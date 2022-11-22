Канада введет дополнительные санкции против белорусских чиновников и компаний, занимающихся военным производством, технологиями

Канада наложит санкции еще на 22 белорусских чиновников, а также на 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении дополнительных санкций против представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны России в Украине. Они будут касаться 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

Министерство заявило, что среди этих чиновников есть те, кто "причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину".

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