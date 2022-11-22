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Новости Война
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Ракетными ударами повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС в Украине, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

енергетика

Массированными воздушными ударами, самый мощный из которых произошел 15 ноября, российские захватчики повредили практически все тепло- и крупные гидроэлектростанции в Украине.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам" , – сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".

"То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - отметил глава "Укрэнерго".

Он отметил, что после каждой массированной атаки нужно определенное время, чтобы заживить большинство потребителей, а еще от одного до трех дней, чтобы перевести отключение из аварийного в плановый режим. В то же время, он обратил внимание на то, что перевод на почасовые графики происходит уже с субботы, что означает очень эффективную работу энергетиков.

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Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.

ГЭС (119) крылатые ракеты (889) обстрел (27941) ракеты (3618) ТЭС (280) Тарифы на электроэнергию (2175) Укрэнерго (660) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+12
Україна могла би тоже пару раз « промахнутись» по ТЕС І ГРЕС московітов . Там де похолодніше
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22.11.2022 14:19 Ответить
+10
15 листопада 15 енергооб'єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73, із 10 "Шахедів" збито всі.
загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
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22.11.2022 14:22 Ответить
+7
Балабольство.
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".

Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
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22.11.2022 14:28 Ответить
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Україна могла би тоже пару раз « промахнутись» по ТЕС І ГРЕС московітов . Там де похолодніше
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22.11.2022 14:19 Ответить
Чим, пані Софіє, чим? Про асфальт вже казати не буду.
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22.11.2022 14:29 Ответить
15 листопада 15 енергооб'єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73, із 10 "Шахедів" збито всі.
загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
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22.11.2022 14:22 Ответить
Попередні влучання наробили теж багато біди.
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22.11.2022 14:30 Ответить
Бомбили і до 15 листопада. Не все можна поремонтувати чи відновити за короткий час.
Плюс від втрати одного обладнання може вийти з ладу інше
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22.11.2022 15:08 Ответить
От! Заява п*здобола Кудрицького. Ці квартальні уроди тільки брехати можуть та гроші тирити
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22.11.2022 18:32 Ответить
ну патамушта ани были бендеровскими.. и угрожали руцкомумиру...
а сруцкиймир - это токо светлое будущее...а про темное настоящее лучше расскажут херои-марадеры, срущие в дыру, прорубаную рядом с местом, где был унитаз... и гордящиеся сваим вяличием, спиз*** по нашим селам стиралки и бойлеры...и впервые увидившие микроволновки и мультиварки, и требующие от них код, думая шо то сейфы))) а знаете почему они не прихватывали пылесосы-роботы?))) ибо они шибко на мины похожи, однако))))
они хотят нас вбомбить в прошлый век.... а сами еще не выползли из каменного века... неандертальцы хреновые !!!
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22.11.2022 14:25 Ответить
Вася, этим оркам закон не писан. Лучший ответ для них - пакет. И чем больше, тем лучше.
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22.11.2022 14:32 Ответить
Для них і пакет- розкіш.
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22.11.2022 18:51 Ответить
Балабольство.
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".

Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
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22.11.2022 14:28 Ответить
Навіщо наймати купу людей, якщо їх вистачає, але не вистачає обладнання для ремонту?
І сорі, але піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм, а краще ринок електроенергії на прикладі європейського з "миттєвими" цінами.
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22.11.2022 15:05 Ответить
Женя, ты дурак?

» піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм,«???

Высокие тарифы НЕ создают рынковых умов.
Открытый рынок делается не тарифами.

Цивилизованный рынок делается изменением условий в экономики. Общих условий- конкуренция , верховенство закона, отсутствие коррупции, Олигархов, свободной работы прессы и др.

Эти условия создает только демократическое общество.
Без него ничего не будет- ни свобод, ни экономики.

