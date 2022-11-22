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В Литовском Сейме заявили, что системы ПВО НАТО и Украины должны начать совместно сбивать ракеты РФ

саударгас

Системы ПВО стран НАТО и Украины должны начать совместно сбивать российские ракеты как можно глубже над территорией Украины. Такой шаг послужит деэскалации и обеспечит недопущение ракетных ударов по территории НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявил вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас, информирует Цензор.НЕТ.

"Я решительно поддерживаю идею размещения систем противовоздушной обороны на границе между НАТО и Украиной, по крайней мере, в Польше. Это способствовало бы защите украинского неба как можно глубже на украинской территории, одновременно защищая и НАТО. Уверен, что такое решение означало бы не эскалацию войны с Россией, а как раз наоборот – помогло бы добиться деэскалации, обеспечив недопущение ракетных ударов по территории НАТО", - заявил политик.

"Особое внимание следует уделить созданию ПВО над атомными электростанциями Украины, поэтому западные страны должны предоставить адекватные системы ПВО", - подытожил Паулюс Саударгас.

Ранее Европейский Союз и США возложили полную ответственность за ракетный удар, в результате которого погибли граждане Польши, на Российскую Федерацию.

Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине несколько ракет упали в Польше: премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал Комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Местные СМИ сообщали, что ракета, которая упала в Польше, может быть российской Х-101.

Автор: 

Литва (2510) НАТО (10100) ПВО (2844)


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Топ комментарии
+15
Розумна пропозиція
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22.11.2022 14:58 Ответить
+15
Дуже розумна ідея. Якщо ракети будуть збиватися Україною над своєю територією, то до Європи 1) нічого не долетить, 2) не будуть падати уламки.
Так шо чим більше систем ППО дадуть Україні, тим спокійніше будуть спати європейці.
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22.11.2022 14:59 Ответить
+8
Нарешті. Скільки їм про це казали? Дійшло лише тоді, коли до них почало залітати...
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22.11.2022 14:59 Ответить
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хтось тугодум
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22.11.2022 14:57 Ответить
Розумна пропозиція
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22.11.2022 14:58 Ответить
Нарешті. Скільки їм про це казали? Дійшло лише тоді, коли до них почало залітати...
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22.11.2022 14:59 Ответить
Дуже розумна ідея. Якщо ракети будуть збиватися Україною над своєю територією, то до Європи 1) нічого не долетить, 2) не будуть падати уламки.
Так шо чим більше систем ППО дадуть Україні, тим спокійніше будуть спати європейці.
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22.11.2022 14:59 Ответить
Та ні...Це ж як завжди "призведе до ескалації".
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22.11.2022 15:03 Ответить
Чим більше ескалації з росією, тим менше ескалації з росією.
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22.11.2022 15:05 Ответить
...пузатым гиниралам НАТы жто не понравитцо
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22.11.2022 15:12 Ответить
Канцлер Германии Щольц каже шо ракеты Patriot будуть стоят біля Львова
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22.11.2022 15:13 Ответить
НАТО в чергове обісралось...
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22.11.2022 15:13 Ответить
Ублюдкам и ворам ЗеКодломойским я б не дав і гранату...
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22.11.2022 15:16 Ответить
🇱🇹🇵🇱🇺🇦💙💛❤️💚
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22.11.2022 15:21 Ответить
Lithuania seems to be the only progressively thinking country in EU. With big, brave balls.
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22.11.2022 15:25 Ответить
Украине повезло,что президентом Украины летом 2014 года стал Петр Порошенко..
Даля Грибаускайте, президент Литвы...
Хрюкните что то против...
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22.11.2022 15:26 Ответить
у выбравших зеБанду сейчас и так разрыв шаблонов. Со своим парнем стало пздц хуже, чем при Порохе.
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22.11.2022 19:09 Ответить
Слава ЗСУ ❤️🖤СЛАВА Україні 💙💛Слава Нації🔱🔱🔱💪👍👌✊✌️💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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22.11.2022 15:35 Ответить
Страны Балтии понимают, что за Украиной могут они пойти. Потому насиловать будут этих шольцев с товарищами особенно усердно
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22.11.2022 15:38 Ответить
На мою скромну думку, за послідовними діями НАТО, зара нагадує ООН та ОБСЄ, сутками йде бла-бла-бла, а толку як від цапа молока...
кремляцькі рашонаZисти світового ґебіцького терориста ***** тероризують всьой світ, а вони бавляться в якісь свій довбані пункти №_4-5, в Україні какцапня вбиває дітей та цивільне населення, українські ЗСУ захищають всю Европу від дикоазійських орків, а в них їхній віз першої армії світу і нині там (в їхній довбаній ср@ці)...
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22.11.2022 15:45 Ответить
Давно пора. Ибо кацапы ваще афуели. Однако пока они в угаре запамятовал, что за все надо платить и они за все разрушения заплатят и прямые и не прямые и моральные ущербы. И даже внуки нынешних ******** будут платить и вспоминать
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22.11.2022 16:52 Ответить
а вінават Мельнік.. (C)

Ну де де вишивата та недоольгіївці
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22.11.2022 20:43 Ответить
Потролив коллегу - по 25 % ( перс, туркмен, кацап українець)
Непаршивий хлопака, але треба 3,14-дити - за мір во всьом міре, за ШЧОТ України.
А ніЗЗя і я не *******))
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22.11.2022 20:49 Ответить
 
 