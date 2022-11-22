Сколько ракет осталось в России: Резников опубликовал оценку остатков ракетного арсенала РФ. ИНФОГРАФИКА
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.
Соответствующий пост он опубликовал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четыре врага российского ракетного арсенала:
- блестящие украинские войска ПВО;
- бездарные российские ракетные войска;
- санкции;
– время.
Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" - подчеркнул глава Минобороны.
Топ комментарии
+59 Gal
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+48 Яр Холодний
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+40 Julia legolas1
показать весь комментарий22.11.2022 12:50 Ответить Ссылка
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все у них "2-3 тижні", "ось-ось"... аби лише не робити щось власне, а й надалі сидіти на жопі, вимагаючи кошти у Захода