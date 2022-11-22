Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили обеспечение войск техникой и оружием, защиту инфраструктуры и ее работу в течение зимы
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы", – рассказал президент.
По словам Зеленского, зима не будет легкой прогулкой, но Украина непременно выстоит.
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+5 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий22.11.2022 12:42 Ответить Ссылка
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І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака