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Между Польшей и Украиной после инцидента с ракетой нет кризиса доверия, - Дуда

дуда,зеленський

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.

Об этом он сказал в интервью Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ему напомнили, что президент Владимир Зеленский дважды "опроверг" предварительные выводы Польши и США, что там якобы упала ракета украинской ПВО. Дуда ответил, что в какой-то мере понимает, почему так.

"Я не называю это кризисом взаимного доверия. Я просто считаю, что за нашей границей идет война, и посреди нее произошел несчастный случай, затронувший нас. <...> Пожалуйста, посмотрите на это так, что у президента Зеленского тоже была различная информация на месте. Так же, как к нам поступала различная информация", – сказал он,

Президент Польши подчеркнул, что на 21 ноября нет окончательных результатов расследования инцидента.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Польша (8516) ракеты (3618) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+7
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22.11.2022 13:43 Ответить
+4
Польша Україна дружба!
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22.11.2022 13:18 Ответить
+3
так чия ракета? і скільки їх?...найперші повідомлення зазвичай самі достовірні. потім починаються "комбінації".
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22.11.2022 13:37 Ответить
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Польша Україна дружба!
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22.11.2022 13:18 Ответить
Украина тоже понимает Польшу.

Польша в сложном положении- НАТО назначило упавшие две ракеты «украинскими».
Пятая статья не задействована. НАТО с облегчением вздохнула…

А Польше выбираться из казуса…
Поэтому все ещё тянется расследование.
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22.11.2022 15:36 Ответить
Так хотелось чтобы Польша впряглась!а она никак не хочет!
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22.11.2022 15:49 Ответить
Обидва президенти обговорили ситуацію як вона є насправді,
обматюкавши від душі ту, курва, "реальну політику".
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22.11.2022 13:26 Ответить
Каанєшна. Клоун же казав що це не наша ракета.
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22.11.2022 13:28 Ответить
Угомонили кловуна і зам'яли інцидент розумні люди, які знають, що і як робити! І навіть мельник не гавкнув!)
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22.11.2022 13:31 Ответить
Мельник був у наморднику.
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22.11.2022 13:36 Ответить
так чия ракета? і скільки їх?...найперші повідомлення зазвичай самі достовірні. потім починаються "комбінації".
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22.11.2022 13:37 Ответить
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22.11.2022 13:43 Ответить
Москалі свого добилися - НАТО налякане, між П і У срач!
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22.11.2022 14:42 Ответить
нету срача, все все понимают... паскудная ситуация...
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22.11.2022 20:55 Ответить
Кто так оформляет умственно отстало? Немае кризи довири. Я случайно пропустил слово "кризи". Это от авторов - "медикиня".
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22.11.2022 16:21 Ответить
Ну не може Польща просто так взяти і впрягтись...Це одразу стати ціллю для масованих обстрілів,загиблі кобєти,дєцкі...А так би нам хотілось цього впрягу,звичайно!
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22.11.2022 18:25 Ответить
 
 