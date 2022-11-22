Между Польшей и Украиной после инцидента с ракетой нет кризиса доверия, - Дуда

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.

Об этом он сказал в интервью Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ему напомнили, что президент Владимир Зеленский дважды "опроверг" предварительные выводы Польши и США, что там якобы упала ракета украинской ПВО. Дуда ответил, что в какой-то мере понимает, почему так.

"Я не называю это кризисом взаимного доверия. Я просто считаю, что за нашей границей идет война, и посреди нее произошел несчастный случай, затронувший нас. <...> Пожалуйста, посмотрите на это так, что у президента Зеленского тоже была различная информация на месте. Так же, как к нам поступала различная информация", – сказал он,

Президент Польши подчеркнул, что на 21 ноября нет окончательных результатов расследования инцидента.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.