тупорилу голову думку, що якщо ти людей ганьбиш, обзиваєш та поводиш себе як свиня - то до тебе не будуть відноситись як до наглої свині, а навпаки стануть більше допомогати та поважати.
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22.11.2022 21:52 Ответить
Хай подякують, що не Венедіктову або якогось довбня з Міноборони.
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22.11.2022 10:38 Ответить
Мені здається , що ви трохи не зрозуміли дописувача вище

Він пише скоріще це не як докір Польщі , а як те , що наше ZE-кодло могло надійслати ще гіршого упиря
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22.11.2022 11:15 Ответить
треба розсварити нас з поляками👀
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22.11.2022 10:41 Ответить
треба чітко вказувати, що кацабська брехня, а що історичний факт. Претензії?
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22.11.2022 10:51 Ответить
для этого и делают такие "назначения" -это суть зэ-Иуды и ко работать на вред Украине
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22.11.2022 11:01 Ответить
Меркантильна, боягузлива, лукава,... Європа, як і США, не бажає слухати все що НЕ є компліментарним.

Але ж війна... вже більше 270 діб, знищені міста і села, на 50 % зруйнована інфраструктура життєзабезпечення, захоплена атомна електростанція в Запоріжжі, ракети обструлюють АЕС в Хмельницькому... і дипломатія має бути відверта, жостка - людство стоїть на порозі ТРЕТЬОЇ світової війни, яка з кожною добою все ближче...

В історії вже були випадки, коли загрози топили в солодких речах, засідали, ухвалювали... і танцювали на балах
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22.11.2022 10:55 Ответить
А українці дуже люлять слухати щось не комплементарне до себе?
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22.11.2022 14:29 Ответить
це ти про "шашлички,чи про "без паніки",чи про те що "СНН гірше за скабєєху",а зеблюдь? Хто там кому правду намагався донести га зеблюдь? ще трохи часу і ви ******** почнете розказувати як буба увесь світ попереджав про напад рашки,а його ніхто не слухав...
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23.11.2022 03:04 Ответить
Все грузопотоки в Украину идут через Польшу.. гуманитарные военные и прочие пассажирские...значит что надо сделать путлеру,?...правильно...чтобы Дуда и Зеля дали друг другу по морде...под любым Соусом и под любым предлогом...
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22.11.2022 10:57 Ответить
Мельник не дипломат. Он блогер -хайпожер, ставящий личный хайп выше интересов страны, которой он служит. Каждое слово можно и нужно произносить вовремя. А эта паскуда, мало того, что привел к саботажу поставок вооружений из Германии, теперь хочет разрушить отношения Польши и Украины в разгар войны. А зачем? А затем, что бы полезные идиоты читали Мельника и он в их глазах был пупер патриотом.
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22.11.2022 11:00 Ответить
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22.11.2022 11:05 Ответить
Офуеть
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22.11.2022 18:02 Ответить
"Тут наші польські партнери повинні демонструвати більше розуміння вразливих для України питань" - за поляком Фогелем. Висловлювляння цього прорашистського поляка , про внутрішні справи в Україні є недоречними і цілком можливо,що продиктовані вони йому рашистами з тією ж метою.на котру вказує польська сторона
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22.11.2022 11:07 Ответить
Мельник гівно. Але поляки та юдеї перегибають палку. Прирівнюють українців до нацистів, та намагаються привити відчуття вини.
У юдеїв що не герой, то террорист, який вбивав англійців. А у поляків взагалі - Пілсудський, шовіністична падла. І поляки теж багато украінців вбили тоді, а ще більше разом із большевіками вигнали із своїх земель під час операції "Вісла".
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22.11.2022 11:20 Ответить
Пілсуцький ще й товариш гітлера.Коли суцький зажмуривсвя Адольф був присутній на погжєбє цього шовіністичного пацифікатора українців русинів.
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22.11.2022 12:20 Ответить
Мельник вообще-то все по делу сказал.Бандера никогда и нигде не призывал к геноциду поляков и евреев и лично сам он их тоже не убивал.
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22.11.2022 11:30 Ответить
Мельник - це той дебіл, який Україну з усім світом сварить?
Може він російський агент?
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22.11.2022 11:34 Ответить
Мельнику треба замовкнути, поляки друзі, їх не треба провокувати, хай краще мадярами займеться
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22.11.2022 11:39 Ответить
Ми не маємо мовчати, коли принижують пам'ять тих хто боровся за нашу землю і поклав за неї життя. Ні поляки, ні мадяри, ні кацапи, ні будь-хто інший не має права диктувати нам кого шанувати, а кого ні! Тому Мельник правий на 100%.
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22.11.2022 13:14 Ответить
Навіщо ти сюди приліпив Пороха і порохоботів , ідіот ? . Тобі кортить розвести на цій гілці срач ?
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22.11.2022 11:54 Ответить
КОГДА ВЫБИРАЮТ ШУТА ТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЖИТЬ ВЕСЕЛО А ВСЯ СТРАНА ПРЕВРАЩАЕТЬСЯ В ЦИРК!
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22.11.2022 11:50 Ответить
Обрали вже один раз Віллі Вонку, але щось замість шоколаду сиділи в чомусь теж коричневому
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22.11.2022 12:09 Ответить
Про білих і пухнастих поляків Дуда тоже загнув,їхні вирізали українців цілими селами(Сагрин).
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22.11.2022 11:53 Ответить
Павлукома та багато інших.
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22.11.2022 12:25 Ответить
Для поляків Бандера як для бика червона тряпка, тут вони з какапами схожі. Невдоволення поляків викликали заяви які прирівняли вбивства поляків на Волині з вбивствами АК українців, що є для поляків ангеликів неприйнятним
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22.11.2022 11:54 Ответить
Отож, що поляки замість того, щоб визнати правду - про те, що була абсолютно ВЗАЄМНЕ винищення українцями і поляками один одного - вважають, що то тільки українці вбивали білих та пушистих поляків, а поляки лише захищали себе.
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22.11.2022 12:02 Ответить
Чомусь не згадують як століттями пацифікували українців, нищили церкву, до сих пір кажуть що Львів то Польща. Правда така що нам зараз краще не робити різких рухів з ними, дивитись на сьогодення і в майбутнє. Нам дуже вигідно що поляки прихистили міліони українців, це треба пам'ятати, яка би історія не була
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22.11.2022 12:25 Ответить
вони прихистили українців з метою покращити своє економічне і демографічне становище. Тому не потрібно тут ніякі ілюзії.
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22.11.2022 21:47 Ответить
Коли в певний момент розмови журналіст заявив, що йому не зрозуміло, як людину, відповідальну за вбивство поляків і євреїв, можна назвати "героєм", Мельник рішуче заперечив цю думку і заявив, що Бандера не був масовим убивцею. Джерело:
І що , хіба Мельник тут не правий . ? .
Журналюга ніс повну нісенітницю , а Мельник що , мав мовчати .?
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22.11.2022 11:58 Ответить
Як раз навпаки, вдало
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22.11.2022 12:03 Ответить
Мельник часто несе дічь яка шкодить Україні. Той твіт маску міг написати диванний воєн в інтернеті але не ПОЛІТИК
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22.11.2022 12:09 Ответить
Іди мий сраки чехам. Твоя думка громадянам України не цікава.
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22.11.2022 13:11 Ответить
Ти кацапська наволоч, а не Українець. Я цю кісельовщину про сортири вже чув
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23.11.2022 02:45 Ответить
Прошлі війни зараз неважливі, бо актуальні вбивства кацапами сьогодні. Да і тоді ворожість між Польщею і Україною навмисно створювалась саме московщиною. Гадяцький мирний договір після війн Хмельницькогоі Речи Посполітой був единим правильним але запізним і нічого вже не міг виправити. А мельник при любий розкладах да ще в період війни, наносить величезну шкоду при начеб-то добрих намірах.
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22.11.2022 12:18 Ответить
"..майже 100 тисяч поляків були вбиті українськими націоналістами під час Другої світової війни"

