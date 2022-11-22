В Литовском Сейме заявили, что системы ПВО НАТО и Украины должны начать совместно сбивать ракеты РФ

Системы ПВО стран НАТО и Украины должны начать совместно сбивать российские ракеты как можно глубже над территорией Украины. Такой шаг послужит деэскалации и обеспечит недопущение ракетных ударов по территории НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявил вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас, информирует Цензор.НЕТ.

"Я решительно поддерживаю идею размещения систем противовоздушной обороны на границе между НАТО и Украиной, по крайней мере, в Польше. Это способствовало бы защите украинского неба как можно глубже на украинской территории, одновременно защищая и НАТО. Уверен, что такое решение означало бы не эскалацию войны с Россией, а как раз наоборот – помогло бы добиться деэскалации, обеспечив недопущение ракетных ударов по территории НАТО", - заявил политик.

"Особое внимание следует уделить созданию ПВО над атомными электростанциями Украины, поэтому западные страны должны предоставить адекватные системы ПВО", - подытожил Паулюс Саударгас.

Ранее Европейский Союз и США возложили полную ответственность за ракетный удар, в результате которого погибли граждане Польши, на Российскую Федерацию.

Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине несколько ракет упали в Польше: премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал Комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Местные СМИ сообщали, что ракета, которая упала в Польше, может быть российской Х-101.