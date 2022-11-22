Ракетными ударами повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС в Украине, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Массированными воздушными ударами, самый мощный из которых произошел 15 ноября, российские захватчики повредили практически все тепло- и крупные гидроэлектростанции в Украине.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам" , – сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".

"То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - отметил глава "Укрэнерго".

Он отметил, что после каждой массированной атаки нужно определенное время, чтобы заживить большинство потребителей, а еще от одного до трех дней, чтобы перевести отключение из аварийного в плановый режим. В то же время, он обратил внимание на то, что перевод на почасовые графики происходит уже с субботы, что означает очень эффективную работу энергетиков.

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Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.