поляки продовжують навязувати нам свій сфальшований погляд на нашу історію, а укр лошари продовжують хавати це, видаючи за власну поразку. В природі не існує доказів вбивства 100 тис поляків українцями. Просто немає ні стільки могил, ні стільки записів у церковних та ін книгах. У цифру до 20 тис, я ще повірю, а 100 тис - це чисто фейк польських шовіністів.
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22.11.2022 13:08 Ответить
Из Мельника политрук получился бы, но точно не дипломат. Кто то тупой двигает его дальше.
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22.11.2022 13:53 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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22.11.2022 16:58 Ответить
Невдалим - це дуже м'яко сказано.
Хай би фронтовики прочистили тому Мельнику мізки.
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22.11.2022 13:30 Ответить
Пора Кулебе дистанцироваться от главы ОП и навести порядок в дипкорпусе..Мельнику лучше на фронте "комиссарить",а не ставить под сомнение нашу дружбу с РП как с наиважнейшим союзником..Вообще-то в топ дипломаты у нас назначаются весьма отдаленные от дипломатии особы-Маркарова,Венедиктова,Таран..,наверняка и лейтенант Баканов уже в кандидатах
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22.11.2022 17:49 Ответить
Мельник - единственная фигура, которая сказала фрицам прямо в глаза....Респект ему....а все остальные благодарят за каждый патрон и молчат в тряпочку....Мне подэод Мельника нравится больше....Ни с кем не хочу спорить, ваше дело...Нравится клянчить, получать мизер и кланятся за это...
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22.11.2022 21:36 Ответить
ага і німаки сказали опі,що з цим бидлом розмовляти не будуть тому заберіть цього чмошника,мельиик це бидло рване,яке до 24 го чомусь дуже тихо і ритмічно сосало у німців,коли ті блокували продаж нам зброї,а знаєш чому,тому що ***** гавкає тільки по команді,як і мельник
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23.11.2022 03:09 Ответить
 
 