Зри в корень. А не в уровень тарифов.
Тарифы это только один маленький показатель…
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22.11.2022 15:22 Ответить
Похоже Женя не просто "дурак", но еще и Ванга, т.к. точно знает, что "людей вистачає". Откуда он это знает? Ну так "единый марафон" смотрит.
Откуда он знает "хватает или не хватает оборудования"? Ну так наверное от туда же.
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22.11.2022 16:01 Ответить
ЗеКодломские Чуваки хотят долларов из за бугра...
Тактика проста,дайте нам бабла побольше...
На сегодня с февраля в Украину передано всякого разного добра пришло только из США 116 ярдов долларов...ни одна страна Мира столько не получала... даже Британия с времён Черчилля и по сегодня...
Странно...правда .где баблосы Зин...
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22.11.2022 14:31 Ответить
Сенаторпрекращайгнатьпургу-пейлучшепурген...
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22.11.2022 14:39 Ответить
да ты хоть овёс изучай как конь Инцитат - тебе до него не дотянуться...\он не бредил как ты...\
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22.11.2022 15:01 Ответить
" у нас нет коррупции. Все коррупционеры уехали с деньгами. Пусть не возвращаться" - хтось в це вірить. А гроші повернуть?
Країною править єрмак, всі структури влади під єрмаковським наглядом, це значить, що Україну здали би , якби не ВСУ у перші дні нападу. Зараз готують теж підгрунтя для здачі України, намагаючись розсварити нас з цивілізованим світом.
Зеленський шут, паяц, клоун. Зараз грає роль президента.
Сподіваюсь, що наш багатостраждальний народ набереться розуму.
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22.11.2022 14:53 Ответить
Единая система газоснабжения россии
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22.11.2022 14:33 Ответить
С 1 января министерство финансов США начнет полный аудит всех финансовых поступлений в Украину..с февраля... каже министр финансов США..а это значит... Зеля драпайте...
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22.11.2022 14:40 Ответить
І це добре!
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22.11.2022 15:00 Ответить
Для кого этот деятель подробно описывает все потери?!

Информирует врага? Что бы тот лучше планировал свои бомбежки ?

Кто его за язык тянет?
Это же вредительство и пособничество врагу.
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22.11.2022 15:07 Ответить
Повір, від того, що йде інформування населення, планів ворога це суттєво не змінить. Ці обстріли планують з допомогою їхніх енергетиків (які як би не хотілось, але які-не-які професіонали) + більша частина української енергосистеми проектувалась і будувалась в часи СРСР (хоч і з часом оновлювалась потрохи)
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22.11.2022 15:12 Ответить
что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Остаётся вопрос: что там прилетало восемь раз у торкнутого? Кокс вставил, что деятеля так понесло первый раз за всё время? Или ВСУ "предложили рассказать", как всё было?
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22.11.2022 19:20 Ответить
Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію...
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22.11.2022 15:24 Ответить
Україна - це сила.
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22.11.2022 15:25 Ответить
ЦІПСО для кацапів! Мета незрозуміла, проте вона має бути!
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22.11.2022 15:30 Ответить
Скільки об"єктів енергетики на Раші та Бєлораші пошкоджено Україною вогнем у відповідь? Чому про це всі сором"язливо мовчать? Чому мовчать всезнайки-балаболки Жданов,Арєстовіч.Ліза Богуцкая? Де Коля Котлета та Лещенко з його брекетами? Нічого не розумію....
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22.11.2022 15:49 Ответить
Нуль
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22.11.2022 18:35 Ответить
Никто не сомневается в том, что рашисты целят по нашим электростанциям и энергетической инфраструктуре, и к сожалению не получается их защитить на 100%, НО во первых - повреждённое и выведенное из строя это разные вещи, а во вторых - ежедневно проезжаю мимо ветровых электростанций и вижу, что часто их мощности используются лишь на 25 - 30%, а то и вообще все ветряки остановлены, хотя не повреждены. Так с чего бы их не использовать как прежде, ДО полномасштабного нападения Рашки, когда редко можно было увидеть их остановившимися, тем более когда необходимо разгрузить ТЭС для ремонта и их мощностей не хватает из-за полученных повреждений?! Это потому, что хочется кому то наказать ДТЕК которому они принадлежат, пусть даже ценой недополучения электроэнергии когда она в дефиците?! Опять сводим счёта с неугодными за счёт иных?!
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22.11.2022 15:59 Ответить
ВЕС біля яких ви проїжжаєте не передають електроенергію просто по повітрю, вони були кудись під'єднані. А якщо ланка передачі розбомблена, то і електроенергія з цієї ВЕС нікуди не йде
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22.11.2022 17:14 Ответить
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 16:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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22.11.2022 16:28 Ответить
почему не проще? Суд арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - ЗМІ Джерело:
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22.11.2022 19:23 Ответить
куріцкий чи як тебе там попроси вовочку хай тобі зліпе з асфальту с десяток дальнобійних ракет і вдарь по московії,шо кішка тонка.
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22.11.2022 20:11 Ответить
 
 