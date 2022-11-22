В Литовском Сейме заявили, что системы ПВО НАТО и Украины должны начать совместно сбивать ракеты РФ
Системы ПВО стран НАТО и Украины должны начать совместно сбивать российские ракеты как можно глубже над территорией Украины. Такой шаг послужит деэскалации и обеспечит недопущение ракетных ударов по территории НАТО.
Об этом в комментарии Guildhall заявил вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас, информирует Цензор.НЕТ.
"Я решительно поддерживаю идею размещения систем противовоздушной обороны на границе между НАТО и Украиной, по крайней мере, в Польше. Это способствовало бы защите украинского неба как можно глубже на украинской территории, одновременно защищая и НАТО. Уверен, что такое решение означало бы не эскалацию войны с Россией, а как раз наоборот – помогло бы добиться деэскалации, обеспечив недопущение ракетных ударов по территории НАТО", - заявил политик.
"Особое внимание следует уделить созданию ПВО над атомными электростанциями Украины, поэтому западные страны должны предоставить адекватные системы ПВО", - подытожил Паулюс Саударгас.
Ранее Европейский Союз и США возложили полную ответственность за ракетный удар, в результате которого погибли граждане Польши, на Российскую Федерацию.
Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине несколько ракет упали в Польше: премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал Комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны.
Местные СМИ сообщали, что ракета, которая упала в Польше, может быть российской Х-101.
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Так шо чим більше систем ППО дадуть Україні, тим спокійніше будуть спати європейці.
Даля Грибаускайте, президент Литвы...
Хрюкните что то против...
кремляцькі рашонаZисти світового ґебіцького терориста ***** тероризують всьой світ, а вони бавляться в якісь свій довбані пункти №_4-5, в Україні какцапня вбиває дітей та цивільне населення, українські ЗСУ захищають всю Европу від дикоазійських орків, а в них їхній віз першої армії світу і нині там (в їхній довбаній ср@ці)...
Ну де де вишивата та недоольгіївці
Непаршивий хлопака, але треба 3,14-дити - за мір во всьом міре, за ШЧОТ України.
А ніЗЗя і я не *******))