МИД вызывает венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой Венгрии с украинскими территориями

МИД Украины вызывает венгерского посла, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбан.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"СМИ: Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана.

Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.

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