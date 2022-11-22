Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили обеспечение войск техникой и оружием, защиту инфраструктуры и ее работу в течение зимы

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы", – рассказал президент.

По словам Зеленского, зима не будет легкой прогулкой, но Украина непременно выстоит.

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