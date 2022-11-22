НАТО проводит ревизию всего оружия, чтобы найти остатки, которые можно передать Украине, - Чернев

Страны-члены НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Был разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу исчерпания вооружения и боеприпасов для Украины в странах Запада. Да, действительно, такая тенденция есть, ведь никто не готовился к такой широкомасштабной и интенсивной войне.

Но НАТО предпринимает все усилия и включает все доступные инструменты, чтобы поток помощи не только не уменьшался, но и рос.

1. Страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине.

2. НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов Украине.

3. НАТО ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед. Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет непосредственно нам", - рассказал он.

По словам Чернева, никто Украину "бросать не собирается, сколько бы ни длилась война".

"НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и гонке вооружения россия обязательно проиграет. А мы - победим. Без вариантов", - подытожил он.

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