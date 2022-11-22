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МИД вызывает венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой Венгрии с украинскими территориями

орбан,шарф

МИД Украины вызывает венгерского посла, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбан.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"СМИ: Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана.

Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Венгрия (2003) МИД (7003) Виктор Орбан (480) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+42
Думаю це вже потрібно підіймати не тульки на міждержавному рівні, а принаймні перед керівництвом Євросоюзу. Хай вгамують свого "члєна"
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22.11.2022 12:23 Ответить
+33
бидло...
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22.11.2022 12:18 Ответить
+28
не зрозуміло чому європейці так поблажливо відносяться до недоумка орбана?
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22.11.2022 12:27 Ответить
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бидло...
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22.11.2022 12:18 Ответить
Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем'єр зфотографувався в шарфі з картою Угорщини на якій частини країн ЄС: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України.
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22.11.2022 16:57 Ответить
У Аслана з Твітера всі новини зранку списали ..Тупо 5 постів підряд ..А донат Аслану слабо Цензоре ?
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22.11.2022 12:19 Ответить
І що він єдиний ці новини виклав?
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22.11.2022 12:31 Ответить
Не викликати, а в..бати і того і іншого...
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22.11.2022 12:20 Ответить
Думаю це вже потрібно підіймати не тульки на міждержавному рівні, а принаймні перед керівництвом Євросоюзу. Хай вгамують свого "члєна"
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22.11.2022 12:23 Ответить
Так. Хай вдягнуть на нього гандончик, і нехай ходить у цоьму хренову одязі на футбол.
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22.11.2022 13:05 Ответить
За цим "члєном" такий шлейф тягнеться, що цей шарфик це дитяча забавка. Орбан зі своїми друзями олігархам і сімейним кланом перетворює Угорщину на таку собі міні-московію. І тут ми бачимо політику подвійних стандартів ЄС:Орбану можна і корупцію, і утиски медіа, і територіальні претензії до всіх без винятку сусідів, і автократію. А країнам-кандидатам безкінечні повчання і пошук причин, мовляв, ви ще недостойні.
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22.11.2022 13:14 Ответить
не зрозуміло чому європейці так поблажливо відносяться до недоумка орбана?
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22.11.2022 12:27 Ответить
Крім поляків і мабудь вже й румунів
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22.11.2022 12:32 Ответить
Тай прибалти.
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22.11.2022 13:06 Ответить
Відкрию тобі таємницю) до мадяроти поблажливо ставляться і США) не багато країн мають безаіз зі США, мадярія чомусь має...
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22.11.2022 12:45 Ответить
Та нє, на розгляд ПАРЄ і з Румунами та Поляками обговорити....бо це вже....
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22.11.2022 12:32 Ответить
Просто набейте ***** послу!
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22.11.2022 12:34 Ответить
Це тобі що дикунська кацапія "набєйтє є#ало" ???! Ти країну переплутав, зміни прапор на аквафреш.
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22.11.2022 17:15 Ответить
Зауральська генетика спонукає угорців завжди бути на боці окупантів ще з часів Австро-угорщини
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22.11.2022 12:43 Ответить
Почему то орБан постоянно намекает, всякими способами показывает , что часть Украины это типа уже их территория !
Только почему то не хочет Австрийских земель , ведь у них всех до сих пор в жопе играет Австро-венгерский империализм …😡
Сцыкотно ?
Очередные собиратели земель… ёптить .
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22.11.2022 17:59 Ответить
шарф треба затягнути....
бажано потугіше
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22.11.2022 12:45 Ответить
Це ж Європа: стерплять і не таке. Головне щоб ми не терпіли й адекватно реагували на такі ситуації (а вони ще будуть, поки орбан живий).
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22.11.2022 12:46 Ответить
Ці кочевники-угри, які знищили славян і живуть на їх землях і весь час чимсь невдоволені, задовбали. Ставити питання -виключення з усіх евроструктур як посібника держави-террориста рашен-рейха. До речі з третім рейхом дружили і угорщина і срср.
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22.11.2022 12:48 Ответить
Цікаво , скільки бабла отримав Орбан за цю ідіотську рекламу
від кремлівського фюрера ? 😠
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22.11.2022 12:52 Ответить
Ох,еть, премьер-министры стран ЕС.
Альоо, вы в каком веке, европейский союз? Может пора уже Венгров из ЕС, под зад коленом?
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22.11.2022 12:58 Ответить
козел цей орбан і співучасник злочинів..
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22.11.2022 13:01 Ответить
Как эти кретины до сих пор получают нефть через Украину по нефтепроводу "Дружба"?
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22.11.2022 13:55 Ответить
МЗС потрібно офіційно починати називати цього мудака не орбан, а ************😡
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22.11.2022 14:26 Ответить
А коментарі під постом секретаря МЗС у ФБ - це окреме задоволення. Набігли десятки любителів орбана, хйла, альтернативної історії де угорщина володар всесвіту etc. Коментарі в стилі "ми приймаємо ваших біженців неблагодарна сволота", "україни ніколи й не було" та "путін парішає ваш вопрос, хохли" і тп. Сторінки переважно реальні. Коротше, жесть.
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22.11.2022 15:23 Ответить
Суки, планували роздерти Україну: рашизм з одного боку, угорський орбанізм з другого.
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22.11.2022 16:38 Ответить
Здесь просто все. Не стоило шуметь. Это ведь и было главной целью котяха мордатого. Как только он перестанет дуремарить, та кому станет нужен?
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22.11.2022 16:59 Ответить
Просто зашёл напивать угорцы пи дарас
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22.11.2022 16:59 Ответить
Геть ********** мадяр.
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22.11.2022 18:03 Ответить
почему ес и нато терпят этих тварей,почему до сих пор не вышвырнули их пинком под сраку?!
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22.11.2022 18:17 Ответить
Еще один ******* хочет себя почувствовать в роли собиратель земель.
Карта Великой Венгрии

