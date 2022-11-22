В результате вчерашних обстрелов Херсона погибли 2 человека, еще 7 получили ранения

В результате ударов войск РФ по Херсону 21 ноября погибли два человека, еще семеро местных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, российские оккупанты усиливают интенсивность обстрелов.

"Выстрелы и плотность от врага постоянно растут. У нас есть раненые и погибшие. Враг стреляет из ствольной артиллерии так из минометов, РСЗО. Они обстреливают мирное население. У нас по городу семеро раненых и двое погибших", - отметил глава обладминистрации.

В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что погибшие от обстрелов российских военных: 61-летняя женщина, получившая взрывную черепно-мозговую травму и ранение обеих голеней и 37-летний мужчина с травмой шеи и повреждением сосудов. Он стоял на балконе, когда снаряд попал в квартиру.

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Начальник городской военной администрации Галина Луговая рассказала, что обстрелы Херсона не утихали и ночью.

"Российские оккупанты с левого берега постоянно обстреливают город. Были попадания в Днепровском районе, в районе Консервного завода и на площади Корабелов. Разрушены дома, есть раненые", - рассказала Луговая.

По ее словам, ранения получила жительница Днепровского района. Около семи утра в жилой дом попал российский снаряд. Еще одна женщина получила ранение из-за попадания снаряда в дома в центре города.

"Всех раненых доставили в больницу, где они получат необходимую помощь. Из-за утренних обстрелов в некоторых домах вылетело стекло в окнах, повреждена кровля, в одном из домов загорелась кровля. Там работают спасатели. Также утром было повреждено отделение "Новой почты" на Кондомском шоссе ", - добавила Луговая.

Также, по словам начальницы ГВА, 21 ноября под массированные обстрелы российских войск попали жители Антоновки. Там минометный снаряд попал в дом. Один человек получил легкое ранение.

"Военные РФ в Днепровском районе обстреляли жилой квартал. Три человека получили тяжелые ранения. Также известно, что в больницу привезли мужчину, с диагнозом взрывная травма, ему ампутировали ноги", - подытожила Луговая.

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