Верховный Суд отменил 3-летнее тюремное заключение для экс-нардепа Сольвара якобы из-за состояния здоровья, - Шабунин

Судья Верховного Суда Николай Лагнюк остановил исполнение приговора экс-нардепу Руслану Сольвару якобы из-за состояния здоровья.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Супер-реформированный Верховный суд подыграл приговоренному к 3 годам тюрьмы экс-нардепу Руслану Сольвару. 22 сентября Апелляция ВАКС приговорила экс-нардепа БПП Руслана Сольвара к трем годам заключения за незаконное получение 316 тыс грн компенсации за жилье. Пока судьи апелляции были в совещательной, нардеп скрылся из суда, а дальше несколько недель скрывался, пока не слег в больницу. После чего в игру вступил "реформированный" ВС", - рассказывает Шабунин.

По его словам, судья ВС Николай Лагнюк повелся на аргументы адвоката о том, что Сольвару "категорически противопоказаны любые эмоциональные и психические нагрузки" и остановил исполнение приговора.

"В частности, судья поверил и в то, что (цитата по решению): "во время пребывания Сольвара Р.Н. на стационарном лечении, у него обнаружены новые заболевания, которые могут быть следствием внезапной смерти". Кстати, во время конкурса в ВС у судьи Лагнюка обнаружили немалое здание, оформленное как "недостройка" с собственной часовней в Киевской области. Сольвар тоже любитель церквей, ведь в 2012 году во время своей избирательной кампании обещал достроить несколько храмов на Киевщине, правда говорил, что для этого ему необходимо пройти в Верховную Раду, а еще Сольвар является одним из подписантов позорного обращения в Конституционный суд, благодаря которому судебная мафия и другие коррупционеры добились отмены ответственности за незаконное обогащение", - добавляет глава ЦПК.

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