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Новости Война
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НАТО проводит ревизию всего оружия, чтобы найти остатки, которые можно передать Украине, - Чернев

нато

Страны-члены НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Был разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу исчерпания вооружения и боеприпасов для Украины в странах Запада. Да, действительно, такая тенденция есть, ведь никто не готовился к такой широкомасштабной и интенсивной войне.

Но НАТО предпринимает все усилия и включает все доступные инструменты, чтобы поток помощи не только не уменьшался, но и рос.

1. Страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине.

2. НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов Украине.

3. НАТО ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед. Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет непосредственно нам", - рассказал он.

По словам Чернева, никто Украину "бросать не собирается, сколько бы ни длилась война".

"НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и гонке вооружения россия обязательно проиграет. А мы - победим. Без вариантов", - подытожил он.

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НАТО (10100) помощь (7882) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+10
И это солдаты наты еще даже не начали воевать, а запасы кончаются. да уж...
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22.11.2022 11:32 Ответить
+7
після аудиту у раїсі генерали стріляються...по результатам порівняємо порядок на складах у суперпупер армії та нещасного нати
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22.11.2022 11:37 Ответить
+7
розгортайте виробництво - це все ще не скоро закінчиться....
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22.11.2022 11:41 Ответить
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И это солдаты наты еще даже не начали воевать, а запасы кончаются. да уж...
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22.11.2022 11:32 Ответить
Якшо віддати все, той рахувати буде простіше
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22.11.2022 11:34 Ответить
після аудиту у раїсі генерали стріляються...по результатам порівняємо порядок на складах у суперпупер армії та нещасного нати
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22.11.2022 11:37 Ответить
розгортайте виробництво - це все ще не скоро закінчиться....
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22.11.2022 11:41 Ответить
Комплектуючись по залишковому принципу - багато на навоюєш.
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22.11.2022 11:43 Ответить
Вы же меня банили здесь месяц назад за критику НАТО.... Эта организация сейчас не на много эфективнее чем ООН и то же самое ОДКБ. При первом же реальном более менее серьезном вызове могут начатся непредвиденные проблемы...
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22.11.2022 11:43 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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22.11.2022 11:47 Ответить
Наприклад: "НАТО веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї про довготривалі контракти, розраховані на місяці та роки наперед" - брехня. Цим НАТО не займається; цим займаються уряди країн НАТО, нехай навіть на прохання самого Столтенберга (і не тільки, можливо); у нього і підлеглих йому чиновників нема повноважень вести переговори.
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22.11.2022 11:53 Ответить
Всю радянську зброю, яка знаходиться в країнах колишнього соцблоку, потрібно передавати Україні.

Болгарія, Чехія, Словакія, Румунія, Польща, (угорці-підараси).
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22.11.2022 11:56 Ответить
Musia?
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22.11.2022 12:38 Ответить
Очередной повод для принуждения к переговорам, дескать - мы и сами нищие, по дну скребём.
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22.11.2022 12:02 Ответить
Вовремя переданная Деза действует на Ольгу ********* и курицу 🐔Симоньян катастрофически...,дней 10 назад я запустил Дезу в Ютьюбе.. типа Украина получила Ракеты с дальностью 2 500 км... Крысы путлера вылезли с крутым СкреПОНОСом..типа Сенатор не гони лошадей...😆
Сегодня инфа подтвердилась... эти ракеты уже в Украине...😛😛😛
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22.11.2022 12:08 Ответить
утебяСенаторпотоксловесногопоноса...
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22.11.2022 14:21 Ответить
всё очень правильно, но слегка задержались на пару месяцев, впрочем это обычное дело... они-то в мире живут, это нас тут долбят уже 9 месяцев...
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22.11.2022 12:53 Ответить
 
 