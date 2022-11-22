МИД вызывает венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой Венгрии с украинскими территориями
МИД Украины вызывает венгерского посла, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбан.
Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"СМИ: Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана.
Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.
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+42 MrStepanovM
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+33 Євген Дусик
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+28 Marta Orexovakya
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Только почему то не хочет Австрийских земель , ведь у них всех до сих пор в жопе играет Австро-венгерский империализм …😡
Сцыкотно ?
Очередные собиратели земель… ёптить .
бажано потугіше
від кремлівського фюрера ? 😠
Альоо, вы в каком веке, европейский союз? Может пора уже Венгров из ЕС, под зад коленом?
Карта Великой Венгрии
Угорщина провокує конфлікти на європейському континенті, чому вона в ЄС ?!
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg