Сейм Польши назвал назначение Мельника в МИД "неудачным". Дуда говорит, "Это суверенное решение Украины"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что назначение бывшего посла в Германии Андрея Мельника заместителем главы МИД является суверенным решением Украины - после того, как в Сейме назвали его "неудачным".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Дуду спросили его мнение по этому вопросу в интервью Polsat News.

"Это суверенное решение, принятое украинскими властями. Он - украинский специалист по иностранным делам. Такие решения принимаются согласованно с администрацией президента, украинскими органами власти", - прокомментировал Анджей Дуда.

Он добавил, что польская сторона не готовила ноту протеста в связи с этим.

Комментируя напоминание, что Мельник говорил о том, что поляки во время Второй мировой войны убивали украинцев, Дуда ответил: "Возможно, стоит попросить министра немного почитать исторические факты, чтобы иметь более объективную точку зрения. К сожалению, почти 100 тысяч поляков были убиты украинскими националистами во время Второй мировой войны".

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Напомним, председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Радослав Фогель назвал неудачным назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел.

"Здесь наши украинские партнеры должны демонстрировать большее понимание уязвимых для Польши вопросов", - сказал Фогель.

Напомним, летом в интервью журналисту Тило Юнгу украинский дипломат прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной относительно Степана Бандеры. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убивали евреев", - сказал Мельник, который также отметил, что это нарратив, который продвигает Россия.

Когда в определенный момент разговора журналист заявил, что ему не понятно, как человека, ответственного за убийство поляков и евреев, можно назвать "героем", Мельник решительно возразил и заявил, что Бандера не был массовым убийцей.

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Заявления Мельника вызвали ажиотаж в Германии и Польше.

В МИД Украины после этого объяснили, что слова Мельника не являются официальной позицией Киева, а Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с польским визави Збигневом Рау.