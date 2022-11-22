Сейм Польши назвал назначение Мельника в МИД "неудачным". Дуда говорит, "Это суверенное решение Украины"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что назначение бывшего посла в Германии Андрея Мельника заместителем главы МИД является суверенным решением Украины - после того, как в Сейме назвали его "неудачным".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Дуду спросили его мнение по этому вопросу в интервью Polsat News.
"Это суверенное решение, принятое украинскими властями. Он - украинский специалист по иностранным делам. Такие решения принимаются согласованно с администрацией президента, украинскими органами власти", - прокомментировал Анджей Дуда.
Он добавил, что польская сторона не готовила ноту протеста в связи с этим.
Комментируя напоминание, что Мельник говорил о том, что поляки во время Второй мировой войны убивали украинцев, Дуда ответил: "Возможно, стоит попросить министра немного почитать исторические факты, чтобы иметь более объективную точку зрения. К сожалению, почти 100 тысяч поляков были убиты украинскими националистами во время Второй мировой войны".
Напомним, председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Радослав Фогель назвал неудачным назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел.
"Здесь наши украинские партнеры должны демонстрировать большее понимание уязвимых для Польши вопросов", - сказал Фогель.
Напомним, летом в интервью журналисту Тило Юнгу украинский дипломат прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной относительно Степана Бандеры. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убивали евреев", - сказал Мельник, который также отметил, что это нарратив, который продвигает Россия.
Когда в определенный момент разговора журналист заявил, что ему не понятно, как человека, ответственного за убийство поляков и евреев, можно назвать "героем", Мельник решительно возразил и заявил, что Бандера не был массовым убийцей.
Заявления Мельника вызвали ажиотаж в Германии и Польше.
В МИД Украины после этого объяснили, что слова Мельника не являются официальной позицией Киева, а Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с польским визави Збигневом Рау.
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Навіть якщо мельник у чомусь правий, його треба негайно звільнити і щоб він стулив пельку і більше не патякав на радість москальні...
А навчання почались до того, як цей кусок гівна почав тявкати на німців.
Він пише скоріще це не як докір Польщі , а як те , що наше ZE-кодло могло надійслати ще гіршого упиря
Але ж війна... вже більше 270 діб, знищені міста і села, на 50 % зруйнована інфраструктура життєзабезпечення, захоплена атомна електростанція в Запоріжжі, ракети обструлюють АЕС в Хмельницькому... і дипломатія має бути відверта, жостка - людство стоїть на порозі ТРЕТЬОЇ світової війни, яка з кожною добою все ближче...
В історії вже були випадки, коли загрози топили в солодких речах, засідали, ухвалювали... і танцювали на балах
У юдеїв що не герой, то террорист, який вбивав англійців. А у поляків взагалі - Пілсудський, шовіністична падла. І поляки теж багато украінців вбили тоді, а ще більше разом із большевіками вигнали із своїх земель під час операції "Вісла".
Може він російський агент?
І що , хіба Мельник тут не правий . ? .
Журналюга ніс повну нісенітницю , а Мельник що , мав мовчати .?
поляки продовжують навязувати нам свій сфальшований погляд на нашу історію, а укр лошари продовжують хавати це, видаючи за власну поразку. В природі не існує доказів вбивства 100 тис поляків українцями. Просто немає ні стільки могил, ні стільки записів у церковних та ін книгах. У цифру до 20 тис, я ще повірю, а 100 тис - це чисто фейк польських шовіністів.
Хай би фронтовики прочистили тому Мельнику мізки.