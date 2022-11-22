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Верховный Суд отменил 3-летнее тюремное заключение для экс-нардепа Сольвара якобы из-за состояния здоровья, - Шабунин

сольвар

Судья Верховного Суда Николай Лагнюк остановил исполнение приговора экс-нардепу Руслану Сольвару якобы из-за состояния здоровья.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Супер-реформированный Верховный суд подыграл приговоренному к 3 годам тюрьмы экс-нардепу Руслану Сольвару. 22 сентября Апелляция ВАКС приговорила экс-нардепа БПП Руслана Сольвара к трем годам заключения за незаконное получение 316 тыс грн компенсации за жилье. Пока судьи апелляции были в совещательной, нардеп скрылся из суда, а дальше несколько недель скрывался, пока не слег в больницу. После чего в игру вступил "реформированный" ВС", - рассказывает Шабунин.

По его словам, судья ВС Николай Лагнюк повелся на аргументы адвоката о том, что Сольвару "категорически противопоказаны любые эмоциональные и психические нагрузки" и остановил исполнение приговора.

"В частности, судья поверил и в то, что (цитата по решению): "во время пребывания Сольвара Р.Н. на стационарном лечении, у него обнаружены новые заболевания, которые могут быть следствием внезапной смерти". Кстати, во время конкурса в ВС у судьи Лагнюка обнаружили немалое здание, оформленное как "недостройка" с собственной часовней в Киевской области. Сольвар тоже любитель церквей, ведь в 2012 году во время своей избирательной кампании обещал достроить несколько храмов на Киевщине, правда говорил, что для этого ему необходимо пройти в Верховную Раду, а еще Сольвар является одним из подписантов позорного обращения в Конституционный суд, благодаря которому судебная мафия и другие коррупционеры добились отмены ответственности за незаконное обогащение", - добавляет глава ЦПК.

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Верховный Суд отменил 3-летнее тюремное заключение для экс-нардепа Сольвара якобы из-за состояния здоровья, - Шабунин 01

Верховный Суд (1100) Шабунин Виталий (539) Сольвар Руслан (6)


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Топ комментарии
+25
Лінч
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22.11.2022 15:05 Ответить
+23
Я так розумію, що в Україні таке явище як "суд" взагалі не потрібне. Ніякої користі,окрім шкоди та втрат держбюджету.
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22.11.2022 15:11 Ответить
+17
Все эти судьи с нардепом должны сидеть пожизненно с конфискацией
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22.11.2022 15:07 Ответить
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Лінч
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22.11.2022 15:05 Ответить
Це дуже не гуманно. Воно таке хворе, таке хворе. Отже приспати і закопати щоб не мучилось.
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22.11.2022 15:24 Ответить
Де я і де гумманість?
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22.11.2022 15:42 Ответить
Автонезія допоможе!
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22.11.2022 18:04 Ответить
Вот посмотришь на него,и сразу видно-глубоко больной,старый человек,вот-вот капыта откинет! Вопрос?:цена вопроса? всё здесь покупается и все здесь продается! Слава Украине!!!
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22.11.2022 15:45 Ответить
За його словами, суддя ВС Микола Лагнюк повівся на аргументи адвоката про те, що Сольвару "категорично протипоказано будь-які емоційні та психічні навантаження", по перше гнати з ради, бо там велике навантаження, і бажано на фронт, там тиша і благодать.
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22.11.2022 16:41 Ответить
Сегодня смотрел программу , где раскрывают всех ваших сук в в высших судебных органов вашей судебной власти. ******* ::: мне нехочеться больше жить, а в это время люди гибнут и ****** главарь нато рассуждает о не победимости Украинского народа . Милые мои Украинцы если бы вы знали как я люблю Вас и принимаю вашу боль и ваши страданья . Я много хотел сказать о Вашей силе , но просто закончу -Слава Украине Слава Вам милые мои люди !!
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22.11.2022 22:13 Ответить
From Yulija Timoshenko textbook. Next thing that will happen - he'll go to church, kiss the cross and will get "miraculously healed".
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22.11.2022 15:05 Ответить
Все эти судьи с нардепом должны сидеть пожизненно с конфискацией
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22.11.2022 15:07 Ответить
Подивитеся в ці чесні очі, які нічого поганого не планують. І доречі-гроші були повернуті у бюджет? Штрафи?
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22.11.2022 15:07 Ответить
Я так розумію, що в Україні таке явище як "суд" взагалі не потрібне. Ніякої користі,окрім шкоди та втрат держбюджету.
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22.11.2022 15:11 Ответить
Гиляка - лепше рішення
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22.11.2022 15:19 Ответить
Ти тупий? Там така користь...
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22.11.2022 16:04 Ответить
Це сарказм? Інакше це схоже на грубість у виконанні довбой@ба.
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22.11.2022 18:35 Ответить
Сарказм моє навіть не друге, а перше ім'я
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22.11.2022 18:38 Ответить
Коли вже той РЕХФОРМОВАНИЙ СУД розгонять ?
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22.11.2022 15:18 Ответить
Війна війною, а оте крадійкувате кодло ніхто і не думає відміняти. Один Шабунін воду каламутить оце
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22.11.2022 15:24 Ответить
Это не судьи это ******! Коррупции нет! - говорило оно на весь мир... И так будет всегда...
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22.11.2022 15:25 Ответить
Нажаль вищій чуд в Україні - нижче плінтуса. Мабуть у генерала служби прослуховування 7 поверховий будинок, і діти в Швейцарії, бо щось ці суки 30 років про корупцію нічого не чули.
А честі в них, уродів, нема.
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22.11.2022 15:26 Ответить
прекрасно! то я теж можу бути звільнений від відповідальності, бо в мене інвалідність по серцю)
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22.11.2022 15:36 Ответить
На чей-то чл...н сел неправильно? Травму прямой кишки получил?
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22.11.2022 15:37 Ответить
цитата:
"під час перебування Сольвара Р.М. на стаціонарному лікуванні, у нього виявлено нові захворювання, які можуть бути наслідком раптової смерті".
кінець сцитати
то це воно захворіло внаслідок раптової смерті???
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22.11.2022 15:40 Ответить
Як красти кошти, отримувати хабарі та розпилювати бюджет - так здоров'я є. А як арештують, так на ношах в зал судових засідань заносять. Ще й судді хто???? З часів Яника-Пороха ще агентура в судах сидить.
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22.11.2022 16:10 Ответить
Ви коли небуть чули щоб звичайного манюпаса звільнили за станом здоров'я?
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22.11.2022 16:47 Ответить
тільки суд Лінча відновить в цій державі правосуддя
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22.11.2022 17:10 Ответить
суди для лоxів щось мені це нагадуе російські суди і ця наглість під час війни
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22.11.2022 17:12 Ответить
Дохлые ублюдки Лагнюк и Сольвар - хорошие ублюдки! И земля им стекловатой!
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22.11.2022 17:17 Ответить
"Поки судді апеляції були в нарадчій, нардеп втік із суду, а далі декілька тижнів ховався, поки не зліг в лікарню. Після чого у гру вступив "реформований" ВС" - Прямо, цирк на дроті!
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22.11.2022 17:54 Ответить
А що в нього смертельна хвороба? Вилікуйте та й хай сидить!
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22.11.2022 17:57 Ответить
Воспаление хитрости?
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22.11.2022 18:03 Ответить
Тіко лишилося законодавчо оформити правосуддя для панів і правосуддя для наріду.
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22.11.2022 18:20 Ответить
Только патриоты националисты спасут Украину....все остальное это лапша для лохов....
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22.11.2022 21:43 Ответить
 
 