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22.11.2022 18:59 Ответить
Каароч... Как пришли в Европу хуны из симбирских епеней , так и уйдут туда же...
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22.11.2022 19:04 Ответить
Дотрындятся мадяры, шо котрибуцию с них собъем за 2МВ(в союзе с гитлеровцами завалили на юг Ураины.
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22.11.2022 19:08 Ответить
Нам весь час розказували про високі стандарти НАТО та цінності ЕС і ось ми бачимо країну Угорщину (Magyarország) яка нібито мала відповідати їм але офіційна влада якої неодноразово порушила всі ці правила і скажіть де ж реакція від Брюселю?
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22.11.2022 19:16 Ответить
Як в безхребетному НАТО може бути фашистська країна, яка зазіхає на чужі території?!
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22.11.2022 19:21 Ответить
Угорщина має територіальні претензії до інших країн, чому вона в НАТО ?!
Угорщина провокує конфлікти на європейському континенті, чому вона в ЄС ?!
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22.11.2022 19:27 Ответить
Путлер ***** і орбан тоже.
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22.11.2022 20:14 Ответить
.

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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22.11.2022 20:37 Ответить
Гандон
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22.11.2022 21:26 Ответить
Випіздувати цього посла з України
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22.11.2022 22:33 Ответить
Чому ви так переймаєтеся? Тому що провокує? Ну нехай рипнуться в бік України на ті території, що з ними буде ... ми вже навіть неприблизно знаємо. То нехай ходить, дурник. Адже ця нікчема немає нічого спільного з більшістю народу Угорщини, яка його ненавидить. Адже в Угорщині ПМ вибирає не народ, а Парламент, який по суті таке ж лайно, як і в Україні.
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22.11.2022 23:51 Ответить
Поки "українська" влада за 30 років займалися політикою багатовекторності і грабувала країну , Угорщина вступила в ЕС та видавала свої паспорти в Закарпатті , і у України виник ще один ворог який теж хоче загарбати українську територітериторію рабів і харчі , а ще їм напевно сподобався російскій сапог, але мабуть повідла йому по всій пиці.
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23.11.2022 00:14 Ответить
 
 