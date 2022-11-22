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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили обеспечение войск техникой и оружием, защиту инфраструктуры и ее работу в течение зимы

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы", – рассказал президент.

По словам Зеленского, зима не будет легкой прогулкой, но Украина непременно выстоит.

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Зеленский Владимир (20899) зима (174) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+7
Яким чином опудало, яке все своє життя смішило бидло, може позитивно впливати на хід війни?! Вся ця ставка гівнокомандуючого на камери - це не більше ніж цирк для бидла, яке дивиться єдиний гімномарафон. По факту ніякого мудрого рішення це шапіто не здатно прийняти.
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22.11.2022 12:43 Ответить
+6
‼️"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі"
І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 12:48 Ответить
+5
Ставка - звучить круто! Особливо у казино у Лас-Вегасі!
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22.11.2022 12:42 Ответить
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Ставка - звучить круто! Особливо у казино у Лас-Вегасі!
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22.11.2022 12:42 Ответить
Яким чином опудало, яке все своє життя смішило бидло, може позитивно впливати на хід війни?! Вся ця ставка гівнокомандуючого на камери - це не більше ніж цирк для бидла, яке дивиться єдиний гімномарафон. По факту ніякого мудрого рішення це шапіто не здатно прийняти.
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22.11.2022 12:43 Ответить
Тут справа в іншому. Яким боком Головнокомандувач Залужний і Командувачі напрямками мають дбати про щабезпечення військ? Чому цим не займається та ж сама ОПа, чи Рєзніков з МО, якому до речі це приписано соужбовими обов'язками? Хто замінить бойових командувачів на бойових постах, доки вони будуть за вказівкою Зєлжнского щаьезпечуяати армію всім необзідним? Рєзніком? Маляр? Єрмак?
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22.11.2022 12:51 Ответить
‼️"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі"
І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 12:48 Ответить
Когда не Вор Старух из Запорожья вернёт Украине все награбленное за почти 9 месяцев Зелемойский не обсуждал....😛
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22.11.2022 13:08 Ответить
Старух сидить у своєму кріслі і рукойводИть.
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22.11.2022 13:19 Ответить
Обсуждали плененного енота)
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22.11.2022 13:08 Ответить
Де наша відповідь по кацапстстану? Наркоман квартальний.
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22.11.2022 13:22 Ответить
як він вже заіпав
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22.11.2022 13:33 Ответить
Благодаря моєму чуткому руководству! Патаму что я вєлікій і мудрий! І вот вам рєзультат! Сплашная пабєда і пєрємога!! Хвала мнє, вєлікому і мудрому!!!
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22.11.2022 13:40 Ответить
 
 