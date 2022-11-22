Ракетными ударами повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС в Украине, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий
Массированными воздушными ударами, самый мощный из которых произошел 15 ноября, российские захватчики повредили практически все тепло- и крупные гидроэлектростанции в Украине.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам" , – сказал Кудрицкий.
Он также отметил, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".
"То есть на каждую важную подстанцию что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - отметил глава "Укрэнерго".
Он отметил, что после каждой массированной атаки нужно определенное время, чтобы заживить большинство потребителей, а еще от одного до трех дней, чтобы перевести отключение из аварийного в плановый режим. В то же время, он обратил внимание на то, что перевод на почасовые графики происходит уже с субботы, что означает очень эффективную работу энергетиков.
Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.
Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.
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загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
Плюс від втрати одного обладнання може вийти з ладу інше
а сруцкиймир - это токо светлое будущее...а про темное настоящее лучше расскажут херои-марадеры, срущие в дыру, прорубаную рядом с местом, где был унитаз... и гордящиеся сваим вяличием, спиз*** по нашим селам стиралки и бойлеры...и впервые увидившие микроволновки и мультиварки, и требующие от них код, думая шо то сейфы))) а знаете почему они не прихватывали пылесосы-роботы?))) ибо они шибко на мины похожи, однако))))
они хотят нас вбомбить в прошлый век.... а сами еще не выползли из каменного века... неандертальцы хреновые !!!
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".
Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
І сорі, але піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм, а краще ринок електроенергії на прикладі європейського з "миттєвими" цінами.
» піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм,«???
Высокие тарифы НЕ создают рынковых умов.
Открытый рынок делается не тарифами.
Цивилизованный рынок делается изменением условий в экономики. Общих условий- конкуренция , верховенство закона, отсутствие коррупции, Олигархов, свободной работы прессы и др.
Эти условия создает только демократическое общество.
Без него ничего не будет- ни свобод, ни экономики.
Зри в корень. А не в уровень тарифов.
Тарифы это только один маленький показатель…
Откуда он знает "хватает или не хватает оборудования"? Ну так наверное от туда же.
Тактика проста,дайте нам бабла побольше...
На сегодня с февраля в Украину передано всякого разного добра пришло только из США 116 ярдов долларов...ни одна страна Мира столько не получала... даже Британия с времён Черчилля и по сегодня...
Странно...правда .где баблосы Зин...
Країною править єрмак, всі структури влади під єрмаковським наглядом, це значить, що Україну здали би , якби не ВСУ у перші дні нападу. Зараз готують теж підгрунтя для здачі України, намагаючись розсварити нас з цивілізованим світом.
Зеленський шут, паяц, клоун. Зараз грає роль президента.
Сподіваюсь, що наш багатостраждальний народ набереться розуму.
Информирует врага? Что бы тот лучше планировал свои бомбежки ?
Кто его за язык тянет?
Это же вредительство и пособничество врагу.